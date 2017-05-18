Добиться успешного и устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе может только четко отлаженная система кооперации.

На особом контроле

Проблемы и перспективы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации обсудили в Тюменской областной Думе. В заинтересованном разговоре, проходившем в формате круглого стола, приняли участие депутаты регионального парламента, представители областного правительства, руководители потребительских, заготовительных, снабженческо-сбытовых и кредитных кооперативов, ученые, эксперты.

Открывая заседание, председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Ковин подчеркнул: эта важнейшая тема у депутатов находится на особом контроле, поскольку без кооперации невозможно добиться успешного и устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе. Сегодня на личные подсобные и фермерские хозяйства приходится более половины сельскохозяйственной продукции, производимой в регионе: молока, мяса, картофеля, овощей. Кооперативы активно помогают селянам в ее реализации, оказывают услуги по заготовке сена и вспашке огородов. Тем не менее остается еще немало проблем и нерешенных вопросов, требующих всестороннего обсуждения и взвешенных решений.

Динамика в разрезе

Заместитель губернатора, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов подробно проинформировал участников круглого стола о нынешнем состоянии дел в сфере сельскохозяйственной кооперации. В Тюменской области зарегистрировано 114 заготовительных, обслуживающих и кредитных кооперативов, в которые вовлечено около 25 тысяч личных подсобных хозяйств. В каждом муниципальном районе действуют сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы (СПКК), объединенные в областной кооператив, который координирует всю работу, формирует единые правила и осуществляет финансовый мониторинг. Суммарный фонд финансовой взаимопомощи кредитных кооперативов составляет 689 миллионов рублей, а общее число членов-пайщиков — около 19 тысяч человек. По итогам прошлого года СПКК владельцам личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств выдано около трех тысяч займов на общую сумму 469,7 миллиона рублей.

— Услугами кооперативов сегодня охвачено 72 процента сельских населенных пунктов Тюменской области, — подчеркнул замгубернатора. — Членами-пайщиками кооперативов являются 15 процентов владельцев личных подсобных хозяйств. — По итогам 2016 года мы провели серьезное исследование в разрезе муниципальных образований. Получилась целостная картина, отражающая динамику развития малых форм хозяйствования. Например, возросло общее количество поголовья крупного рогатого скота в ЛПХ, но, к сожалению, уменьшилось поголовье дойного стада. Всего же на долю малых форм хозяйствования приходится 52 процента сельскохозяйственной продукции, производимой в регионе. В денежном выражении это более 30 миллиардов рублей. Правда, товарность личных подсобных хозяйств относительно невелика: большая часть произведенной продукции идет на собственное потребление.

Большой плюс для частного подворья

Хорошо зарекомендовала себя региональная программа «5+». В соответствии с поручением губернатора определены четыре муниципальных района для работы с малыми формами хозяйствования: Вагайский, Упоровский, Исетский и Омутинский. Программа способствует повышению эффективности работы небольших молочных ферм и личных подворий, реализующих молоко на переработку. Суть ее в том, что перерабатывающее предприятие направляет деньги на развитие сырьевой базы ЛПХ и мини-ферм, специализирующихся на производстве молочного сырья. Эти средства через сельскохозяйственный кредитный кооператив доходят до личного подсобного хозяйства, которое на них покупает племенных коров. Возвращаются заемные деньги в течение года и более в виде сданного молока. Выигрывают от реализации программы все участники. Личное подсобное хозяйство обзаводится высокопродуктивными коровами, закупочный кооператив получает дополнительные объемы молока, кредитный кооператив — дополнительные средства в фонд взаимопомощи, а переработчик молока расширяет свою сырьевую базу.

— Мы ведем точечную работу с частными подворьями, прежде всего благополучными по лейкозу, имеющими хороший опыт работы с сельскохозяйственными животными и готовыми увеличивать поголовье, а также молочную продуктивность дойного стада, — подчеркнул Владимир Чейметов. — Владельцы личных подсобных хозяйств, которые соответствуют этим критериям, проходят специальное обучение в школе животноводов, получают соответствующие сертификаты и финансирование от завода-переработчика.

Мотивационная составляющая

Что же касается работы сельскохозяйственных кооперативов, в целом по региону динамика позитивная, совокупный объем деятельности стабильно увеличивается. Тем не менее есть отдельные кооперативы, допустившие сокращение производственных показателей. На особом контроле в региональном правительстве также стоит вопрос поставок сельхозпродукции, выращенной на личных подворьях, в учреждения социальной сферы.

В текущем году существенно вырос размер субсидии на возмещение части затрат по заготовке молока от малых форм хозяйствования — расчетная ставка составляет 3500 рублей за тонну зачетного веса за весь объем заготовленного молока. Для сравнения: в 2016 году размер субсидии определялся по ставке 1500 рублей за тонну. Благодаря весомой господдержке позитивная динамика сохраняется и в первом квартале текущего года, особенно по заготовкам молока и мяса.

— Достойный уровень господдержки малых форм хозяйствования позволил нашему региону выйти на лидирующие позиции в стране, — заметил в ходе обсуждения заместитель председателя областной Думы, член фракции «Единая Россия» Виктор Рейн. — Тем не менее у нас есть еще немало нерешенных проблем. Одна из главных задач — совершенствование нормативно-правовой базы. Кроме того, у нас в стране нет ни федерального, ни региональных центров развития кооперации. Серь-езного внимания требует и кадровая политика. Необходимо повышать уровень компетенции и профессионализма работников сельхозкооперативов. Мы также должны хорошенько продумать мотивационную составляющую. Разумеется, в соответствии с возможностями бюджета Тюменской области.

— Кооперативы, безусловно, выполняют очень важную функцию, — продолжил тему инициатор проведения круглого стола, заместитель председателя комитета, единоросс Николай Бабин. — У населения появляется возможность реализовать излишки произведенной продукции и получать дополнительные доходы. Поэтому особую роль следует отводить заготовительным кооперативам. За последние годы заготовлено много молока, мяса, картофеля, овощей, дикоросов. Но дело в том, что малые хозяйства не могут попасть в крупные сетевые магазины. Сельхозкооперативы должны взять эту задачу на себя.

Кредитные коллизии

О работе областного сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Тюмень» рассказала его руководитель Галина Макарова. По ее словам, кредитная кооперация является надежным партнером малых форм хозяйствования на селе. За счет заемных средств, выдаваемых кредитными кооперативами, строятся новые фермы, закупается технологическое оборудование и элитное поголовье, корма и другие ресурсы, необходимые для ведения хозяйства. Только в прошлом году за счет займов владельцами ЛПХ приобретено более полутора тысяч коров, овцы, кролики и другая живность. В целом на приобретение животных израсходовано 39 процентов кредитного портфеля.

— В связи с реализацией программы «5+» и других пилотных проектов у сельскохозяйственных заготовительных кооперативов, ЛПХ и крестьянских фермерских хозяйств возникла большая нужда в заемных средствах, — отметила Галина Макарова. — Но, к большому сожалению, сельская кредитная кооперация в России сегодня находится на грани выживания. Минсельхоз от нас отказался, а жесткие требования финансового регулятора — Центробанка РФ — подвели кредитные кооперативы к нелегкому выбору: либо уйти с рынка, либо объединяться в более крупные. Если в 2013 году в России действовало свыше 2 тысяч кредитных кооперативов, то теперь на рынке осталось чуть более 600. Причем половина из них — мелкие кооперативы Липецкой области с мизерным объемом финансовых ресурсов: от трех до пяти миллионов рублей. Действия Центробанка в общем-то понятны: освободить рынок от недобросовестных участников. Но бесконечные проверки и огромные штрафы попросту парализуют работу добросовестных участников рынка.

Работы на селе хватит всем

Кроме сельхозкооперативов в регионе более семи десятилетий ведет работу Тюменский областной союз потребительских обществ, объединяющий 36 потребкооперативов, 368 магазинов, 19 хлебопекарен и 11 предприятий общественного питания. В 2016 году совокупный объем хозяйственной деятельности Тюменского облпотребсоюза превысил 2 миллиарда рублей, а общая сумма налоговых отчислений в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды составила 128 миллионов рублей. Приоритетным направлением остается производственная деятельность: за прошлый год было произведено товаров на общую сумму около 270 миллионов рублей. В частности, реализовано 4,4 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 337 тонн кондитерской продукции. Вместе с тем финансовые показатели деятельности в прошлом году существенно снизились вследствие сокращения доходов населения, уменьшения спроса на непродовольственные товары, а также увеличения объектов сетевой торговли в сельской местности.

— Сельскохозяйственная кооперация и потребительская кооперация должны идти рядом, рука об руку, — убежден председатель Совета Тюменского облпотребсоюза Борис Кушнарев. Работы на селе хватит всем. Благодаря рекомендации предыдущего круглого стола между областным правительством и Тюменским облпотребсоюзом заключено соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Документ важный, но он носит рамочный характер, его надо наполнять конкретным содержанием. В одном из пунктов соглашения прямо указывается, что правительство Тюменской области рассматривает возможность разработки нормативно-правовых актов, способствующих поддержке потребкооперации с учетом специфики и социальной направленности деятельности. Пока же нам частично компенсируют лишь расходы на доставку товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты.

Борис Кушнарев внес несколько конкретных предложений: увеличить финансирование по возмещению расходов по доставке товаров в отдаленные населенные пункты, заключить соглашения между муниципальными образованиями региона и Тюменским облпотребсоюзом о содействии деятельности потребительских обществ по торговому и бытовому обслуживанию населения, а также рассмотреть возможность предоставления в лизинг на льготных условиях специального автотранспорта (автомагазины, хлебные фургоны) для снабжения товарами первой необходимости дальних сел и деревень.

Двумя важными пунктами предложил дополнить пакет рекомендаций заместитель председателя комитета, член фракции «Единая Россия» Юрий Конев.

— Сельскохозяйственные кооперативы нуждаются в модернизации материальной базы, — заявил Юрий Михайлович. — Причем в самом широком смысле и в зависимости от вида деятельности. — Заготовителям надо помочь со складскими помещениями и транспортом, переработчикам — с приобретением необходимого технологического оборудования. Второе предложение — о более активном вовлечении личных подсобных хозяйств селян в кооперативное движение.

есть мнение

Юрий Конев:

— Сельхозкооперация должна обеспечивать личные подсобные хозяйства доступными кредитами и активно помогать в реализации производимой продукции. В регионе за последнее время сделано много, но работу в этом направлении следует еще более усилить.



Тамара Казанцева:

— Надо увеличить субсидирование кооперативов. Там, где есть субсидии, есть развитие. Субсидируем приемку молока от населения — есть и результат. Не субсидируем заготовку картофеля и овощей — результата нет.



Николай Бабин:

— Особую роль следует отводить заготовительным кооперативам. За послед-ние годы заготовлено много молока, мяса, картофеля, овощей, дикоросов. Но дело в том, что малые хозяйства не могут попасть в крупные сетевые магазины. Сельхозкооперативы должны взять эту задачу на себя.



Виктор Рейн:

— Одна из главных задач — совершенствование нормативно-правовой базы. Кроме того, у нас в стране нет ни федерального, ни региональных центров развития кооперации. Серьезного внимания требует и кадровая политика. Необходимо повышать уровень компетенции и профессионализма работников сельхозкооперативов. Мы также должны хорошенько продумать мотивационную составляющую.



Владимир Ковин:

— Эта важнейшая тема у депутатов находится на особом контроле, поскольку без кооперации невозможно добиться успешного и устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе.

Владимир Чейметов:

— Хорошо зарекомендовала себя регио-нальная программа «5+». В соответствии с поручением губернатора определены четыре муниципальных района для работы с малыми формами хозяйствования: Вагайский, Упоровский, Исетский и Омутинский. Мы ведем точечную работу с частными подворьями, прежде всего благополучными по лейкозу, имеющими хороший опыт работы с сельскохозяйственными животными и готовыми увеличивать поголовье, а также молочную продуктивность дойного стада.