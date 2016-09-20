Товарооборот между Тюменской областью и Индией в ближайшие годы можно удвоить и даже утроить. В этом уверен чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Панкадж Саран. В ходе визита он встретился с губернатором Владимиром Якушевым.

Визит посла Индии в наш регион состоялся впервые за 70 лет дипломатических отношений между Индией и Россией. Сейчас страны намерены придать новый импульс процессу. Подтверждением этого является недавняя встреча Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Там же состоялась встреча иностранного политика с руководителями нескольких регионов РФ. По словам Панкаджа Сарана, главная задача на ближайшее время — вывести взаимоотношения между странами за пределы Москвы и Дели, наладить прямой контакт между регионами России и штатами Индии, вести активную работу с регионами Сибири и Дальнего Востока.

— Мне приятно приветствовать вас на тюменской земле в юбилейный год сотрудничества наших стран, — обратился к послу Владимир Якушев. — Тюменская область активно взаимодействует с Индией в сферах экономики, науки, образования и культуры. Нам есть над чем работать. Надеемся, что нынешний визит будет этому содействовать. Станет отправной точкой для реализации проектов, интересных обеим странам.

Владимир Якушев отметил, что в прошлом году товарооборот между нашим регионом и Индией составил 9 миллионов долларов. Из Сибири экспортировались фанера, древесные материалы, насосы и другое механическое оборудование, а также одежда.

Глава региона обозначил направления, в которых сотрудничество с Индией было бы наиболее интересным Тюменской области. Это судостроительная сфера, создание деревообрабатывающих предприятий, а также производств, использующих сырье «СИБУРа», строительство агрохаба на территории агроиндустриального парка для дальнейшего экспорта зерна, сотрудничество в сфере информационных технологий и легкой промышленности. В числе перспективных названо взаимодействие в области здравоохранения, образования, туризма и спорта.

В свою очередь Панкадж Саран также предложил основные направления для сотрудничества — нефтегазовый сектор, деревообработка, сельское хозяйство, горное дело и металлургия.

— Если сейчас мы сделаем акцент на этих сферах, то в дальнейшем сможем расширять наши взаимоотношения. Ваш регион богат ресурсами и технологиями. Это сочетание качественно выделяет его на фоне других субъектов, — подчеркнул посол. — Одна из главных задач, которую нужно решить в ближайшее время, — это поиск наиболее удобного транспортного маршрута, который может соединить Тюмень и Индию.

В ближайшее время в регионе пройдет несколько мероприятий, связанных с Индией. 18 июня состоится Международный день йоги, в июле — фестиваль, посвященный Дням индийской культуры. С деловым визитом Тюмень планируют посетить представители одной из крупнейших индийских компаний, специализирующихся на создании инфраструктуры в нефтегазовом секторе.