Василий Иванович ЗАЙЦЕВ родился 8 июня 1924 года в деревне Ерёмино Называевского района Омской области.

Василий Иванович ЗАЙЦЕВ родился 8 июня 1924 года в деревне Ерёмино Называевского района Омской области. В августе 1942-го призван в ряды Красной армии, окончил школу младших командиров в городе Канске. Воевал в 24-м гвардейском танковом полку заряжающим, затем, обучившись на мотоциклиста, был командиром отделения во взводах разведки, связистов, участвовал в боях под Бухарестом, форсировал Дунай, освобождал Будапешт, Прагу, брал Вену. Демобилизовавшись в 1947 году, переехал на место жительства в Ялуторовск, работал в Сбербанке инкассатором. Через полтора года переведён в Тюмень, долгое время был начальником денежного хранилища в Сбербанке. За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и другими наградами. За отличие в труде — медалью «За трудовую доблесть», знаком «Отличник Госбанка». Живёт в Тюмени.

Фёдор Давыдович КУКАРСКИЙ родился 8 июня 1924 года в деревне Турнаева Нижнетавдинского района. В августе 1942-го был призван в ряды Красной армии. Боевое крещение принял в ноябре 1943 года на 3-м Белорусском фронте. Принимал участие в освобождении городов Смоленск, Орша, Вязьма, Витебск. В боях за город Витебск в 1944 году был тяжело ранен в ногу. После 6-месячного лечения в госпитале был направлен в нестроевую часть железнодорожных войск, где прослужил до 1949 года. После демобилизации жил и трудился в селе Антипино Нижнетавдинского района, работал шофёром в Антипинской МТС. С 1960 по 1970 годы был председателем Антипинского сельского совета. С 1970 по 1986 годы трудился в лесном хозяйстве лесником, а затем лесничим Нижнетавдинского лесхоза. За боевые заслуги награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, многими медалями. В настоящее время проживает в селе Нижняя Тавда.