6 июня исполнилось 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Между тем совсем не каждый житель нашего города знает, что за рекой, почти на самом её берегу, укромно приютился старый особняк, в котором уже почти сто лет обитает библиотека семейного чтения, названная в честь великого поэта.

Вместо предисловия

Почти весь левый берег Туры порос густым кустарником. Сразу за ним прячется улица Береговая — длинная, ведущая едва ли не до самого Мыса. Сразу напротив Никольского моста, там, где Тюменка впадает в Туру, аккурат за Вознесенско-Георгиевским храмом, Береговая пересекается с улицей Щербакова. Именно здесь, по адресу: Щербакова (ранее Мостовая), 11, и находится этот уютный двух-этажный дом, расположивший в своих стенах библиотеку семейного чтения имени А.С. Пушкина.

После прошедшей не так давно реставрации небольшой уютный деревянный особняк выглядит ухоженным. Почти домашнее, фазенд-ное убранство внутреннего двора также радует глаз. Здесь нет таблички, извещающей о том, что объект является историческим памятником. Однако здесь царит порядок. У старого особняка, конечно, должна быть своя история.

Главный библиотекарь Центра семейного чтения им. А.С. Пушкина Анна Анищенко рассказывает:

— Библиотека переехала в это здание в 1918 году. У нас нет достоверных данных, кому именно принадлежал этот дом в досоветское время, точной информации найти пока не удалось. Мы можем предполагать, что здание было построено в конце XIX — начале XX века и принадлежало какому-то купцу или промышленнику — это видно по планировке.

Так или иначе Пушкинская библиотека находится здесь уже почти век, и история дома по улице Щербакова (Мостовая), 11 прочно связана именно с историей первой бесплатной общественной библиотеки нашего города. Во всех подробностях с ней можно ознакомиться прямо на месте, посетив центр. При подготовке этого материала посильную помощь нам оказала Анна Анищенко, любезно предоставив материалы собственного исследования.

— Это работа не только моя, но и многих других сотрудников учреждения, — уточняет Анна Владимировна. — Материалы собирались годами — это выдержки из архив-ных документов, газетных статей, периодики, воспоминаний библиотекарей. Поэтому называть имя одного отдельного автора этой работы было бы ошибочно.

Души прекрасные порывы…

28 марта 1898 года на заседании Тюменской городской Думы было одобрено предложение городского головы А.И. Текутьева об организации публичной Пушкинской библиотеки. К столетию со дня рождения великого русского поэта (1899) библиотеки были собраны также еще во многих городах страны, таких как Москва, Киев, Череповец, Елец.

В 1899 году на заседании городской Думы Андрей Иванович Текутьев обратился к собравшимся со следующими словами: «По случаю личных заявлений многих лиц о необходимости открыть народную публичную, бесплатную библиотеку в Тюмени, с наименованием ее «Пушкинской», причем некоторые из них предлагают свое содействие к изысканию кредитов для осуществления библиотеки путем добровольной подписки и устройством любительских вечеров, и я, со своей стороны, также присоединяюсь к этим заявлениям…»

2 апреля 1899 года Городская дума утвердила доклад А.И. Текутьева и перечень мероприятий по празднованию юбилея А.С. Пушкина. Долгое время Текутьев оставался главным попечителем библиотеки, выделяя ежегодно на ее содержание немалые деньги, закупал за свой счет книги, выписывал журналы, платил жалование работникам. Заказал в Санкт-Петербурге бюст А.С. Пушкина…

Первоначально библиотека располагалась в фойе построенного Текутьевым театра. Торжественное открытие ее состоялось 29 (16) апреля 1900 года. Устав библиотеки был опубликован в городской газете в марте 1900 года.

Правда, не все пользователи библиотеки следовали правилам. Уже в декабре 1900 года в прессе говорилось: «Подписчики библиотеки скверно обращаются с книгами, пачкают корки и самые листы книг и держат книги по месяцу и более, доставляя этим неудобства другим». Стоит признать, что такие, безответственные, читатели существовали всегда, во всех библиотеках, и Пушкинская — не исключение.

Первые 20 лет существования Пушкинская библиотека, можно сказать, кочевала с места на место.

Среди адресов ее локации, в разные годы, из различных источников, можно выделить следующие: дом А.И. Текутьева, ул. Иркутская, 47 (Челюскинцев, 59), здание Городской управы, а также «земская квартира», в правой части гостиного двора, напротив военных казарм.

17 июня 1918 года постановлением тюменского Совета городского хозяйства библиотека была передана в отдел народного просвещения. С 1918 года читальня имени Пушкина обосновалась в Заречье.

Испытания судьбы

С 1918 по 1938 годы библиотека пришла в глубокий упадок. С вывески исчезло имя Александра Сергеевича, библиотека стала просто Заречной. Стал сказываться непростой нрав жителей Заречья, суровых работяг. Криминогенная обстановка в районе росла, в библиотеке, в частности, было зафиксировано максимальное количество краж. Рос и уровень хулиганства. В клуб, находившийся по соседству, люди попросту боялись заходить. Конечно, это не могло не сказаться на работе читальни.

В эти годы библиотека занимала только второй этаж дома. На первом же находились различные государственные конторы и учреждения. Здание ветшало и требовало немедленного ремонта. 21 июня 1938 года заведующая Шампорова была вынуждена отправить в Москву письмо на имя Н.К. Крупской:

«…при утверждении сметы областью на Заречную библиотеку на ремонт в 1938 году не отпущено средств. По решению заседания Президиума Тюменского Горсовета от 8 июня 1938 года постановили помещение (низ) передать Райотделу Связи Сберкассы № 29… Мы ходатайствуем перед Вами об отмене решений… и просим Вас об отпуске средств в сумме 3000 рублей на ремонт низа для открытия в нем детского отделения…»

Ответ пришел незамедлительно. 5 июля 1938 года в облисполком города Омска пришло распоряжение Надежды Константиновны: «Обязываю немедленно приостановить передачу помещения Заречной библиотеки районным организациям. Закрепить помещение за библиотекой».

Так был преодолен самый сложный этап в жизни библиотеки.

Блажен, кто предков чтит…

В военные годы число читателей библиотеки возросло вдвое: людям нужны были последние новости с фронта.

После войны начался этап подъема. Библиотека стала сотрудничать с множеством промышленных компаний города, организовывать огромное количество выездных мероприятий. В приоритет была поставлена индивидуальная работа с читателем, и книги заказывались, исходя из пожеланий и интересов граждан. Количество абонентов неуклонно росло. Прекрасно функционировало детское отделение, было открыто отделение татарское.

В 1974 году началась централизация библиотек города. Библиотека им. А.С. Пушкина стала филиалом Центральной городской библиотеки. В 1992 году она вновь стала самостоятельной, однако сегодня Пушкинская библиотека снова является частью централизованной библиотечной системы города.

В 1990-х годах в библиотеке сложился дружный творческий коллектив. Улучшалась материально-техническая база. Росло число читателей… В 1998 году библиотеке был выделен корпус в 1-м Заречном микрорайоне площадью 410 кв. м, который сегодня является культурным центром для заречных микрорайонов (ул. Газовиков, 30).

12 марта 1999 года, в год двухсотлетия Пушкина, в библиотеке был открыт музей «Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит» с экспозицией, посвященной истории библиотеки, а также жизни, личности и творчеству великого русского поэта. Из одного угла со своего портрета на посетителя взирает Андрей Иванович Текутьев (художника А.В. Зубарев делал его со знаменитой текутьевской фотографии). В другом — один из самых заметных и ценных экспонатов музейной комнаты — тот самый бюст Пушкина, что Текутьев заказал в Санкт-Петербурге к открытию библиотеки. Излишне будет говорить, что фонд пушкинских томов разных лет и изданий здесь истинно огромен.

В заключение приведу слова Анны Владимировны Анищенко:

— Сегодня среди наших читателей есть настоящие потомственные, чьи прабабушки и прадедушки приходили в нашу Пушкинскую библиотеку. Фонд библиотеки и музея постоянно пополняется благодаря стараниям в том числе и самых простых граждан, которые жертвуют для нас свои книги, за что мы им безмерно благодарны.