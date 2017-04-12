Накануне главного государственного праздника Дня России в Тюмени стартует фотопроект «#ЯРоссия». Он продлится до 12 июня.

Сегодня, 8 июня, с 17 и до 21 часа на Цветном бульваре и набережной реки Тура, а также в крупных торговых центрах города каждый желающий сможет сфотографироваться с табличкой #ЯРоссия и стать частью большой страны.

Из фотографий тюменцев, сделанных во время акции, составят коллаж в виде карты нашего государства. Все портреты будут опубликованы на странице проекта «Мой портал».

Присоединяйтесь к масштабному празднованию Дня России! Приглашайте родных, коллег, друзей и знакомых!