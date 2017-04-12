В ООО «Газпром добыча Ямбург» прошёл фотоконкурс «Наш дом — планета Земля», посвященный Году экологии, объявленному в России и ПАО «Газпром».

Участие в конкурсе приняли 35 работников компании, которые трудятся в Новом Уренгое, на Ямбургском и Заполярном нефтегазоконденсатных месторождениях (ЯНГКМ и ЗНГКМ). Всего на суд жюри было представлено 298 фоторабот различной тематики. Оценивались содержание снимков, качество и мастерство исполнения, а также оригинальность сюжета, колорит и наглядность.

По итогам конкурса первое место у Хафиза Самигулова, машиниста технологических компрессоров газопромыслового управления (ЯНГКМ), с фотографией «Охотник». Второе место с работой «Первый снег» занял Александр Романов, мастер по исследованию скважин управления разработки и лицензирования месторождений (ЯНГКМ). Илья Силин, инженер управления организации реконструкции и строительства основных фондов (ЗНГКМ), за снимок «Все цветет» был удостоен третьего места.

II место — Александр Романов. «Первый снег».

III место – Илья Силин. «Когда всё цветет».

Поощрительный приз. Александр Зайцев. «Весна же! Дай я тебя поцелую...»

Поощрительный приз. Александр Романов. «Рекультивация берега реки Нгарка-Поелаваяха».