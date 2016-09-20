Какой должна быть государственная элита в современном мире, кто и как влияет на управленческие решения и их эффективность? Вчера об этом размышляли участники очередного раунда «Губернаторских чтений».

Встреча традиционно прошла в стенах областной библиотеки имени Менделеева. Гостем тюменской аудитории стала политолог, философ, историк, заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО Оксана Гаман-Голутвина.

Тема ее выступления звучала так: «Политика как управление, управление как политика: рекрутирование лидеров и элит в современном мире». Участие в «Чтениях» приняли губернатор Владимир Якушев, депутаты, чиновники, представители бизнеса, науки, гражданского общества, студенты.

Глава региона, открывая мероприятие и представляя гостью, подчеркнул, что тема управления — ключевая, она касается всех остальных тем, которые когда-либо обсуждались на «Губернаторских чтениях», будь то образование, экономика, культура или общественное мнение.

Элита — не ругательство!

Ольга Гаман-Голутвина начала с комплиментов в адрес тюменцев, сибиряков. По ее мнению, наш край — это воплощение известного пророчества Ломоносова о том, что Россия Сибирью прирастать будет. Тюменская область — не только один из немногих регионов-доноров. Здесь существуют и славные интеллектуальные традиции осмысления времени…

Что касается темы лекции, то Ольга Викторовна призвала в первую очередь разобраться с термином «элита». Это одно из тех слов, которые сегодня, в современном российском обществе, вызывают больше негативных реакций, чем позитивных.

Поэтому слово «элита» доктор политических наук рекомендовала оценивать исключительно в рамках политологии. А именно как сообщество людей, обладающих властью и принимающих стратегические решения.

Однако есть некоторые проблемы с определением границ этого элитарного пула. Существуют три точки зрения на вопрос. Одни считают, что элита — люди, занимающие высокие должности в структурах власти. Другие полагают, что элита — это люди, имеющие весомый авторитет. Наконец, у третьей стороны данное слово ассоциируется с управленцами, которые имеют возможность принимать решения.

У каждой позиции есть свои плюсы и минусы. Ольга Гаман-Голутвина склоняется к тому, что элита — это относительно сплоченная категория людей, принимающих стратегические решения благодаря ресурсному потенциалу, которым они располагают.

Как приходят во власть

Ольга Викторовна постаралась ответить на вопрос, который интересует многих. Как приходят во власть?

По словам лектора, политика существенно отличается от других профессиональных категорий. Трудно, например, представить себе хорошего врача без профильного образования.

Но в политике иначе — это открытая сфера. И примеров тому, как политиками, даже весьма влиятельными, становились люди, совершенно далекие от политических знаний, множество.

Достаточно вспомнить Рональда Рейгана, который попал в политику после профессиональной карьеры киноактера. Затем он избирался два срока на пост президента США и остался в умах американцев как один из величайших руководителей в истории страны.

— В другой сфере успеха не добиться без профильного образования, — уверена политолог.

Она обратила внимание и на такой факт: даже в самых закрытых обществах эта сфера может оставаться открытой. Как в раннем Советском Союзе. Если поближе рассмотреть персональный состав его элиты, то практически все биографии начинаются со слов «родился в крестьянской семье».

Позже, в 70-80-х годах, на смену активной ротации пришел принцип стабильности кадров. Это, по мнению Ольги Викторовны, и стало причиной упадка СССР и его дальнейшего развала…

А может быть, кухарка?

Каналы рекрутирования элиты отличаются для разных типов общества и разных стран.

В России ключевой поставщик кадров для элиты — это государственный аппарат, госслужащие. В Латинской Америке — армия. В Великобритании и Франции чрезвычайно силен образовательный канал формирования элиты. Ключевые посты занимают в основном выпускники всего нескольких учебных заведений.

В Израиле 6 из 7 премьер-министров — выходцы из спецслужб, что тоже является и традицией, и особенностью истории государства.

Есть страны, где основной канал рекрутирования элиты — это религиозные организации. Яркий пример — Иран.

Мало чиновников?

В мире, подчеркнула Ольга Гаман-Голутвина, немало примеров эффективного государственного управления. Для себя лектор почти идеальными считает системы в скандинавских странах.

Что касается России, то здесь не все так плохо, как иногда принято говорить. И настоящее положение несколько отличается от данных соцопросов, в ходе которых респонденты высказывают негатив по отношению к чиновникам.

Эффективность госуправления находится на среднем уровне. Чего не хватает? Стратегического мышления. Власть научилась оперативно реагировать на вызовы. Но пока не очень получается с генерированием глобальных замыслов, имеющих историческое значение.

Ольга Викторовна высказала мысль, что на самом деле в России… мало чиновников. И при этом были реформы, в ходе которых государственный аппарат существенно сокращался, но позитивных сдвигов по этой причине не происходило.

Для сравнения: количество управленцев на душу населения во многих развитых странах в разы превышает российские показатели. В Германии доля госслужащих — 6%, в США — 7%, в Швеции — вообще 12%. А у нас — 1%, что примерно соответствует таким государствам, как Китай (2%), Бразилия (1,5%), Чили и Польша (по 1%).

Другая проблема отечественного управления — уровень кадров, некачественная система подготовки и переподготовки государственных служащих.

Страдает управленческий аппарат при формировании элиты от «соблазна простых решений». Так было, например, в начале двухтысячных годов, когда во власть позвали бизнесменов. Мол, справились с бизнесом — справятся и с государством. Выяснилось, что не панацея…

Следующий проблемный момент — неоптимальное сочетание мер поощрения и контроля. В идеале должна быть высокая зарплата и эффективная система контроля. У нас долгие годы было все наоборот. Минимум зарплаты, но и минимум контроля. Не случайно чиновники присваивали себе то, что им недоплачивало государство.

В завершение своей лекции Ольга Гаман-Голутвина напомнила, что в XX веке Россия (СССР) поднялась на невиданную для себя высоту, заняв место одной из двух величайших супердержав и контролируя половину планеты.

Достижение и удержание этого исторически значимого положения истощило и государство, и общество. Сейчас страна «на паузе». Политолог выразила надежду, что таким образом мы «сосредотачиваемся», чтобы вернуть себе высокое положение — но выведя на первое место благосостояние страны и ее граждан.