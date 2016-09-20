В рыбопромышленном комплексе Тюменской области сегодня задействовано более 150 организаций разных форм собственности.

На очередном заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы депутаты обсудили информацию правительства о развитии в регионе рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства. Председатель комитета, член фракции «Единая Россия» Владимир Ковин напомнил: 26 мая 2016 года прошел посвященный этой важной теме День депутата, по итогам которого был принят целый пакет рекомендаций в адрес региональных и муниципальных органов власти.

О состоянии дел и ближайших перспективах в сфере рыбоводства парламентариев подробно проинформировал заместитель губернатора, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. По его словам, за последние пять лет в сфере рыбоводства сохраняется стабильная позитивная динамика.

– В рыбопромышленном комплексе Тюменской области сегодня задействовано более 150 организаций разных форм собственности, – сообщил заместитель губернатора. – Рыбоводство в регионе развивается по следующим направлениям: пастбищное (озерное), прудовое и индустриальное. Ведущим из них является пастбищное рыбоводство. Для его осуществления предпринимателям предоставлено в долгосрочное пользование более 170 рыбоводных участков.

Общий фонд прудовых площадей, находящийся на балансе рыбоводческих предприятий, составляет 740 гектаров. На долю прудового рыбоводства приходится около 8 процентов выращенной рыбы. Примерно столько же составляет и доля индустриального рыбоводства.

Ведущими рыбоводческими предприятиями региона являются Сладковское товарное рыбоводческое предприятие, ЗАО «Казанская рыба» и ООО «Пышма-96». По итогам 2016 года тюменскими рыбоводами произведено почти 2 тысячи тонн товарной рыбы, в том числе 1166 тонн пеляди, 306 тонн карпа, 120 тонн щуки, а также 323 тонны других видов рыб. При этом производство пеляди по сравнению с предыдущим годом увеличилось более чем в два раза.

Важнейшим условием динамичного развития отрасли является наличие рыбопосадочного материала. Его поставщиками являются ООО «Тюменский рыбопитомник» (карп) и Сузгунский инкубационный цех ФГБНУ «Госрыбцентр» (сиговые). Кроме того, в нынешнем году приступил к работе новый завод в Уватском муниципальном районе мощностью 180 миллионов штук молоди в год. Для рыбоводных предприятий Тюменской области предусмотрены субсидии из средств регионального бюджета на приобретение рыбопосадочного материала. В 2017 году на эти цели будет израсходовано более 7 миллионов рублей.

– На территории Тюменской области действуют 183 договора пользования рыбоводными участками, – добавил руководитель Нижнеобского территориального управления Федерального управления по рыбоводству Игорь Ивлев. – Сегодня мы, совместно с областным департаментом агропромышленного комплекса, активно ведем работу по определению границ новых рыбоводных участков. Уже сформированы 82 участка общей площадью 8,5 тысячи гектаров. В прошлом году и за пять месяцев текущего года проведены аукционы, по результатам которых в руки пользователей передан 31 участок.

В то же время динамичному развитию рыбной отрасли препятствует целый ряд проблем, которые можно условно разделить на два блока. Первый из них касается самих рыбоводных участков. Часть из них попросту не используется, либо участки малоэффективны вследствие обмеления, заболачивания и слабой кормовой базы. Второй блок проблем связан с несовершенством нормативно-правовой базы, которая не предусматривает многоцелевое использование участков. Вместе с департаментом АПК мы пытаемся решать эти проблемы, предлагаем внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты. На днях в Тюмени состоится всероссийское совещание, на котором, надеюсь, часть вопросов будет решена.

Еще одну проблему затронул президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» Руслан Цицкиев. По его словам, в регионе ощущается острая нехватка личинок рыб и молоди.

– Если раньше наши потребности в рыбопосадочном материале полностью покрывал Госрыбцентр, то теперь мы ищем поставщиков по всей России, – посетовал Цицкиев.

– Какое производство планируется наладить в экспериментальном центре холодноводного рыбоводства на озере Волково? Выращивание товарной рыбы или производство малька? – поинтересовался в ходе обсуждения единоросс Николай Бабин.

– После реконструкции завода технологии позволят заниматься и производством товарной рыбы, и инкубацией, и выращиванием малька, – ответил Владимир Чейметов. – Все будет зависеть от того, в чем наибольшая потребность. Сейчас, например, возрос спрос на рыбопосадочный материал. А еще два года назад в этом плане у нас в регионе особых проблем не было. Кроме того, в последнее время больше усилий направляется на воспроизводство рыбных биоресурсов. Следовательно, первоочередной задачей будет обеспечение рыбоводов посадочным материалом.

– При рассмотрении рыбной тематики мы постоянно основной упор делаем на успешные предприятия, такие как Сладковское рыбоводческое хозяйство, – заявила руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева. – А между тем на территории области множество озер, которые практически не используются. Особенно в Армизонском и Тобольском районах. Но до них у правительства почему-то руки не доходят!

– У нас нет любимчиков, Тамара Николаевна, – возразил Владимир Чейметов. – Любой предприниматель имеет право на получение господдержки. Если будет инициатива со стороны армизонских или тобольских рыбоводов, если они будут вкладывать деньги в оборудование, в благоустройство и аэрацию водоемов, мы им обязательно поможем. Но если люди ничего не делают, о какой господдержке может идти речь?

– Проблем в рыбоводстве, требующих всестороннего обсуждения, на самом деле еще достаточно, – отметил, завершая обсуждение, Владимир Ковин. – Мы ждем определенных решений по итогам совещания с руководством Федерального управления по рыбоводству, которое пройдет в Тюмени. Надеюсь, это придаст новый импульс развитию рыбной отрасли.