Недобросовестные управляющие компании в жилищной сфере встречаются нередко. Теперь их будут проверять чаще. Более того, всем организациям, обслуживающим жилищный фонд, будет присвоен класс опасности.

О новых подходах к проведению проверок в рамках государственного жилищного надзора и лицензионного контроля рассказала на прошлой неделе начальник Тюменского управления Государственной жилищной инспекции Лариса Боровицкая. Прозвучали весьма любопытные факты. И первый из них — о классе опасности УК. Само это выражение кажется достаточно двусмысленным. С одной стороны, вроде официальный термин, с другой же…

Тем не менее каждой управляющей организации будет присвоен соответствующий класс опасности, сообщила госжилинспектор. Это в рамках опять же нового, «риск-ориентированного» подхода. Тоже интересное выражение. В чем этот подход выражается?

— Будут определены критерии отнесения деятельности организаций к категории риска, — информирует журналистов Боровицкая. — Это делается для того, чтобы спланировать проверки. До сих пор плановые проверки проводились с одинаковой периодичностью — раз в три года. Риск-ориентированный подход направлен на то, чтобы чаще проверять недобросовестные организации. Если УК не имеет замечаний, если она законопослушна, зачем ее проверять? Наоборот, те организации, в отношении которых неоднократно выявлялись нарушения, есть случаи неисполнения предписаний, такие организации следует проверять в плановом порядке с более частой периодичностью. Сколько будет классов опасности, какая периодичность плановых проверок будет установлена, не могу четко сказать, ждем соответствующего постановления Правительства РФ. Но планировать проверки на 2018 год мы однозначно будем уже с учетом нового подхода.

Что дадут нововведения рядовым гражданам? Ведь отозвать лицензию у недобросовестных управляющих компаний сейчас практически невозможно, заявила Лариса Боровицкая.

— Чтобы выйти в суд с иском об аннулировании лицензии УК, необходимо исключить из лицензии не менее 15 процентов домов, — сообщила она. — А их можно исключить только в том случае, если в течение календарного года есть два вступивших в силу решения суда о привлечении к административной ответственности за неисполнение предписаний. Такое законодательство не создало предпосылки для лишения лицензии ни одной управляющей компании. Мы даже ни одного дома из лицензии не исключили, так как управляющие организации знают этот механизм и не допускают двух неисполненных предписаний в течение года.

Новые подходы при проведении проверок обусловлены изменениями, внесенными в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в мае этого года. К критериям определения класса опасности предполагается отнести количество случаев привлечения к административной ответственности, количество жалоб от потребителей и наличие предписаний об устранении нарушений.

— Если раньше деятельность жилищной инспекции была в большей степени направлена на граждан, — добавила Лариса Боровицкая, — мы рассказывали им об их правах и обязанностях, то теперь акцент профилактической работы делается на взаимодействие с подконтрольными обслуживающими организациями, чтобы они не допускали нарушения прав.

Что касается проверок на сегодняшний день, то их стало меньше. Так, в первом квартале 2016 года проведено около полутора тысяч проверок, а в первом квартале этого года чуть больше тысячи — меньше на треть. Но если раньше нарушения выявлялись в каждой третьей проверке, то теперь в каждом втором случае.

Чаще всего выявляются нарушения в сфере содержания общего имущества (более 75%), затем идут нарушения требований к качеству и порядку предоставления коммунальных услуг (около 5%), на третьем месте — нарушения порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги (3%).

Сохраняется тенденция уменьшения количества выявленных нарушений — в этом году их на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.