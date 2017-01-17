Чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Панкадж Саран, побывав в Тюмени, нашёл время в плотном графике, чтобы встретиться с руководством и студентами Тюменского индустриального университета.

Высокого гостя от имени принимающей стороны приветствовал временно исполняющий обязанности ректора Денис Неустроев. Он рассказал, что университет является членом Ассоциации высших учебных заведений России и Индии. С некоторыми индийскими университетами и институтами подписаны меморандумы о сотрудничестве, с другими обсуждаются темы совместных научных исследований. В ноябре минувшего года сотрудники ТИУ впервые побывали в Индии, где приняли участие в международном форуме «Российское образование как пространство возможностей», установили контакты с Российским центром науки и культуры в Дели, Индийским технологическим институтом Дели, Индийской торгово-промышленной палатой, Индийской нефтяной корпорацией. На встречах обсуждались возможности сотрудничества с индийской стороной в научной сфере. Был представлен каталог научно-технических разработок Тюменского индустриального университета.

С сентября в опорном вузе запускаются сразу две магистерские программы на английском языке по наиболее перспективным направлениям нефтегазового образования — «Морское бурение» и «Геонавигация». Денис Неустроев предложил гражданам Индии войти в число первых слушателей. Он отметил, что объединение усилий индийских и российских университетов и крупных профильных компаний могло бы способствовать формированию единых стандартов образования по нефтегазовому делу для обеспечения качественной подготовки и переподготовки кадров, а также содействию в беспрепятственной трудовой миграции в рамках мультинациональных индустриальных проектов.

Господин Саран рассказал, что Индия заинтересована в том, чтобы расширять свои промышленные мощности и сотрудничать с Россией в сфере образования и науки. Начало этому уже положено. Полномочный посол заверил: посольство Индии в Москве сделает все возможное, чтобы оказать помощь университету в установлении тесных контактов с индийскими вузами. Пока он предложил тюменцам активно подключиться к программе индийского технического и экономического сотрудничества (ITEC), участие в которой совершенно бесплатно. Из сотни индийских университетов можно выбрать любой. В прошлом году магистрант ТИУ Дмитрий Бакин в рамках программы провел два месяца в Исследовательском институте контроля жидкостей. Он рассказал собравшимся о том, как учился, знакомился со страной и нефтедобывающим сектором экономики.

Панкадж Саран заметил большое количество иностранных студентов в конференц-зале. Граждан Индии среди них не было. Зато присутствовало немало представителей из Бангладеша. Студенты из африканской Ганы, пользуясь случаем, поинтересовались у посла возможностью своего обучения в Индии и вопросами безопасности пребывания в стране.

Прощаясь, посол вручил хозяевам юбилейный знак, выпущенный в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Индией и Россией, а также настоящий индийский чай.