Тюмень осенью 1941 года приняла ряд заводов, эвакуированных из районов, подверженных опасности оккупации германскими войсками. Среди предприятий оказался и московский авиационный завод, выпускавший, как тогда говорили, «бесшумную авиацию»: планеры.

Расположили производство в павильонах рынка на Торговой (ныне Центральной) площади, где теперь находится здание Тюменской областной Думы. Размещал авиазавод, взаимодействовал с местными властями и курировал инженерно-конструкторские разработки известный советский авиаконструктор О.К. Антонов.

В довоенные годы отдельные инженеры и авиаконструкторы США (Кристи), СССР (А. Рафаэльянц) работали над созданием «летающего танка», на корпусе которого крепились бы крылья и воздушный винт, вращаемый от танкового мотора. После посадки, сбросив крылья и оперение, «летун» мог бы вступить в бой подобно обычной гусеничной машине (экипаж: пилот-водитель и стрелок). Но, несмотря на заманчивость проекта, воплотить его в металле не удалось из-за уровня развития техники того времени.

В ходе войны возникла необходимость отправлять советским партизанам танки по воздуху. Антонов пошел своим путём и создал планер-биплан «КТ» («Крылья танка») для переброски лёгких танков Т-60*. Суть в том, что отпадала необходимость в дополнительном моторе, а сам корпус танка становится своеобразным фюзеляжем. Налицо был необыкновенный выигрыш в весовых показателях. На корпусе малого танка можно установить легкосъемные крылья планера достаточной грузоподъёмности, с помощью мощного буксира-бомбардировщика поднять машину в воздух, а затем, после их разъединения, предоставить танку свободу перемещения в свободном полёте.

Проект был воплощён в жизнь, и 8 мая 1942 года гусеничная машина со сложенными крыльями прогрохотала по Масловскому взвозу к реке на ж/д станцию «Тура» для погрузки на железнодорожную платформу. Лётные испытания проводились на одном из подмосковных аэродромов осенью того же года. Лётчик занял место водителя внутри танка, и буксировщик (тяжёлый бомбардировщик) ТБ-3 начал разбег. К удивлению наблюдателей, танк-планер оторвался от земли раньше, чем самолёт, и уже одним этим доказал скептикам жизненность конструкции. Полёт прошел удачно, танк приземлился на Быковском аэродроме…

Но дальнейшего развития эксперимент не получил, поскольку в СССР в то время не было достаточного количества мощных самолётов-буксировщиков, способных тянуть за собой такой большой груз достаточно долгое время. К тому же изменившаяся к лучшему обстановка на фронтах не вызывала необходимости налаживать массовое производство крылатого танка А-40, как называл его конструктор.

Глубокой осенью 1941 года за 100 километров от Тюмени эшелон с людьми и оборудованием ОКБ-31 из Воронежа приняли станционные пути разъезда Заводоуковск. Сюда же был направлен небольшой московский завод вместе с ОКБ конструктора Грибовского. Они и составили основу будущего завода № 499 по производству планеров. Директором и главным конструктором предприятия был назначен Александр Сергеевич Москалёв. Поначалу для развёртывания заводских цехов были использованы строения местной МТС, многоэтажное здание бывшей купеческой водяной мельницы и хлебные амбары по соседству. Спешно строились подсобные помещения, включая землянки.

Практически сразу было развёрнуто производство больших десантных планеров. Они использовались для бесшумной заброски до 40 бойцов (без парашютов) в тыл фашистской армии. На нашей стороне фронта летательный аппарат ночью поднимался самолётом-буксировщиком на расчётную высоту, отцеплялся, бесшумно пересекал линию фронта и садился от неё в тылу немецких войск километров за 200-300.

Большими сериями выпускались планеры А-7. Они обладали удивительной живучестью в боевой обстановке. Были чрезвычайно просты по конструкции и в пилотировании, не требовали сложной технологии при изготовлении (благо древесины в Сибири изобилие). Планеры доставляли грузы только по ночам. Поэтому они в максимальной степени были предназначены для ночных полётов, имели внутреннее и наружное электроосвещение.

Между выдающимися авиаконструкторами Антоновым и Москалёвым были давние и добрые товарищеские отношения. Когда в том же году заводу была поручена модернизация семиместного десантного планера А-7 в 11-местный, автор первоначальной конструкции Антонов целиком доверил Москалёву его переоборудование. В результате появился 14-местный планер АМ-14 (Антонов — Москалёв). Он неплохо послужил во время войны, снабжая партизан тяжёлым вооружением, включая пушечное. В те тяжёлые годы именно здесь, на авиапланерном заводе, по заданию Комитета обороны впервые в стране была спроектирована и построена общевойсковая серия необычных самолётов в количестве 30 единиц. Дело в том, что Москалёву, единственному из отечественных конструкторов, имеющему теоретический задел и опыт постройки скоростного самолёта, был поручен необычный заказ — фронтовая серия реактивных истребителей. Прототип такого самолёта — БИ-1, оснащённый полным боевым комплектом, — первый в Союзе 15 мая 1942 года поднялся под Свердловском над аэродромом Кольцово, где проходили его лётные испытания. Создавались обновлённые варианты. В марте 1943 года реактивный истребитель БИ-2 Москалёва — Исаева превысил невиданную для тех лет скорость — 800 км/ч, но полёт закончился трагически: самолёт вошёл в вертикальное пике и разбился... Вместе с продукцией для фронта завод с 1942 года выпускал учебные планеры для авиационных школ.

Одна из них — первая Московская специальная школа Военно-воздушных сил работала в тогдашнем посёлке Заводоуковский. Из её стен вышло 6 Героев Советского Союза: космонавты — дважды Герой Советского Союза Владимир Михайлович Комаров и Лев Степанович Дёмин; лётчики — В.А. Нефёдов. В. Богаткин, Арефьев и Ульянченко; два Героя Социалистического Труда — Шапкин и Воздвиженский; 17 профессоров и докторов наук; 9 генералов; 11 лауреатов Ленинской и Государственной премий СССР. Учащимся МСШ ВВС преподавал историю Владимир Павлович Друнин. Его дочь Юлия (ставшая знаменитой поэтессой) в конце 1942 года отправилась добровольцем на фронт…

При подготовке публикации использованы материалы конференций Заводоуковского краеведческого музея, общественно-популярные издания.

* В начале войны коллектив конструкторов во главе с Н.А. Астровым создал лёгкий танк Т-60 (вес — 5,8 т, экипаж — 2 человека, скорость — 42 км/ч, вооружение — 20-мм авиационная пушка и пулемёт, броня — 35 мм) с усиленным вооружением и бронированием. Выпуск машины начался в сентябре 1941-го и продолжался более года, всего выпустили 5915 штук, отличавшихся неплохой манёвренностью и хорошей проходимостью. К тому же дешёвых и простых в производстве. Лёгкий и слабо бронированный, он, однако, из-за нехватки средних танков использовался в наступательных операциях. В ходе сражений стало ясно, что вооружение Т-60 недостаточно, поэтому в начале 1942 года тот же конструкторский коллектив создал новую машину — Т-70 с 45-мм пушкой и усиленным бронированием.