В преддверии Дня России губернатор Тюменской области Владимир Якушев провёл пресс-конференцию для представителей ведущих СМИ региона.

Традиционные встречи проходят как минимум дважды в год — летом и в канун новогодних праздников. Они становятся местом подведения промежуточных итогов. Не стало исключением и нынешнее мероприятие. Промышленный потенциал региона продолжает прирастать. За январь-апрель 2017 года индекс пром­производства увеличился на 3,9 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В региональную экономику за январь-март инвестировано 52,8 миллиарда рублей, это на 1 процент больше первого квартала 2016-го. На 5,6 процента выросли объемы производства продукции в секторе АПК. За первые четыре месяца в регионе зафиксирован естественный прирост населения в 1215 человек. Еще на 2896 человек Тюменская область увеличилась за счет миграционных процессов. По этим обеим величинам наш субъект РФ входит в первую десятку.

— Я считаю, что за работу, проделанную в 2017 году, мы можем поставить себе четыре с минусом. Пятерки раздавать самим себе как-то не очень правильно. Да вы и сами знаете, что я всегда люблю занижать оценки, — резюмировал Владимир Якушев.

А вот сторонние эксперты их не занижают. Наш субъект РФ продолжает получать высокие позиции во всевозможных табелях о рангах. В частности, в свежем Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), Тюменская область недавно заняла 6-е место.

— Шестое место в Национальном рейтинге — достаточно высокий результат. В прошлом году оценка проводилась в 76 регионах, сейчас во всех 85. Будем считать изменение нашей позиции на один пункт некой арифметической погрешностью, — высказал мнение глава региона.

При подготовке рейтинга эксперты АСИ не раз слышали от предпринимателей в каждом регионе, что в последнее время они почувствовали на себе увеличение административного давления. Владимир Якушев оценил это событие как негативное.

— В последние годы огромная инфраструктура работала над тем, чтобы облегчить жизнь бизнесу. Два года сообщество отмечало положительные сдвиги, а на третий мы видим совершенно иной срез. Необходимо искать и устранять причины этого. Но в то же время давайте не подменять одно понятие другим. Это не значит, что существующие условия не позволяют вести бизнес и реализовывать инвест­проекты, — отметил Владимир Якушев.

Руководитель рассказал о дальнейших планах по развитию экономики региона. Большое внимание будет уделяться развитию IT-отрасли. «Правительству удалось найти правильные инструменты, благодаря которым 5 крупных компаний уже сменили прописку на тюменскую», — рассказал Владимир Владимирович. Продолжится активная работа по развитию индустриальных парков:

— Мы не зря «укатали» 300 гектаров земли, превратив эти внушительные площади в готовые площадки для строительства предприятий. Земля по низкой арендной ставке, бесплатные сети — это то, что нужно инвестору.

Владимир Якушев отметил, что дальнейшее развитие промышленности Тюменской области руководство видит в основном за счет российских инвесторов. Однако интерес из-за рубежа также присутствует:

— Исторически так сложилось, что в наш регион хорошо инвестирует Германия. Есть перспективы и дальнейшего появления их предприятий на тюменской земле. Кроме того, мы знаем интересантов из Китая. В этой стране сконцентрированы внушительные финансы, и рано или поздно у нас появится совместный проект. А Южная Корея, например, проявляет большой интерес в области инвестирования в деревообработку.

Конечно же, не осталась без вопросов тема паводка. Этой весной он не обошел стороной Тюменскую область. Основной удар стихии вновь пришелся на Ишим.

— Мы приняли решение поднимать дамбу вокруг Ишима до отметки в 11-11,5 метра. Также активно общаемся с Казахстаном по поводу водохранилища на реке Иртыш. Из-за большого сброса воды на нем уровень рек у нас очень быстро поднялся. Если бы она прибывала постепенно, у нас было бы время на укрепление дамб. А так процесс оказался стремительным. Будем надеяться, что 2017 год нас всех подкорректирует и подправит, однако успех зависит не только от общения между правительством и акиматом, но и от федеральных структур обоих государств.

Еще одна важная тема — дорожное строительство. Традиционно одной из самых больших строек является объездная дорога. Работы идут как в створе улицы Пермякова, так и на Восточном обходе города.

— Мы не снимаем с себя задачи завершения проекта к 2018 году. Пока не замкнется кольцо вокруг города, мы не сможем говорить о том, что Тюмень обладает современным транспортным каркасом. После окончательного запуска эффективность объездной еще больше возрастет. Она значительно освободит город и перераспределит потоки. Уже после этого мы сможем проанализировать, какие из запланированных городских транспортных развязок нам необходимо строить, а целесообразность каких из них потеряется.