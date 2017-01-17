В последнее время в России забота государства о нравственном здоровье детей — да и общества в целом — всё чаще проявляется в запретах и ограничениях. Не тех, что регулируют жизнь и здоровье общества в целом, — роль этих границ понятна и не вызывает вопросов. Запреты распространяются на сферы жизни человека, за которые сам он может и должен нести ответственность.

Нравственное здоровье детей: от запретов к формированию культуры

Классический пример — воспитание детей. Может ли общественная организация — возьмём тот же «Тюменский родительский комитет», добиваясь запрета или ограничения доступа к каким-либо мероприятиям, концертам, выставкам, решать, что допустимо в нравственном отношении для детей, а что нет? Что им можно смотреть и читать, а что нельзя? Почему эти запреты должны коснуться моих собственных детей? Разве это не наша, конкретных пап и мам, зона ответственности? К слову, взрослые люди в этой «системе запретов» также лишаются свободы выбора!

Увы, не всем детям везет с ответственными родителями. И институты гражданского общества, общественные организации в таком случае, разумеется, не могут стоять в стороне. Но как конструктивно влиять на воспитание детей, исключая агрессивную назидательность? Какие технологии сегодня являются наиболее эффективными и приемлемыми для общества?

Накануне мы провели небольшой опрос на сайте «Тюменских известий». На вопрос о том, кто в первую очередь несет ответственность за нравственное здоровье детей, респонденты ответили так: родители (72%), государство (18%), общественные организации (0%), религиозные организации (0%), СМИ (4%) и «другое» (4%).

Чтобы обсудить эти злободневнейшие вопросы, редакция нашей газеты организовала в начале июня круглый стол. Тему предложили сами: «Борьба за нравственное здоровье детей: границы, проблемы, перспективы». К участию в обсуждении пригласили экспертов, чья деятельность так или иначе связана с детьми и родителями. Мнения на круглом столе прозвучали разные…

Андрей Добрынин

председатель Тюменского областного родительского комитета:

— Защита от информационных угроз и защита нравственного здоровья детей — это основные задачи нашей общественной организации, в этом году нам исполняется 7 лет. Вопрос о том, как правильно вести нравственное воспитание, я сравнил бы с вопросом о том, что первично — яйцо или курица? Когда мы говорим, что нравственное здоровье нации нужно начинать с воспитания нравственности детей, почему-то забываем о нравственном здоровье родителей. Да, родители играют важную роль в воспитании детей, но если они — не образованные и не моральные? А яблоко от яблони недалеко падает, такими будут и их дети.

В то же время в теории возрастной психологии говорится, что родители и семья являются авторитетом для ребенка только до определенного возраста. С 8 до 12 лет — активный этап социализации. С 12 лет — авторитетом для него являются друзья, окружение, фильмы, информация в СМИ, какие-то публичные мероприятия… Ребенок — как стартующий самолет, на определенном этапе отрывается от семьи и дома, самостоятельно набирает высоту и летит, лавируя между облаками и ветрами.

Вы говорите о праве выбора, но в нашей стране в официальных документах не написано о том, что страна должна придерживаться либерального курса, сказано просто: мы придерживаемся принципов демократии, и главным фактором при решении вопросов является мнение суверенного многонационального народа. Вот одна часть народа считает, что запреты в нравственной сфере — это то, что сдерживает нашу свободу и, может быть, даже развитие, является чем-то отжившим… Другая часть народа уверена в обратном: сама культура изначально представляет собой некие ограничения. Культурный человек способен ограничивать себя, у него есть некий внутренний ценз, через который он не перешагнет. И воспитание внутреннего ценза — одна из задач образования…

Марина Солотова

руководитель детского медиахолдинга «Академия радости», консультант

по семейной педагогике:

— Мне в свое время посчастливилось 8 лет работать в Москве в компании, которая запускала в эфир и делала контент для канала «Радость моя». Я руководила информационно-методическим центром, и мы брали на работу приехавших в Москву детей священников — чтобы их поддержать. Они, безусловно, росли в атмосфере нравственной строгости… Но более оторванных детей, которые попали в Москву, я за свою жизнь не видела ни разу: так говорящих, так одетых, так накрашенных, так бегающих в ночные клубы и т.д. Как человек, тоже хорошо знакомый с возрастной психологией, я совершенно точно знаю, что, кроме протеста и желания попробовать, запреты не дают ничего!

Вы правильно процитировали Конституцию. А я процитирую Конвенцию о правах ребенка, наша страна подписала этот документ. Вот одна часть:

«Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и в соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися способностями ребенка».

И еще одна моя любимая цитата:

«Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка.

Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходимы:

a) для уважения прав и репутации других лиц; или

b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка (ordre public), или здоровья или нравственности населения».

Кто сегодня возьмет на себя право определять границы этой нравственности? Запретами мы ничего не добьемся. Согласна с Валерией Кабаковой: я сама хочу заботиться о нравственном здоровье своих детей. А уж если мы создаем некую комиссию по нравственности, то в ее формировании должны участвовать все, в том числе и родители. И в ее составе должны быть люди, которым мы доверяем.

Но в стране, в которой публично насилуют девочку по фамилии Диана Шурыгина на Первом федеральном канале и доводят ребенка до психиатрической больницы, в стране, где в эфире на протяжении многих лет идет «Дом-2»… Наверное, начинать разговор о нравственном здоровье детей надо не с запретов, а с обеспечения других прав.

Я считаю, что дети в наше время стали средством достижения личных целей самых разных групп взрослых, в том числе и Тюменского родительского комитета. Ими манипулируют, прикрываются, строят баррикады… И в то же самое время, например, дети, что живут в старой Зареке, лишены школы в пешей доступности — им два раза надо переходить опасную улицу Щербакова. Вот проблема — даже не нравственное здоровье, а физическая безопасность. Может, стоит с этого начать?

У нас в стране нет ни одного СМИ для подростков: в тот период, когда у ребенка формируется мировоззрение, когда он ищет авторитетов… журналов нет, школы оптимизируют, на театральных спектаклях 16+… Куда детям идти? Кто ими занимается? Может быть, вместо того чтобы запрещать, стоит предложить альтернативу? Что мы готовы предложить взамен запретов?

Елена Кашкарова

депутат Тюменской областной Думы:

— Мне понравился комментарий читателя, который принял участие в опросе «Тюменских известий». На вопрос о том, кто в первую очередь несет ответственность за нравственное здоровье детей, он написал: «Все несут ответственность! Или все вышеперечисленные (имеются в виду государство, школа, общественные организации, религиозные организации и другие) — не союзники в построении нашего общего будущего, а враги?..» Действительно, ребенок живет в социуме. Поэтому мы не можем говорить, что только в семье ребенок получает какие-то базовые нравственные ориентиры. Есть еще школа, улица, друзья, СМИ, социальные сети…

Мы забываем о том, что в истории нашего государства уже были запреты. Но ничего хорошего, кроме бунта и удачного поиска обхода этих запретов, не возникало. В ответ на запреты и излишние строгости подростки отвечают бунтом, они другими путями добиваются того, чего хотят. И потом — среди всех известных методов воспитания: делом, словом, примером, отношениями, ситуацией, взаимоотношениями — нет способов воспитания за­претами. Психология говорит о том, что ребенок не слышит слова «нет».

Да, у нас есть родители, которые не могут передать детям полноценный опыт в силу его отсутствия у них. В таком случае мы должны работать с родителями! Но не за них решать, что можно смотреть их детям, а что — нет, на какие спектакли ходить, в какие студии и занятия водить детей… Эффективнее общаться с родителями в созидательном ключе: показывать им, как можно расти вместе со своим ребенком. И тогда только что-то у нас получится.

Марина Солотова:

— Нам надо учиться любить своих детей. Причем любить их такими, какими они стали за последние 15 лет. Нынешние подростки ничего общего не имеют со своими сверстниками двадцатилетней давности. Вы, Андрей Владимирович, привели отличную аналогию с самолетом. Они у нас давно сидят в самолете, а мы кормим кобылу, которую мы хотим к телеге приставить. И когда этот самолет улетел, мы не посмотрели, чем он заправлен, кто у штурвала, чем их там кормят. Нам некогда было. Поэтому я согласна с Еленой: первая и главная наша задача — образованность родителей. Нам необходима организация широкой сети родительских лекториев, на которых родители смогут бесплатно получать помощь хороших специалистов.

Сегодня родители только и слышат: ты — плохая мать, ты во всем виновата. И родители в растерянности: почему глобальные вопросы образования и воспитания решаются без привлечения родительской общественности? Например, введение второго иностранного языка в пятых классах, ЕГЭ по иностранному языку — кто-то посоветовался с родителями на сей счет? Если мы будем привлекать родителей к решению вопросов, которые касаются образования и воспитания их детей, они вынуждены будут читать, находить информацию, понимать, быть в курсе… Мамам и папам надо дать возможность образовываться как родителям, понять, с какими детьми они сегодня имеют дело.

Юлия Касьянова

консультант службы по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области:

— Круглый стол называется «Борьба за нравственное здоровье детей». Но я бы говорила не о борьбе, а о защите. И Федеральный закон № 436 так и называется «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он определяет ограничения, на которые должен обращать внимание в первую очередь родитель. Закон направлен на то, чтобы помочь родителям ориентироваться в том информационном пространстве, которое окружает ребёнка. Мы уже говорили, что не все мамы и папы обращают на это внимание. Необходимо отметить, что никаких мер ответственности действующим законодательством к родителям, покупающим ту или иную печатную продукцию своим детям, разрешающим просмотр передач по телевидению, не соответствующих возрасту ребёнка, не установлено.

Да, Конституция гарантирует свободу мысли и слова. Цензура запрещена. Но за нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрены меры ответственности Уголовным кодексом РФ, КоАП РФ… Должны быть сдерживающие факторы. Конечно, сегодня среда изменилась, информация стала более доступной. В связи с этим я вспоминаю разговор с одним из пап, который рассказывал, что его сын в интернете может спокойно изучать информацию о том, как готовится наркотик. «Пусть мой ребенок знает, как это делается», — говорит он. Но каким вырастет ребёнок, если его родители предоставляют ему доступ к информации, представляющую угрозу его жизни, здоровью, нравственному развитию. Мы получаем сводки о детских суицидах, дети эти из вполне благополучных семей… Поэтому проблема информационной безопасности требует решения и регулирования на государственном уровне. Мы готовы к диалогу, предлагаю встречаться чаще и более широким кругом.

Серафима Бурова

доцент кафедры русской литературы Института филологии и журналистики Тюменского государственного университета:

— Я слушаю, как мы вспоминаем о хороших законах. И у меня такое ощущение, что наша страна, независимо от того, в каком мы политическом режиме живем, — это страна неутомимой законотворческой деятельности. Законы у нас всегда были безупречны. Как историк литературы, я вспоминаю 1917 год, когда большевики пришли к власти и издали декрет о создании революционного трибунала печати: ни к одному из положений этого декрета нельзя придраться, потому что там говорится, что закрытию подлежат только те издания, которые распространяют клевету, призывают к насилию и популяризируют порнографию. Но с помощью этого инструмента закрыть можно все что угодно. Ты, может быть, оправдаешься со временем, но за это время тебя забудут, переедут, ты никогда не восстановишься в прежнем статусе.

И сейчас у нас есть хорошие законы. Придраться не к чему, разве что к ключевым понятиям: что такое, например, «информационная угроза»? Каковы критерии «нравственной угрозы»? Что представляет «нравственную угрозу», а что — нет? Классика у нас не подлежит рассмотрению с точки зрения нравственной угрозы. Что ее защищает от такого рода оценок? Только то, что она классика? А если рядом с нами ходит будущий классик и он напишет про молодого человека, который топором старушку укокошил? Или про женщину, которая от несчастной любви и сломанной семейной жизни под паровоз кинулась? Многие понятия, которые используются в наших законоположениях, нуждаются в очень серьезном рассмотрении.

А система запретов… В нашем городе она имеет довольно долгую практику. В начале 70-х годов, когда Станислав Ростоцкий снял фильм «Доживем до понедельника», в Тюмени его не показывали ни в одном кинотеатре — по «просьбе общественности». Естественно, в первую очередь попросили об этом учителя, которые считали, что этот фильм не способствует повышению их авторитета. К счастью, его можно было посмотреть по телевизору. Общественность тогда тоже считала, что борется за нравственность.

Я уверена: если у человека не будет сформирован внутренний критерий добра и зла, мы его никогда и ничему не научим. Что толку говорить: не воруй, не воруй, не воруй?! Конечно же, все отвечают за нравственность. Но что делать, если, скажем, у нас стало нормальным явлением бытовое сквернословие? Это нравственно угрожающее явление или нет? Когда молодая мама говорит своему ребенку в коляске вещи, которые я не решусь повторить. Или когда интеллигентная бабушка с авоськами в руках так называет своего внука, который долго не отвечает на её сигнал по домофону… Это все, между прочим, приличные люди. Но они плывут по течению…

Хотелось бы, конечно, вырастить непоротое поколение, самостоятельно мыслящее, с развитым вкусом… Но даже если удастся нам осуществить этот эксперимент, он быстро заглохнет, потому что мы живем в стране, где дети сдают ЕГЭ и не пишут сочинения, где дети разучиваются рассуждать, думать…

В этой ситуации как быть с родителями, которые не хотят учиться, бьют детей, портят их своим воспитанием? Мне кажется, надо обратить внимание на борьбу вокруг ювенальной юстиции. Многие боятся этого закона и упрекают инициаторов в том, что он ударит по бедным семьям. А я думаю, этот закон научит детей жить в правовом поле, он даст им возможность осознать себя социально и государственно защищенными личностями.

Марина Солотова:

— Однажды на экскурсии мы с детьми не смогли попасть в квартиру Пушкина на Мойке, потому что стоял знак 16+: там хранится посмертная маска поэта, которая якобы плохо влияет на не­окрепшие души подростков… Именно поэтому я говорю, что запреты должны распространяться на то, что касается жизни и здоровья детей: делать наркотические вещества — нельзя, ходить по крышам — нельзя, употреблять алкоголь и наркотики — нельзя… А нравственные качества воспитывает русская литература. Но сегодня учителя литературы оказались в сложной ситуации, что им делать: учить предмету или готовить к ЕГЭ? Это две противоположные задачи.

Андрей Добрынин:

— Из выступлений складывается впечатление, что Тюменский родительский комитет наиболее ярко занимается только запретительной деятельностью. Но если посмотреть наш сайт, можно увидеть, что наша деятельность — не только запреты. СМИ выхватывают наиболее броское, поэтому и выходит, что в нашей повестке дня только запреты. Вы, Марина Дмитриевна, упомянули школу в заречной части — это один из ярчайших эпизодов нашей деятельности 2013 года.

Мы писали обращения, обсуждали эту проблему публично с привлечением родителей, выступили именно за интересы родителей. Что касается выставок и подобных мероприятий, то, допустим, пропаганда гомосексуализма — нас в этом поддерживает большинство людей…

Мгновенно следует вопрос от Елены Кашкаровой:

— А как вы понимаете, что вас поддерживает большинство?

Андрей Добрынин:

— Мы действуем с помощью демократических процедур. У общественной организации нет полномочий что-то закрывать, приостанавливать… Мы обращаемся в соответствующие инстанции (Роскомнадзор, УФАС и другие), они запрещают. Например, концертное агентство «Маргарита Арт», что привезло в Тюмень ледовое шоу Ильи Авербуха, теперь ведут себя дисциплинированно: смотрят, какую концертную программу они привозят, и ставят соответствующие возрастные ограничения. Это же бизнес. Мечта любого бизнесмена — поставить на афише 0+.

— И все же — как вы определяете, что вас поддерживает большинство?..

— Организаторов ледового шоу оштрафовали — это судебное решение. Значит, наша обеспокоенность тем, что там показывают неприличные вещи, подтверждена. У нас нет возможности заказать социальный опрос или анкетирование. Мы исходим из внутреннего нравственного чувства и действуем официальным путем. В большинстве случаев наша обеспокоенность подтверждается по факту.

Валерия Кабакова:

— К сожалению, сегодня нашим компетентным органам проще запретить, чем вести планомерную профилактическую работу.

Протоиерей Григорий Мансуров

председатель информационно-издательского отдела Тобольско-Тюменской митрополии:

— Мне кажется, запрет нужен для того, чтобы сформировать определенную моду: например, когда запретили курение в общественных местах, сначала многие возмущались. Сегодня курящего человека уже смущает курение в общественном месте, он ограничивает себя. Курить стало немодно. Запретили рекламу пива, ограничили продажу алкоголя — интуитивно, субъективно ощущается, что люди стали пить поменьше. Связано это с запретами? Не знаю. Может быть. Безусловно, должен быть внутренний закон. Но если какие-то нормы осуждаются в обществе, значит, это неприлично, не принято… Если бы не было в Уголовном кодексе запрета на воровство и убийство, то как бы мы ставили заслон этим действиям?

Я хорошо помню время, когда появился Тюменский родительский комитет: тогда началась реклама ювенальной юстиции. Мы стали недоумевать, откуда ветер дует… И сегодня эта общественная организация шумит, создает лишние проблемы… кому-то нравится, кому-то нет. Но они выражают мнение определенного среза нашего общества. Почему бы к нему не прислушаться?

Хотя, конечно, тотальные запреты не нужны. Если говорить о позиции церкви, то помните, как-то общественники из Омска предложили нашим властям запретить рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»? Церковь не поддержала этот запрет.

Надо формировать моду на нравственность. И небольшие запреты нужны, но не для того, чтобы потом наказать и оштрафовать. Запрет на курение ввели, но не штрафуют ведь всех подряд, не наказывают, а курить, тем не менее, люди стали меньше, а кто-то, я знаю, и бросил благодаря этому. Хорошо это? По-моему, да.

Маргарита Суворова

директор НКО «Открой мне мир»:

— Дети, здоровые и с ограниченными возможностями, не должны быть заложниками малообразованности и асоциальности своих родителей. В любом случае есть такие семьи, за которые приходится решать, как им лучше. К сожалению, так есть и всегда будет.

Что касается современных детей и школ, то по отношению в этих школах здоровых детей и их родителей к детям-инвалидам можно сделать вывод о том, что до нравственности — далеко. Даже в нашей 70-й школе, где пишут сочинения… Это отношение я бы охарактеризовала как терпимое. Но когда пытаешься провести дополнительные занятия, «Уроки доброты» например, родители возмущаются: что, наши дети не добрые? Нет понимания, желания разобраться. Из казусов не извлекаются уроки, они не служат примером того, как нельзя или можно делать… Проблема решается переводом ребенка в другую школу. Сегодня педагоги посещают множество образовательных курсов, но никуда не продвинулись пока.

Андрей Добрынин:

— Нашу организацию включили в комплексную программу по пропаганде семейных ценностей среди детей и молодежи. Мы разработали методическое пособие для родителей, передали ее в областные департаменты образования и социального развития…

Марина Солотова:

— Меня испугало ваше стремление получить аккредитацию Роскомнадзора в качестве экспертов на право проведения экспертизы информационной продукции. Я бы отдала эту задачу в академические структуры, в вузы…

Юлия Касьянова:

— Я все-таки рекомендовала бы собравшимся прочитать Федеральный закон № 436. Вы согласитесь с любым его положением. А в следующий раз я предлагаю пригласить департамент по спорту и молодежной политике, социального развития, образования, чтобы услышать, что проводится сейчас, какие мероприятия по укреплению семейных ценностей. Здесь собрался узкий круг, который не знаком с информацией, даже не знает закона.

Андрей Добрынин:

— По любой родительской тематике мы готовы сотрудничать с активными людьми, даже если вы не представляете государственную структуру. Можно использовать наши наработки и потенциал для мирных целей. Давайте вместе продвигать ваши идеи.

…Итак, каковы итоги? На круглом столе прозвучали противоположные мнения, но точки соприкосновения всё же были. Но самый главный результат встречи — это, наверное, готовность к сотрудничеству. Может быть, таким образом нам удастся перейти от ограничений и запретов к организации родительского образования и формированию родительской культуры?