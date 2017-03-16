Совсем немного времени остаётся до легендарной «Гонки героев», которая уже собрала множество поклонников по всей России. В том числе и в Тюмени. В прошлом году на военном полигоне ТВВИКУ более тысячи участников преодолели трассу, разработанную для тренировок спецподразделений армии России.

1 июля «Гонка героев» состоится в нашем городе вновь. Тому, кто решится включиться в гонку, предстоит одолеть восьмикилометровую трассу с различными препятствиями. И это еще не всё. По маршруту кроме преград — канав, бревен, колес, водоемов, тарзанок участников ждут весьма правдоподобные имитации военных действий: засады, дымовые завесы, холостые выстрелы из боевых машин… Учитывая, что бегут не военные спецы, а «штатские» любители — испытания более чем серьёзные.

И всё же, несмотря на анонсированные трудности, количество тюменцев, желающих поучаствовать в гонке, в нынешнем году значительно увеличилось. Именно для них на городской набережной фитнес-клуб «Даудель Спорт» проводит бесплатные тренировки: каждый четверг ребята собираются здесь, чтобы «прорабатывать» задания разной степени сложности под чутким руководством тренеров.

…Мы оказались на набережной в особый для участников день — «зачётный». Те четверо, кто лучше других выполнит отжимания и подтягивания, сделает планку на вытянутых руках, получат билеты на участие в «Гонке героев».

По секрету тренеры делятся: такие зачёты позволяют выделить самых сильных участников и понять, кто действительно готов к гонке. Ведь главное здесь не то, сколько раз ты подтянулся, а то, насколько ты морально готов к испытаниям. Главное — твой боевой настрой!

— На мой взгляд, принять участие в гонке сможет любой желающий, даже если у него слабый уровень подготовки, — рассуждает тренер клуба «Даудель Спорт» Никита Кулинич. — Гонка — это шанс лучше узнать свои резервы. И, конечно, сделать выводы, чтобы на будущий год учесть свои ошибки. А участникам гонки хочу сказать: от вас никто не ждёт олимпийских рекордов. Пройдите гонку в комфортном для себя темпе, получите удовольствие от самого процесса!

Что ж, отличный совет. Что же касается боевого настроя, нам показалось, его участникам тренировки хватает. От коротких интервью с корреспондентом «Тюменских известий» не уклонялся никто — ни новички, ни те, кто уже успел проверить свои силы в непростом испытании.

— В том году я принимала участие в гонке: очень продуманные и интересные испытания, — с удовольствием делится с нами Марина Ширакова. — Правда, порой становилось страшно. Например, когда висишь на тарзанке над водой и понимаешь: силы-то заканчиваются! Но, знаете, это того стоит: после всех преодолённых препятствий испытываешь мощное чувство удовлетворения. Жду от грядущей гонки драйва, новых впечатлений и испытаний, а также новых знакомств!

…Галина Цветкова и Карина Блинова пришли на тренировку самыми первыми.

— Мы еще не принимали участие в гонке, поэтому обязательно будем ходить на все тренировки, — заявляют девушки. — Тут здорово! Отличная поддержка тренеров, ведущий, который настраивает на победу. Поэтому возвращаемся с тренировок на позитиве и с легким чувством эйфории. У нас уже есть взвод, который сформировался на набережной, и он может принять участие в гонке. Вот только мы сами еще окончательно не решили — побежим со взводом или пока будем болеть за него…

— Впервые буду участвовать в гонке! — перед нами еще один «новичок», Эдуард Кожамкулов. — Пока я не очень доволен уровнем своей физической подготовки, это всё из-за сессии, именно поэтому хожу тренироваться. И жду забега! Нахожусь в предвкушении, готов к препятствиям, комарам, слепням, грязи, к любой погоде… Дождь или жара — не страшно! Думаю, что любой человек, который себя пересиливает, это уже герой. Ведь для современного человека просто встать с дивана — уже героический поступок.

«Гонка героев» состоится 1 июля на полигоне ТВВИКУ «Тюменский». Старт забега первых взводов — в 11 часов. Вход для болельщиков бесплатный. До полигона из города можно добраться на бесплатном трансфере.