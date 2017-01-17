Я — «суточник». Нет, не содержанец КПЗ, а дежурный врач круглосуточной ветеринарной клиники. Моя специализация — хирургия и интенсивная терапия. И если вам интересно, из чего состоят рядовые сутки ветеринарного врача, то я расскажу. Могу подробно.

одни сутки из жизни ветеринарного врача

06-00. Подъём! Проснулся от того, что проснулся.

06-05. Санитарно-гигиенические процедуры.

06-50. Включаю «Вести 24». Да, я тоже человек и слежу за новостями в стране. Переживаю за всё, что происходит в России. Параллельно завариваю кофе, закуриваю… и про себя отмечаю, что многомиллионная взятка чиновнику могла бы поправить мое финансовое положение. Ну, и еще паре тысяч россиян.

07-10. «Папа! Папа!»… Вот и чадо проснулось. Утренний моцион из завтрака и умывания — очень быстро, ведь к 08-00 нам в садик.

08-20 — 09-00. Вхожу в двери клиники. До боли знакомый запах. Запах болезни, жалоб, отчаяния, благодарности. Начинаем обсуждение пациентов, динамики состояния, наличия «тяжелых». Кстати, как дела на личном фронте? Да, я все стараюсь знать, главному врачу важно все, несмотря на то, что у меня отдельный кабинет, свой собственный стол, шкаф. И даже своя медсестра. Она мой напарник, член моей команды.

09-00. «Show must go on!..» Именно эта музыкальная цитата легендарного исполнителя вот уже на протяжении десяти лет звучит в голове перед началом работы. Время стараюсь делить. С утра — повторные приемы, плановая хирургия «на обед», ну, а дальше — что по записи будет или внезапно придет.

Стук в дверь. — Здравствуйте, можно? — Конечно. — Я к вам на консультацию, Николай Владимирович. — Да, я вас слушаю. Рассказывайте. — Год назад оперировали образование на молочной железе. Сделали УЗИ брюшной полости. Вот, посмотрите…

Даёт заключение. Читаю. Медленно спускаюсь до нужного предложения. Метастазы в печень и, судя по размерам, неоперабельны. Как?! Прошло всего 12 месяцев! Год беспокойных ночей в ожидании именно такого результата? Станут ли ночи ещё беспокойнее?

— Николай, ну что скажете? Этих слов я ждал. Как правильно ответить на вопрос? Водить за нос? Или прямо в лоб? От напряжения нервно под столом трясу ногой. — Вы сами понимаете значение УЗИ? — Да. — К сожалению, такое случается (слова путаются). Дам вам рецепт на обезболивающие. — Хорошо, доктор…

Молчание. Впечатление, будто я работаю на конвейере, раскладывая «продукцию» по полкам. Так… Ты, дорогуша, вот сюда. А ты — да-да, ты! — вот сюда. Не доктор, который лечит, а распределитель. Отдаю рецепт. Женщина уходит. В дверях — слова благодарности. — За что? За бумажку? Было бы за что, — говорю я.

— Ой, сынок! Новости какие хорошие! Точно не рак? — Да, точно, точно! Уходит. Уходит спиной к двери, кланяется. Люблю таких старушек.

09-00 — 12-00. «Повторники», стерилизации, капельницы…

12-00. Дама по фамилии N (морально-этические принципы не позволяют разглашать данные пациента) с жалобой: доктор, у моего пекинеса запор или глисты, он постоянно «ездит» на попе. Далее тысяча вопросов, в ходе которых выясняется: вовсе и не запор, а воспаление параанальных желез. Почистил, антибиотики, обезболивающие, рецепт на ректальные свечи, на все про все 30 минут. Где рассчитаться? У администратора. Краем уха слышу: как у вас дорого, как будто у профессора побывала!

12-20. Забегает та же дама N, кричит: — Вы что, доктор, ничего другого не можете выписать?! Цена за препараты больше тысячи! Я пенсионерка! Полчаса объясняю: свечки в попу кошерные и реально помогают, и на этот медицинский препарат не я цену устанавливаю… — Крохоборник вы, доктор! Вот так, получил.

15-00. Не-е, я не сидел три часа, была рутина и всякое другое. Ну, и кофе с сигаретой, конечно же. Да, я курю много, но бросать не хочу и не буду. Так спокойней.

Стук. В кабинет заходит бабушка лет семидесяти.

— Бабушка, мы платная клиника! — у медсестры эти слова вылетают привычно. — Дочка, дак Васька умирает! — Заходите, рассказывайте… — Вот, рвота дней десять уже, толком не ест. — Бабушка, почему же вы десять дней шли?!

И на меня накатывает «лирическое отступление»… Успешное лечение зависит от диагноза, а для диагноза нужно обследование, сумма которого равна пенсии бабушки. И снова вспоминаю чиновника-взяточника, которого утром по новостям показывали. Грустно…

Иду, прошу узиста сделать бесплатно УЗИ органов брюшной полости, определяюсь с лечением, объясняю, что диагноз пока предположительный и что можно Васю поправить. Только рыбой сырой не кормите! — Ой, сынок! Новости какие хорошие! Точно не рак? — Да, точно, точно! Уходит. Уходит спиной к двери, кланяется. Люблю таких старушек. У них всё по правде, от души.

18-00. Снова прием. На консультацию после другой клиники. Дрожащими руками женщина подает листок. Заключение: аденома яичника. Пол уходит из-под ног. Осталась одна голова. Мозг ищет срочное решение задачи. Это что? Мысленно перелистываю учебники, конспекты лекций. Стыдно, доктор, стыдно! А! Вот оно, решение! Поднимаю глаза — женщина беззвучно плачет. — Не разводите сырость. Это доброкачественная опухоль. — Д-д-да? — Да! Но хирургическое вмешательство необходимо. По её выражению лица вижу, что она рада. Она рада. А как я рад!

19-00. Залетает, кричит: — Он умирает!!! Тысяча слов — и ничего непонятно. Собака! Она писает одной кровью!!! Пережидаю пять минут истерики. Стакан воды. Начинаю опрос: как? что? почему? Хотите знать итог? Бедная собака не могла прокакаться три дня, и добрая хозяйка накормила свеклой. На выходе получаем «гематурию свекольную». Весь персонал клиники долго пребывал в неистовом веселии. Дали все ЦУ. И про запор тоже.

21-00. «Экстренка». Кот выпал с 8-го этажа, состояние крайне тяжелое, операция, капельницы. Когда кот очнулся, спросил «суицидника» (именно так я их зову): что, сильно расстроился, когда очнулся? Молчит, отворачивается. Живой. И снова вдруг подумалось, что этим летом не будет тепла и любви, а будет боль, одиночество и разочарование.

23-55. И снова паника: у нас роды, роды. И опять уколы, ватки, шприцы, капельницы. Все закончилось благополучно. Только хозяева в конце говорят: а одного котёнка, который первым родился, кошка поела, он у нас в машине. Кричу: что ж вы делаете, быстро несите его! Осмотр. У котенка отсутствовали задние лапы и хвост, кошка съела, бывает. Хотел схватиться за инструменты и провести реконструктивную хирургию, но тут хозяева: мы не хотим такого, «усыпите». В смысле — убейте. Не выдержал и нарушил рамки дозволенного. Убивайте сами, а я сделал тысячи кесаревых сечений, а сейчас могу спасти котенка, всё можно поправить, это же не онкология, не тяжелая форма почечной недостаточности. Не повод для эвтаназии. Я оказываю помощь. Не нравится, валите в другую клинику.

03-00. Звонок в дверь. Нам коготки подстричь… No comments.

05-00. Звонок. Мы на уколы. Так вам еще рано по расписанию… А мы не можем по расписанию, нам на работу… И так остатки ночи. Кому корм, кому капли от блох.

08-00. Заканчиваются сутки. Снова сигаретка и кофе. Медленно подвожу итоги, планирую лечение. Как передать «тяжелых», всё ли правильно сделал… До завтра было еще время, целая ночь, и так хотелось проснуться утром.