«Ростелеком» на Урале подвёл итоги VI Международного конкурса журналистов «Технологии для жизни — больше возможностей!»

Творческое состязание проходило с апреля 2016-го по апрель 2017 года. Работа журналиста «Тюменских известий» Любови Киселёвой «ЕГЭ в режиме онлайн: исключаем человеческий фактор?» отмечена специальным призом жюри международного конкурса.

Напомним читателям: конкурс на лучшие материалы о телекоммуникациях проводится компанией «Ростелеком» в шестой раз с целью привлечения региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества. Ежегодно этот проект собирает более 1000 работ представителей СМИ, а также интернет-СМИ из России и Армении.

Материалы регионального этапа оценивались по трём номинациям: «Радио и ТВ», «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ». Итоги подводились на уральском региональном и тюменском областном этапах. Партнёром VI конкурса выступила дочерняя компания корпорации NEC-АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

В этом году на конкурс поступило более 1200 материалов. Уральские журналисты вновь оказались самыми активными, представив 482 работы, в том числе около 50 — из Тюменской области. Основными темами авторов стали: видеонаблюдение за ЕГЭ, модернизация телекоммуникационной инфраструктуры, проект «Безопасный город» и другие.

Добавим, что победители уральского этапа продолжат борьбу на федеральном уровне, итоги которого станут известны 8 июня 2017 года в Москве.

Тройка финалистов поедет в октябре этого года в Токио, где сможет посетить штаб-квартиру корпорации NEC.