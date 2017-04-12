12 июня на Цветном бульваре пройдёт XXIII областной фестиваль национальных культур «Мост дружбы», приуроченный ко Дню России.

Фестиваль откроется в 12 часов парадным шествием национально-культурных объединений. Затем к гостям и участникам «Моста дружбы» с приветственным словом обратится губернатор Тюменской области Владимир Якушев. После торжественной церемонии открытия на двух концертных площадках Цветного бульвара выступят творческие коллективы и исполнители — концертные выступления продолжатся до 20 часов.

Ожидается, что «Мост дружбы» будет представлен 26-ю национально-культурными объединениями Тюмени и Тюменской области. Будет организовано 22 национальных подворья с дегустацией национальных блюд, выставками декоративно-прикладного творчества, обрядами, мастер-классами, интерактивными площадками.

В фестивале примут участие более 3000 человек, а в концертной программе фестиваля заявлено порядка 250 творческих номеров.