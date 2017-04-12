Десятый юбилейный Всероссийский культурно-развивающий фестиваль «Небо и Земля 2017» проходит c 8 по 12 июня в экополисе «Фестивальный» в 42 километрах от Тюмени. Гостей ждут семьсот пятьдесят событий для семейного и дружеского отдыха за пять дней на природе.

Этнофестиваль существует уже десять лет и за это время вырос из небольшого мероприятия в Доме культуры до крупнейшего в Уральском регионе фестиваля. «Наша идея — это возвращение к своим корням, традициям, здоровью, мудрости. Поиск себя в творчестве. Естественное для человека счастье общения с природой и живой музыкой», — говорит организатор концертной программы Михаил Чащин.

Этнофестиваль «Небо и Земля 2017» готовит разнообразную программу этнической музыки. В этом году будет пятьдесят выступлений на большой и малой сценах, а также в Русском, Индийском, Средневековом городах и на других площадках. На празднике красок Холи выступит московский оркестр Bubamara Brass Band.

На двух сценах блеснёт калейдоскоп ярких коллективов, поющих на языках разных культурных традиций мира. Гости услышат народную русскую музыку и латина-джаз; new age и ультрасовременную мировую музыку; мантра-рок и балканские духовые; ночной ethnic-electronic experiment и хит сезона — африканские барабаны. Вызовет интерес современное просветленное звучание и летающие тарелки hang drum; песни мира на всех языках и бразильские карнавальные ритмы; ямайское и сибирское регги; инди-фолк на татарском языке; шаманские бубны и кельтскую арфу; армянский дудук и медитативные тибетские чаши; бардов у ночных костров и драйв цыганских песен. Танцевальные и театральные представления, огненные шоу с фейерверками и уникальные закаты будут сопровождать фестиваль.

Шестьсот пятьдесят развивающих мероприятий будут проходить на пяти пространствах: семинарская, телесная, рукодельная, музыкальная, йога-площадка. Состоятся разнообразные танцы, музыкальные и творческие мастер-классы, телесные практики и психологические лекции. «Инновацией в развивающей программе этого года будет форум по нетрадиционным видам питания: вегетарианство, сыроедение, фруктоедение. Своим опытом поделятся эксперты, много лет практикующие данные виды питания», — комментирует организатор развивающей программы Алексей Лосев.

Детская программа займет семь отдельных площадок с занятиями для детей и родителей. Будет возможность как ненадолго оставить ребенка на мастер-классе одного, так и заниматься вместе с ним. Организатор семейно-детского пространства Елена Силина рассказывает, что ее команда, а также мастера, педагоги, артисты и гости фестиваля вместе создают атмосферу возможностей, выбора и безопасности. «Наша миссия — знакомить детей с элементами мировой культуры через сказки, прикладные мастер-классы, игры, танцы, песни, боевые искусства, музыкальные инструменты. Мы стремимся научить детей ценить свои особенности, постигать свою природу и уважать культуру других людей», — комментирует Елена.

Подробности о фестивале на сайте и в группе .