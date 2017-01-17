С приходом лета оживают, зеленеют, наполняются новыми красками и запахами наши дачи, сады-огороды. А в полях и лесах вновь поднимаются из земли лекарственные растения и травы — то, что на Руси издавна называли «Божья фармакопея».

Как окопник меня на мой же юбилей привёл

С приходом лета оживают, зеленеют, наполняются новыми красками и запахами наши дачи, сады-огороды.

А в полях и лесах вновь поднимаются из земли лекарственные растения и травы — то, что на Руси издавна называли «Божья фармакопея». И мы с вами прекрасно знаем: эта самая фармакопея — самая надёжная защита нашего здоровья. Она не подведёт, не подсунет суррогат, не сделает ценовой «накрутки». Попросит от вас только одного: быть внимательным и старательным, не лениться, узнавать как можно больше о традиционной народной медицине. И, конечно же, с благодарностью поклониться земле, собирая её лекарственные дары.

С уверенностью можно сказать: для каждого заболевания есть у природы свои эффективные средства, надо только уметь ими пользоваться. Ведя постоянные приёмы, на которые приезжают из самых отдалённых уголков области, вижу, к примеру, как много проблем у людей, в том числе и молодых, с суставами, с костями. Чем только не лечатся, какие только препараты не принимают. И при этом многие даже не слышали о таком растении, как ОКОПНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ. Другое его название — ЖИВОКОСТ.

Окопник произрастает в Европейской части России, Казахстане, Сибири, на Кавказе. Великий античный ботаник Теофраст говорил про него: «Он склеивает живые раны…»

И это действительно так. Воины Древнего Рима заживляли раны окопником, применяли при травмах для срастания костей, используя корневища растения.

Следует отметить, что окопник лечит более 100 видов заболеваний.

Народная медицина использует его при кашле, туберкулезе, пневмонии, гипертонии, при язве желудка, кишечника. Окопник ускоряет восстановление тканей, костей.

Могу привести множество примеров из собственной практики целителя (напоминаю, что ношу официальное звание «Целитель России»). Но приведу другой пример — с больничной койки, на которую я попала буквально за месяц до своего 80-летия. Неосторожно поднимаясь по лестнице, упала — и сломала шейку бедра левой ноги. Прогнозы, как вы сами понимаете, были не слишком утешительные: возраст! И тогда я призвала на помощь чудодейственный живокост. Пила его виде порошка: 1/4 чайной ложки в день в течение 4 недель. А 16 марта, в день рождения, я пришла в Тюменскую областную Думу, где меня очень тепло поздравили с юбилеем. Пришла без тросточки! Выводы делайте сами.

Эффективен и настой корней окопника — его применяют и внутрь, и наружно. Окопник — природный антибиотик.

Лечение окопником я продолжила, используя его в меню. Ела салаты из листьев. Свежие листья, побеги клала в супы. «Третье» готовила так: на стакан кипятка брала 2 чайные ложки измельченных корней, настаивала 6 часов, процеживала — и пила по столовой ложке за 30 минут до еды 3 раза в день. Можно применять водочную 10-процентную настойку (50 граммов измельчённых корней на 500 водки, по 30 капель 3 раза в день). К слову, это способствует пищеварению, снимает боль в кишечнике.

Что еще? В народной медицине окопник используют как кровоостанавливающее средство, при маститах, при опухолях (в сочетании с болиголовом, чередуя по 3 недели).

За окопником не обязательно ходить куда-то далеко, искать его по берегам рек (хотя при оказии не упустите случай, запаситесь!). Он также хорошо растет на даче, достигая высоты в 150 сантиметров. Листья нижние у него крупные, корни черные снаружи, белые внутри.

Выкапывают растение осенью, когда листья пожелтели. И что мы с ним делаем дальше? Режем на кусочки величиной с горошину и сушим при температуре 40 градусов. Далее — используем в разных видах. Эссенцию из корней окопника применяют в гомеопатии. Сухие корни лучше размолоть, просеять. Вот вам рецепт: взять 1/4 чайной ложки готового окопника, положить в рот, тщательно рассосать. Так можно быстро вылечить ангину, воспаление горла, катар дыхательных путей.

Окопник повышает аппетит, тонус мышц. Полоскание отваром окопника лечит стоматит, фарингит. Про переломы, ушибы, травмы суставов мы уже сказали…

Слизистый отвар корней лечит любое воспаление, убивает микробы, заживляя гнойные раны. Для укрепления костей у детей их купают в отваре листьев, стеблей, корней окопника. Можно сделать прекрасную мазь из корней растения: 3 столовые ложки порошка корней настаивают, растирают в 3 столовых ложках свиного жира или масла. При туберкулезе пьют отвар на молоке (2 ст. ложки на 0,5 л молока, добавляя по вкусу мед).

При носовых кровотечениях закапывают в нос сок листьев, корней. Сок пьют при всех видах онкологии. Или же, как я уже говорила, рассасывают 1/4 чайной ложки порошка 1 раз в день в течение 3 недель, чередуя по 3 недели — с болиголовом, аконитом, чистотелом, мухомором. Помогает такое лечение и при кистах, полипах, диарее, артритах, болезнях почек, различных болезнях кожи.

Чеснок: и приправа, и управа

В землю — зубочек,

Из земли — клубочек.

К пище — приправа,

На микробов управа.

Древние римляне считали чеснок средством, придающим смелость и бодрость духа. И непременно включали его в пищу легионеров. Несколько лет назад в тибетском монастыре был найден рецепт омолаживания организма с использованием чеснока. Этим рецептом пользовались монахи ещё в IV веке до нашей эры.

Чем дальше уходят от нас предания о чудодейственных свойствах чеснока, тем больше получает наука обоснований его целительной силы. И сегодня этот лекарь остается непревзойденным и незаменимым при лечении многих недугов.

Даже при небольших дозах приёма, по одной дольке, чеснок заметно улучшает состав крови, буквально омолаживает ее, предотвращает образование опасных тромбов. Во многих случаях чеснок помогает сильнее аспирина. Он весьма активен при подавлении инфекции, в борьбе с гипертонией. При лечении некоторых недугов его препараты оказались действеннее новейших антибиотиков.

Эксперименты, проведенные американскими учёными, доказали, что чесночное масло может обладать противораковым действием. Активное вещество, содержащееся в чесноке, препятствует генетическому поражению клеток, с чем, по мнению ученых, связано развитие раковой опухоли.

Установлено, что фитонциды чеснока губительно действуют на возбудителей холеры, брюшного тифа, газовой гангрены, дизентерии. Свежий сок чеснока подавляет вирус гриппа. Его фитонциды стимулируют сердечную деятельность, процессы регенерации тканей, положительно влияют на секрецию пищеварительных желез.

Чеснок препятствует развитию высокого уровня холестерина, умеренно понижает артериальное давление, оказывает лечебное и профилактическое действие при хроническом отравлении свинцом.

Аллисат — спиртовая вытяжка чеснока — проявляет высокую эффективность при лечении пульпитов и периодонтитов. Экстракт чеснока входит в состав аллохола, который применяется при хронических гепатитах и холециститах. Необходимо знать: лицам, страдающим заболеваниями почек, лечение препаратами чеснока противопоказано!

Наружно кашица чеснока применяется при язвах и ранах, в клизмах при острицах. В гинекологической практике — при трихомонадном кольпите. При головных болях кашицу прикладывают к вискам. Чесноком пользуются для выведения бородавок и мозолей (толченый чеснок пополам со свиным салом).

Вывод ученых однозначен: к народным представлениям о лечебном действии чеснока и лука следует отнестись серьезно.