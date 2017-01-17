Каждому из нас кажется, что в его кармане или сумочке лежит всего лишь безобидный телефон, однако с тем же успехом мы могли бы проводить большую часть времени в тесном контакте с небольшой СВЧ-печью.

Вред мобильного телефона наносится не только тогда, когда по нему разговаривают, но и когда он просто лежит включенным. В неактивном режиме телефон раз в несколько секунд связывается с базовой станцией, передавая ей небольшое количество информации, и, следовательно, просто ношение мобильного телефона не вреднее разговоров по нему.

Нейродиагностический научный институт в Испании: «В 2001 году обнаружено, что у 11-13-летних детей, две минуты поговоривших по сотовому телефону, изменение биоэлектрической активности мозга сохраняется еще два часа после того, как они положат трубку».

Бристольский университет в Велико-британии: «Закончились исследования, показавшие значительное увеличение времени реакции у 10-11-летних детей, использовавших мобильный телефон стандарта GSM. Аналогичные результаты получили финны в университете города Турку, наблюдавшие за группой детей 10-14 лет».

Венгерский ученый Имре Феджес из отдела акушерства и гинекологии Университета Сегеда: «Обследовав на протяжении 13 месяцев 221 мужчину, обнаружил, что излучение мобильного телефона негативно сказывается на качестве спермы — число сперматозоидов сокращается на одну треть, оставшиеся же совершают хаотические движения. По мнению ученых, это снижает шансы на оплодотворение. При этом совершенно необязательно много говорить по мобильному телефону, достаточно просто носить его в кармане брюк или на ремне».

Российские ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН: «Работающий в режиме ожидания мобильник способствует расстройству сна. В ходе экспериментов, проведенных в Институте биофизики ГОСНЦ Минздрава РФ, было установлено, что после разговора по сотовому телефону изменяется электрическая активность головного мозга».