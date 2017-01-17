Утром минувшего вторника тюменский аэропорт Рощино на деле подтвердил свой международный статус, запустив первый прямой рейс в Европу.

Теперь Тюмень связана регулярным авиасообщением со столицей Турции Стамбулом. Турецкая авиакомпания Atlasglobal выполняет рейсы три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Тюмени в 06-10 и прилетом из Стамбула в 05-05 утра. Время в пути — пять часов.

На торжественном открытии рейса генеральный директор авиакомпании по продажам в России Найжет Ташчи заявил: новый авиаперевозчик пришел в Тюмень всерьез и надолго. Тюмень стала седьмым российским городом вылета турецкой авиакомпании вслед за Самарой, Махачкалой, Нижнекамском, Волгоградом, Нижним Новгородом и Краснодаром. Летнее расписание гарантировано до 27 октября этого года. Тюменцы и транзитные пассажиры из соседних регионов смогут прилететь в Турцию на отдых и в деловые поездки, а также воспользоваться стыковочными рейсами из Стамбула в десятки европейских городов.

Прилетевший из Стамбула в 5 утра борт встречали по традиции гостеприимной воздушной гавани: водомёты пожарных автомобилей устроили на взлетно-посадочной полосе Рощино водяную арку, которая на глазах зрителей превратилась в радугу.

Запечатлеть это фееричное действо смогли сорок фотографов и видеографов, собравшихся в это утро на официальный споттинг по приглашению тюменского аэропорта. Для тех, кто еще не в курсе: споттинг — это специальные акции в виде дня открытых дверей, когда аэропорты официально приглашают любителей авиации (споттеров) — профессиональных фотографов, любителей и видеографов — для съемок рабочих процессов. Снимают обслуживание воздушных судов, пассажиров, грузов, посадки и взлеты самолетов.

Такая акция прошла в Рощино уже в третий раз, собрав рекордное число участников из Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга, Сургута, Омска, Уфы, Перми, Челябинска и Ханты-Мансийска. Споттеры получили уникальную возможность побывать на территории аэродрома и запечатлеть его сегодняшнюю историю своим профессиональным взглядом.

…А первым регулярным международным рейсом КК9654 в Стамбул из Тюмени улетели около пятидесяти пассажиров, которых прямо на регистрации представители Atlasglobal угощали девятикилограммовым праздничным тортом. Устроили и розыгрыш лотереи. Счастливчики получили из рук Джема Курекчи, директора по продажам и маркетингу в России, бесплатные билеты, повышение класса обслуживания на борту воздушного судна и памятные авиационные сувениры.