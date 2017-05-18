Менее чем через три года под Тюменью появится ещё одно ультрасовременное производство. Здесь будут выпускать специальное оборудование для ремонта и обслуживания нефтепроводов, широко востребованное на мировом рынке.

В кратчайшие сроки реализовать амбициозный проект поможет специальный инвестиционный контракт, устанавливающий для инвестора до 2025 года налоговые льготы и прочие преференции. Соответствующее соглашение с «Транснефтью» на Петербургском международном экономическом форуме скрепили своими подписями министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Государственная нефтепроводная монополия готова инвестировать в создание нового производства 3 миллиарда рублей.

Павел Ревель-Муроз, вице-президент «Транснефти», считает выбор нашего региона для размещения производства неслучайным. Именно в Тюмени базируется крупнейшее подразделение компании, эксплуатирующее тысячи километров магистральных нефтепроводов на территории Тюменской области, включая Югру и Ямал, а также Омской, Свердловской и Курганской областей. Именно здесь находится крупнейший ремонтно-механический завод, поставляющий оборудование для очистки и диагностики трубопроводов не только на российский рынок, но и в Бразилию, Аргентину, Объединённые Арабские Эмираты…

Немалую роль при выборе места сыграли чрезвычайно благоприятный инвестиционный климат и всемерная поддержка правительства области.

Виктор Бронников, генеральный директор предприятия «Транснефть-Сибирь», добавил: поддержка региональных властей позволила заметно ускорить принятие специального инвестиционного контракта, одного из первых в стране. Его подготовка продолжалась долгое время. Более года с проектом этого документа ходили из кабинета в кабинет по правительственным коридорам. Теперь, когда все вопросы решены, земля отведена, необходимые разрешения получены, ничто уже не мешает реализации проекта.

Специальный инвестиционный контракт предусматривает расширение Тюменского ремонтно-механического завода. Здесь предстоит не только построить сборочно-сварочный цех и складской комплекс площадью свыше 30 тысяч квадратных метров, но и обновить существующее оборудование. Для предприятия закупят станки с числовым программным управлением, в том числе плазменной резки металла, внедрят самые современные технологии металлообработки.

Завершить все работы и запустить обновлённое производство обещают не позднее марта 2020-го. Для обслуживания автоматизированных комплексов дополнительно потребуется немногим более сотни высококлассных специалистов. Выпускать они будут почти три десятка наименований специализированного оборудования для ремонта и эксплуатации трубопроводов, а также очистных сооружений. Ежегодный выпуск продукции оценивается в 2,5 миллиарда рублей.

— Очень важно, что специальный инвестиционный контракт состоялся, — подчеркивает Владимир Якушев. — Для нашей страны это еще новая технология государственной поддержки проектов. Тюменская область опять оказалась впереди всех этих процессов.