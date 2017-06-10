«Внученька, глянь погоду в телефоне, что там на выходные обещают?» — эту фразу моя 80-летняя бабушка уверенно произносит последние лет пять. То есть теоретически она понимает, что есть какой-то там интернет, который уже успел проникнуть в телефоны… Но я ни за что не стану забивать бабушке голову выражениями, понятными любому современному трехлетке. Ну, например, скачай фонарик или, допустим, пульт от телевизора… Пусть по–прежнему укоризненно покачивает головой, когда я за секунду выдаю ей количество калорий в пироженке, сообщаю курс валюты. Пусть снисходительно-иронично вздыхает: ну, работай, мол, внучка, работай… А я, поверьте, много работаю в телефоне.

Мобильные приложения, как же мы жили раньше без вас? На моем рабочем столе весьма комфортно разместились: рисовалка для малышей, all in fitness, православный молитвослов, несколько маршрутизаторов, онлайн-переводчик, распознаватель визиток, электронный дневник школьника и много чего еще, что делает мою жизнь проще, экономя время. Это не считая ежедневника, напоминалки, ютубов и прочих сетей и мессенджеров. Программисты ежедневно придумывают все больше увлекательных штуковин. Мы попытались составить рейтинг наиболее интересных и полезных из ныне существующих.

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ.

Star Walk 2 Free

Собственный гид по звездному небу. Это приложение для поиска и идентификации звезд, планет, спутников. Достаточно навести устройство к небу, и на экране появится звездное небо — точно отображающаяся карта звездного неба со всеми объектами в их правильном расположении. Такой интерактивный планетарий. Карта обновляется автоматически согласно движениям ваших рук. Здесь можно узнать подробности о выбранном небесном теле, отследить его путь по небосклону, изучить 3D-модель.

СПОРТИВНОЕ.

All in Fitness

Для тех, кто следит за своим здоровьем и держит форму. Вполне может заменить дорогостоящие услуги личного фитнес-тренера: 40 вариантов разминок, более 700 различных упражнений и поз йоги, направленных на укрепление конкретных мышц, видеоуроки в HD-качестве. Более того, в программе есть счетчик калорий, шагомер и аудиоплеер. В общем, все для гармонии тела и духа.

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ.

Translator with Speech HD

Это приложение-полиглот, которое не только переведет любую фразу, но и озвучит ее. Программа пригодится в любой точке мира, ведь она поддерживает 54 языка, среди которых достаточно редкие наречия.

ДЕЛОВОЕ.

ABBYY Business Card Reader Free

Это просто находка для активных деловых людей, постоянно обменивающихся визитными карточками. Программа предназначена для распознавания отснятого изображения визитки. Менее чем за минуту определяет поля и переносит данные с визитной карточки в список контактов мобильного устройства. Сервис доступен на 25 языках.

БЫТОВОЕ.

«Купи батон!»

Удобно составлять список продуктов, уж точно ничего не забудешь в магазине и не будешь метаться между отделами. Забываем про бумажные листочки, простой ввод, быстрая навигация по словарю продуктов, группировка продуктов в списке автоматическая. Доступно на английском, русском, немецком, итальянском и испанском.

УСПОКОИТЕЛЬНОЕ.

Семейный трекер — Life360

Приложение для определения координат, с его помощью вы всегда будете знать, где находятся ваши близкие и все ли у них хорошо. Очень полезное приложение, особенно если у вас есть дети.

МУЗЫКАЛЬНОЕ.

Spotify

Существует множество способов прослушивания музыки с помощью смартфона — от стандартного Google Play Music до Slacker Radio, плейлисты в котором составляются живыми людьми.

Тем не менее Spotify является примером сочетания качества аудио и масштабного каталога музыки, охватывающего все жанры. Совместные плейлисты позволяют коллективно составлять миксы для дальнейшего прослушивания с друзьями, а любители утренних пробежек оценят возможность согласования ритма треков и скорости бега пользователя, которая задается в настройках приложения.

QR сканер штрих-кода

Сканирование, декодирование и создание штрих-кода. С помощью приложения можно создать собственный штрих-код, поделиться им в любой социальной сети, открыть веб-адрес.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ.

Аналоги лекарств

Справочник лекарств с возможностью поиска дешевых аналогов к дорогим препаратам. В приложении более 15 тыс. наименований из реестра ГРЛС, полная информация о них, включая действующее вещество, фармгруппу и состав. В любом случае не забывайте перед применением проконсультироваться с лечащим врачом.

ЗАБАВНОЕ.

Фильм наоборот волшебное видео

Позволяет создавать видео в обратном режиме. К примеру, вы можете удивить друзей кинетическим притяжением предмета: бросьте что-нибудь, снимите это действо на видео, а потом примените приложение. Можно добавлять музыку и изначальное видео к любому ролику.

Как видите, скучать нам не дают. Только вот, по ощущениям, жизнь почему-то проще не становится…