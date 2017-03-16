Новый Уренгой вновь выходит на уличные массовые зарядки.

Проект массовых зарядок под открытым небом в газовой столице России открывает свой четвертый сезон. Первое занятие состоится уже в предстоящую субботу в парке «Дружба». Профессиональные инструкторы проведут для всех желающих 40-минутную тренировку, которая позволит хорошенько размять все группы мышц.

Проект массовых зарядок в Новом Уренгое в последние годы приобрел большую популярность. Впервые он был опробован в 2014 году. После трех успешных сезонов он и вовсе был переведен на круглогодичный режим и не стал прерываться на холодное время года. Организаторы на протяжении последних месяцев привычно собирали горожан на спортивные занятия, благоразумно перенеся их под крышу дворца спорта «Звездный».

Как нам сообщили в информационно-аналитическом управлении администрации Нового Уренгоя, занятия проводят инструкторы ведущих спортивных и фитнес-клубов города. Они начинаются с разминки, далее идут основные упражнения на все группы мышц. В завершение проводится растяжка.

Зарядки будут организовываться по субботам и воскресеньям в 10 часов. Самым спортивным выдастся июль, на который придется 10 общих тренировок. В июне и июле запланировано по 8 занятий.