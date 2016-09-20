Депутаты Тюменской областной Думы, члены фракции «Единая Россия» Николай Токарчук и Владимир Майер побывали в гостях у юных тоболяков.

Поездка проходила в рамках реализации партийных проектов «Детские сады — детям» и «Модернизация образования». Народные избранники посетили ряд образовательных учреждений поселка Сумкино и города Тобольска. Об этом сообщает пресс-служба ТРО «Единая Россия».

— Наша задача — не только поздравить ребят с началом каникул, но и проинспектировать в летний период школы и детские сады на готовность к новому учебному году. Мы возьмем на заметку, что конкретно нужно сделать к 1 сентября, — сообщил координатор проекта «Детские сады — детям» Николай Токарчук.

В частности, выяснилось, что серьезный ремонт требуется детскому саду на улице Завод­ской. Депутаты пришли к выводу о необходимости помощи этому учреждению. Приоритетной работой должна стать установка нового ограждения, чтобы дети могли безопасно выходить на прогулку.

Парламентарии также посетили городскую школу № 15, где реализуется уникальный проект — экологический Абрамовский парк.

— С коллективом и учениками этой школы, — пояснил Владимир Майер, — нас связывают давние отношения, я стараюсь во всем помогать им. Абрамовский парк, который мы сегодня озеленяем, — это подарок не только школьникам, но и всему городу.

Детям необходимо расти в гармонии с природой, знать растения и животных, изучать экологию на практике.

В этот день парк пополнился девятью десятками новых молодых деревьев. Саженцы, подаренные спонсорами, ребята высаживали вместе с депутатами…

У руководства и воспитанников школы — серьезные виды на будущее своего экопарка. На его территории в перспективе запланированы дендрарий, участок лекарственных и исчезающих растений, уголок юного лесничего, прогулочная зона и другие экологические объекты.

По словам педагогов, здесь будут проходить экскурсии, мероприятия по защите экологии и окружающей среды, обычные уроки природоведения и биологии. Гораздо интереснее изучать эти предметы наглядно, рассматривая настоящие листья растений и следы птиц, а не картинки в учебнике.

В ходе поездки единороссы побывали и в Сумкинской средней школе № 6. Благодарственные письма и подарки от партии «Единая Россия» получили лучшие ученики и педагогический коллектив учреждения.