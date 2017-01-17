Пётр Григорьевич ТРИФОНОВ родился 9 июня 1925 года в селе Изосимовка Мордовской АССР.

Пётр Григорьевич ТРИФОНОВ родился 9 июня 1925 года в селе Изосимовка Мордовской АССР. В армию призван 31 января 1943-го, после школы снайперской подготовки — Ленинградский фронт, участвовал в освобождении Выборга. Затем на 3-м Прибалтийском фронте освобождал города Нарву и Раквере, дважды ранен. В 1944 году в Эстонии переведён в пограничные войска по охране тыла действующей армии. В 1946-1949 гг. учился в Харьковском пограничном военном училище, по окончании которого направлен на службу в Хабаровский край. В 1956-1961 гг. обучался в Ленинградской военной академии тыла и транспорта. Дальнейшую службу нёс в Ростове, Куйбышеве (ныне Самара), Иркутске. С 1973 года — в Тюмени, занимал должность заместителя командира бригады внутренних войск МВД СССР по технической части, вышел на пенсию в 1981 году, полковник внутренних войск в отставке. На гражданке продолжал трудиться в Управлении гражданской авиации, вёл активную общественную работу в ветеранских организациях. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и другими многочисленными наградами. Живёт в Тюмени.