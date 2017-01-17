Более 23 тысяч жителей приняли участие в акциях по посадке леса, которые прошли в мае во всех районах Тюменской области в рамках Года экологии.

Зазеленели различные пустующие площади почти в 58 гектаров. Из них порядка 19,8 гектара стали памятными аллеями. Для лесовосстановления на такой площади потребовалось более 280 тысяч сеянцев. Основной породой для высадки стала сосна обыкновенная.

В рамках акции лесники также провели порядка 380 занятий на экологическую тематику в учебных заведениях, 57 лекций, осуществили очистку захламленности на площади почти 55 гектаров и убрали мусор на площади более двухсот гектаров.

Напомним, впервые масштабная акция по посадке леса прошла в 2011 году по инициативе Рослесхоза. Тогда она была организована в 10 регионах страны, наиболее пострадавших от лесных пожаров. В Тюменской области традиция высадки лесов с участием населения началась с 2008 года, тогда акция носила название «Посади свое дерево». С тех пор на счету тюменцев более 600 га леса, это более полутора миллионов штук саженцев.