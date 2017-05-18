Рабочую поездку в Заводоуковск губернатор Тюменской области Владимир Якушев начал с посещения завода по производству сетки-мешка для фасовки картофеля и овощей ООО «СКМ-100». Реализация этого инвестпроекта шла в два этапа. Вчера состоялось открытие второй очереди.

Компания ООО «КТС-Сервис», как сообщает пресс-служба губернатора, была организована в 2011 году. Она занималась покупкой и продажей овощной сетки, произведенной в Китае. Четыре года назад руководство компании решило создать собственное производство этой востребованной продукции. За счет частных инвестиций было приобретено здание и взято в лизинг оборудование. При реализации инвестпроекта использовался и заём Инвестиционного агентства Тюменской области. В 2015 году предприятие выпустило около 4 млн сеток.

В 2016 году компания решила расширить производство, построив новую производственную базу и приобретя оборудование. В конце прошлого года началась пусконаладка в новых цехах.

— В небольших городах трудно искать новые производственные ниши. Этот проект — удачный пример реализации бизнес-идеи. Он решает и проблему импортозамещения, и создает новые рабочие места, и выпускает востребованную продукцию не только на региональном и российском рынках, но и за пределами страны. Если таких проектов будет больше в каждом муниципалитете, тогда мы решим и проблему занятости, и экономика в территориях будет другой. Немаловажно, что этот инвестпроект реализовали наши местные инвесторы, эффективно использовав действующие в регионе меры поддержки, — высказал свою позицию губернатор на открытии производства.

Глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин особо подчеркнул роль завода в решении экологической проблемы, связанной с переработкой отходов, поскольку для выпуска продукции используется вторичное сырье — пластмасса и полиэтилен.

Генеральный директор ООО «СКМ-100» Александр Кураш отметил, что построить завод так быстро удалось благодаря благоприятному инвестиционному климату в регионе и существующим финансовым инструментам поддержки бизнеса.

— Открытие второй очереди позволит нам увеличить объемы производства продукции до 5 млн штук в месяц, — сообщил Александр Кураш. — И начать выпуск востребованной на рынке сетки-мешка на завязках. Мы планируем сохранить свои лидерские позиции в России и расширять географию присутствия. Сейчас продукция экспортируется в Беларусь и Казахстан, ведем переговоры с поляками.

Благодаря вводу второй очереди создано еще 120 рабочих мест. После выхода на полную мощность на предприятии будут трудиться более 200 человек.

Сейчас ООО «СКМ-100» — один из крупнейших производителей овощной сетки в России, до появления производства она импортировалась из Китая.