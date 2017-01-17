На Цветном бульваре в сумерках горели свечи: в память о детях, не вернувшихся домой. Огоньки мерцали у символического окна, словно надежда, которая никогда не гаснет...

Международный день пропавших детей значится в календаре 25 мая. Но для этих девушек и юношей из тюменского волонтерского отряда «Белая сова» поиск тех, кто еще не вернулся, — ежедневные будни. И постоянная забота.

Акцию на бульваре молодые люди проводили адресно — для родителей. Напомнили им правила детской безопасности. Раздали информационные листовки, голубые ленты. Рассказали о своей деятельности. Добровольцы очень надеются привлечь в свои ряды новых людей, готовых участвовать в непростом деле.

«Белая сова» в действии

Руководитель отряда «Белая сова» Алёна Дёмина сразу предупредила: конкретных историй о людях рассказывать не будет. Это нормы этики, требования закона и правило, которому строго следует отряд. Почему-то сразу захотелось доверять этой хрупкой и серьезной девушке, отвечающей за столь серьёзное женское дело…

Осенью 2010 года Тюмень была заклеена тысячами ориентировок: бесследно пропала Аня Анисимова. Искал весь город. Вся область. Вся страна. Иногда на пункты сбора приходило по пять сотен добровольцев в день. Эта история тогда впечатлила 17-летнюю Алёну Дёмину настолько, что она тут же решила примкнуть к отряду «Поиск пропавших детей», который тогда начал формироваться в Тюмени. Однако родители её в тот момент выступили решительно против.

— Через три года я поняла, что выросла и дозрела до принятия самостоятельного решения, — рассказывает Алёна. — В МЧС получила корочки общественника-спасателя. Начала общаться с членами отряда и ездить на поиски. В 2015 году трагически погибла руководитель тюменского поискового отряда Екатерина Рихтер. Для всей команды она была и лучшим другом, и добрым наставником. Тогда мы приняли решение возродить организацию в память о Кате…

С тех пор Алёна Дёмина знает — кто, как и почему пропадает в Тюмени. И каждую историю пропускает через сердце. И если ей звонят среди ночи с просьбой о помощи — встает и едет на поиски. Таких самоотверженных, как она, в отряде около десятка человек. Остальные — еще человек десять — помогают, когда позволяют семейные обстоятельства. Конечно, волонтеров не хватает. Радует, что совсем недавно появился филиал организации «Белая сова» в Тобольске.

О том, кого искать, добровольцы узнают от родственников пропавших, отслеживают просьбы в интернете, а зачастую получают задания от правоохранительных органов. К слову, весной начальник Управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов вручил Алёне Дёминой почетную грамоту и благодарственное письмо. Добровольцы распространяют информацию и ориентировки через интернет, расклеивают объявления. Опыт показывает: этот способ поиска не менее эффективен, чем на местности — в подъездах, подвалах, в лесной полосе…

В отряде «Белая сова» преимущественно девушки. Почему-то парни не решаются присоединиться. «Если честно, на поисках бывает страшно, — призналась Алёна. — К примеру, жутко, когда осматриваешь темный подвал или гараж... Когда впервые нашла тело потерявшегося мужчины, так трясло, что потом не могла удержать кружку с чаем. Родители тогда, на кухне, уговаривали все бросить. Но я чувствую: то, чем мы занимаемся, необходимо. Кстати, мама и папа теперь меня понимают и поддерживают. Даже гордятся».

До 25 обращений о пропавших людях ежедневно поступают в органы полиции Тюменской области.

О взрослых…

По информации УМВД России по Тюменской области, 98 процентов пропавших удается найти в первые три дня. Это либо мужчины, либо несовершеннолетние, которые уходят из дома после конфликта. Всего два процента дел об установлении места нахождения пропавших требует какой-либо серьезной оперативно-разыскной работы и привлечения волонтеров.

Если пропал пожилой человек, полицейские чаще обращаются в «Белую сову». Ведь такие люди уходят из дома, когда чувствуют тревогу, теряют память и ориентацию в пространстве. При поиске счет идет на часы, пока старикам не стало плохо от жары или холода, пока они не забрели в безлюдное место, пока их никто не обидел.

— Начало историй с пропавшими бабушками и дедушками всегда одинаковое: «ушли из дома в неизвестном направлении», — рассказала Алёна. — Но итог зависит от действий родственников. Вот два примера. Одно заявление в полицию было подано лишь спустя 1,5 суток с момента пропажи. К нам информация поступила ночью. К утру была сделана ориентировка и распространена по интернету. Утром поступали сообщения о том, что пропавшую бабушку видели вчера в одном и том же районе очень много людей. Но после этого ее уже никто не встречал. Обнаружили ее спустя месяц, мертвой… Если бы сообщение о пропаже поступило к нам хотя бы часов на шесть раньше! Скорее всего, мы бы нашли ее в этот же день. Вторая история — со счастливым концом. Пропавшая ушла из дома днем. Родственники сразу обратились в полицию. К вечеру мы распространили ориентировки в интернете, и на следующий день бабушку заметили прохожие, которые сообщили нам и побыли с ней до приезда волонтеров и полиции. Пожилая женщина была благополучно передана родственникам.

Добровольцы рекомендуют всем приобрести для престарелых родственников браслеты с маячком. Гаджет позволит всегда знать, где находится человек, и в случае необходимости быстро найти его. В 2016 году волонтеры занимались поисками десяти пенсионеров. Трое из них погибли, а семь были найдены живыми.

…и детях

Аня Анисимова стала последним ребенком, пропавшим в Тюмени бесследно. Также до сих пор не обнаружены Эдик Алимбаев и Настя Ложкина, исчезнувшие в 2008 и 2009 годах. К счастью, остальные дети находятся. Все живы.

Подростки, которых приходится постоянно искать, уходят из дома по известным причинам: проблемы в семье, недостаток родительского внимания, желание кому-то что-то доказать. Добровольцы знают, где можно отыскать таких бегунков: в торговых центрах, местах общественного питания, подъездах… При этом не мешает подключить интуицию. Алёна вспоминает, как разыскивали подростка минувшей зимой. Обойдя все дома района, поисковики просто почувствовали, что он находится в одном из запертых подъездов.

Наставники

Осенью добровольцы «Белой совы» стали участниками проекта «Наставничество» в центре внешкольной работы «Дзержинец». По вечерам на Ватутина, 6 собираются подрост­ки, состоящие на учете в правоохранительных органах, ребята так называемой группы риска, из неблагополучных семей. Это дети, парни и девушки, которым по какой-либо причине не хватает любви и заботы родителей и доброго отношения окружающих. Сюда они приходят пообщаться, а заодно занимаются творчеством, играют в настольные игры, смотрят фильмы, пьют чай. Иногда принимают участие в походах и туристических, спортивных слетах. Порой сами становятся волонтерами и помогают организовывать городские мероприятия. Алёна Дёмина и ее команда всегда находят время для общения. Под их опекой сегодня около двух десятков человек.

— Дружба с ребятами нам очень нужна, — рассуждает Алёна. — Начинаю понимать, что движет их поведением. Уже представляю, где искать детей и подростков, которые уходят из дома… Помогает и личный опыт. Помню, когда была маленькая, однажды засиделась в гостях и не пошла домой, так как было стыдно возвращаться так поздно. Мне довелось искать ребенка, который подумал точно так же…

Дёмина собиралась сменить работу геолога на сотрудника полиции. Однако передумала. «Коллеги относятся с пониманием, когда я внезапно исчезаю из офиса, — рассказывает Алёна. — Надеюсь, что поиски для меня никогда не превратятся в обязаловку и средство заработать деньги, а останутся делом, в которое вкладываю душу…»