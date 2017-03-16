Проект, призванный популяризировать здоровый образ жизни и вовлекать в физкультурно-спортивную орбиту как можно большее число людей, открыл в Тобольске новый летний сезон.

Проект «Здравый смысл» реализуется при поддержке правительства Тюменской области, непосредственным организатором является областная школа карате.

В прошлом году в рамках проекта проведено 174 тренировки (61 — в Тюмени, 35 — в Тобольске, 34 — в Ишиме, 23 — В Ялуторовске, 21 — в Заводоуковске). Проходили они по десяти направлениям: функциональный тренинг, фитнес, единоборства, футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, гиревой спорт, детский «Здравый смысл», верховая езда. Тренерский штаб — свыше 50 человек. Общее количество посещений — более 12 тысяч человек. В этом году «Общие тренировки» в рамках проекта пройдут также в городах присутствия СИБУРа — в Тольятти, Воронеже, Перми, Томске, Благовещенске, Дзержинске, Кстове. Напомним, данный проект реализуется при поддержке СИБУРа.

В Тобольске церемония открытия состоялась на стадионе. Всех, кто пришёл поддержать проект, поприветствовали глава города Владимир Мазур, генеральный директор ООО «СИБУР-Тобольск» Константин Белкин, руководитель программы «Здравый смысл» на территории РФ Илья Бормасов.

Владимир Мазур поблагодарил правительство Тюменской области, компанию СИБУР за реализацию социально значимого проекта и пообещал, что обязательно включится в тренировочный процесс.

— Наша нация здорова, значит, непобедима. В Тобольске активно занимаются спортом 35 процентов населения. Если нам удастся к 2020 году увеличить эту цифру до 50 процентов, будет замечательно! — сказал Владимир Мазур.

— По проекту «Здравый смысл» наша компания работает в девяти городах. Ну и, конечно, в Тобольске. Желаю всем спортивного задора, достижений, отличного настроения на весь сезон, — обратился к собравшимся Константин Белкин.

Сразу после открытия участники проекта, облачившись в специальные манишки, разбрелись по площадкам, где их уже ждали тренеры. Проект «Здравый смысл» рассчитан до окончания лета. И организаторы будут рады всем, кто решится присоединиться к тренирующейся братии.

мнения

Ольга Петренко, 25 лет:

— В «Здравом смысле» я участвовала в прошлом сезоне. Посещала площадку функционального тренинга. Понравилось. Регулярно занималась на протяжении двух месяцев. Отлично проработала все группы мышц. С нетерпением ждала начала нового сезона. Постараюсь не пропустить ни одной тренировки. Я работаю бухгалтером, так что полжизни провожу за столом. Чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, тренировки мне просто необходимы.

Алсу Мулашева, 30 лет:

— В прошлом году мне очень всё понравилось. Я хорошо потренировалась и смогла принять участие в «Стальном характере». Заниматься буду направлением «Кросс-фит». В этом году компанию мне составляет моя 11-летняя дочь.

София Рыкова, 22 года:

— Я уже второй год участвую в «Здравом смысле». Правда, раньше выступала в роли тренера. Нынче пришла сама потренироваться на функциональный тренинг. Силовая тренировка — это то, что мне надо. Приятно видеть, что популярность «Здравого смысла» в Тобольске растёт.

Данил Афанасьев, 15 лет:

— Я воспитанник отделения баскетбола ДЮСШ № 2. В прошлом году не пропустил ни одной тренировки. Вот и нынче решил позаниматься. Попробую себя на разных площадках, чтобы укрепить физическую форму. В будущем мечтаю стать адвокатом, но с физкультурой и спортом расставаться не собираюсь.