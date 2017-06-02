Человек не может существовать без отдыха. Работа приносит деньги и, возможно, удовлетворение, но нам порой требуется полная «перезагрузка». Лучший способ развеяться — путешествие. Необязательно улетать за моря-океаны. Можно съездить на выходные в соседний город — Ялуторовск. И времени на дорогу уйдёт немного, и впечатления гарантированы!

Сватовство казака

В этом убедились депутаты Тюменской областной Думы. Они попробовали себя в роли туристов. В рамках выездного заседания комитета по социальной политике «О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области на примере города Ялуторовска» парламентарии посетили несколько местных достопримечательностей. Воочию убедились: в Ялуторовске есть на что посмотреть и чему удивиться!

Первым делом участники поезд­ки заглянули в острог. Как и полагается, по традиции гостей здесь встречали хлебом-солью, песнями-плясками. А ещё предложили душистого острожского чаю, увлекательную экскурсию и даже… пригласили на свадьбу. Казачью! Конечно, это было лишь хорошо отрепетированное театрализованное действо, но сыгранное настолько искренне, что невольно верилось в происходящее.

Напомним читателям: нынешний Ялуторовский острог — туристический объект, воссозданный на историческом месте. Возвели его в 2009 году рядом со Сретенским православным храмом. Если оглянуться в прошлое, стоит вспомнить, что появился острог в 1659 году на месте бывшего татарского поселения как форпост для охраны подступов к Тобольску и Тюмени с юго-востока. Вокруг него стала образовываться слобода. Городом она стала лишь спустя столетие.

В наши дни из-за пожара острог некоторое время не работал. В конце 2015-го снова распахнул свои ворота. В обновлённом уже побывали туристы не только из Тюменской и других областей России, но и из-за рубежа: Австралии, Болгарии, Германии… Что же их привлекает? Прежде всего возможность прикоснуться к истории. Мастерские и кузницы, башни и переходы погружают туристов в атмосферу русского форпоста над лесной и луговой сибирской далью. Оставаться равнодушным просто невозможно. В этом, словно сговорившись, признавались депутаты.

— Острог произвёл сильное впечатление. Прежде слово ассоциировалось с тюрьмой. Оказалось, это укрепление, в котором было всё необходимое для жизни и для того, чтобы развивать хозяйство, — рассуждала заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской областной Думы Тамара Казанцева (КПРФ). — Мы посмотрели выставки, прогулялись по территории острога, даже пилили дрова… А встретили нас казачьей свадьбой. Весёлой и озорной. Хотелось пуститься в пляс!

— Острог стал для меня открытием, — признался депутат Николай Токарчук («Единая Россия»). — Необходимо делать всё возможное, чтобы как можно большее число людей узнавало о мероприятиях, которые здесь проводятся. Один из факторов развития туризма — информационно-пропагандистская работа.

Радушный приём — каждому гостю

У каждого посетителя в остроге свой интерес. Те, кто увлекается творчеством, в мастерских надолго останавливаются. Изучают-любуются сменными экспозициями в выставочном зале (он появился в обновлённой версии острога). Или в мастер-классах участвуют. Приятно же привезти с собой из поездки не только фотографии и эмоции, но и сувенир, сделанный своими руками.

Молодые люди в кузнице обычно задерживаются. Кто из взрослых желает пощекотать нер­вишки, в подземелье спускается. Там даже «пыточная» есть… Как отметил депутат Владимир Ковин, правдивая, без шутовства.

Председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы Владимир Ковин («Единая Россия») не случайно оказался в Ялуторовске. Не стал упускать возможности побывать в своём избирательном округе, в который входит и город декабристов.

— В последние годы он динамично развивается по всем направлениям, в том числе и туристическом, — подчеркнул Владимир Анатольевич. — Ялуторовск богат людьми, историей. Чем и привлекателен для туристов. Этот город — одна из визитных карточек Тюменской области. Я уверен: поток гостей со временем будет только возрастать.

— В остроге всё продумано до мелочей! — не скрывал восхищения депутат Владимир Столяров («Единая Россия»). — Посетителям не дают заскучать, окружают вниманием буквально с первых шагов. Такой ненавязчивый экскурс в историю запомнится надолго.

Депутаты и по площади побродили. К фигурам присматривались. Поселились они здесь в 2009 году, после Всероссийского симпозиума «Скульптура в дереве». А вот железная мельница и дружелюбный дракон появились в остроге совсем недавно. Эти арт-объекты передали сюда мастера — участники фестиваля-ярмарки «Кузнечный посад», который состоялся в городе в конце мая. В остроге уже придумали новые «завлекалочки» для туристов. Прокрутишь трижды мельничное колесо — удача накроет. Погладишь одну из голов дракона (подскажем: среднюю) — жди прибыли!

— Должно пройти время, чтобы туристы массово потянулись в город, — уверен заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы Артём Зайцев (ЛДПР). — Направление развития выбрано верно. Несмотря на трудности, здесь сохранили музеи. После пожара восстановили острог. Встретили нашу делегацию очень радушно. Хочу отметить, был здесь и как обычный турист — в джинсах и футболке. Встречали так же! Абсолютно идентичный приём. Здесь искренне рады каждому гостю.

Драйвер роста экономики

Работа по созданию условий для развития туризма как новой отрасли городского хозяйства Ялуторовска началась ещё в конце 90-х годов XX века. Первая перспективная программа туристического развития Ялуторовска была разработана в 1998 году Московским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени академика Лихачёва.

Выбор туризма как одной из отраслей специализации экономики города Ялуторовска был пред­определен наличием уникального комплекса туристических объектов, позволяющего развивать историко-познавательный, событийный, экскурсионный и лечебно-оздоровительный туризм. Стоит также отметить значительное археологическое наследие Ялуторовска и Ялуторовского района, на территории которых открыто и частично исследовано свыше 100 (!) памятников археологии, в том числе Ингальская долина.

— Туризм — правильное направление развития, — не сомневается депутат Денис Садовников (ЛДПР). — Он должен стать определённым драйвером роста экономики в целом. Ялуторовск безусловно один из привлекательных для гостей древний город. Притягивает он своей историей. Мероприятиями, которые сегодня на слуху: гигантский блин, яичница, самая длинная колбаса… Город удачно расположен — на пересечении двух автомобильных дорог федерального значения. У ямальцев, к примеру, которые едут в отпуск на автомобиле, есть возможность заехать в Ялуторовск. И получить первые приятные впечатления от отпуска.

Чтобы приехать сюда, не нужно ждать Масленицу или Красную горку. Ялуторовск хорош в любое время года! Здесь всегда найдут чем порадовать. Новые выставки готовят, приглашают на фестивали потомков декабристов. Ялуторовск известен именно как место ссылки гвардейских офицеров — участников войны 1812 года. Василий Тизенгаузен, Вацлав Враницкий, Андрей Ентальцев, Алексей Черкасов и другие декабристы в 1829-1856 годах отбывали ссылку в сибирском городке и, сами о том не догадываясь, своим появлением изменили его жизнь…

Ялуторовчане бережно хранят всё, что так или иначе связано с декабристами. Их именами названы здешние улицы и площадь, школа и березовая роща. Воссоздано здание первой в Сибири школы для девочек, сохранены дома, в которых жили Матвей Муравьёв-Апостол, Иван Якушкин.

У железнодорожного вокзала туристов встречает единый архитектурный ансамбль: старое здание железнодорожного вокзала, станционные постройки начала XX века, а также мемориал с образами девяти декабристов, живших здесь.

Украшение города — сохранившиеся купеческие дома. Самым известным ялуторовским купцом был ценитель искусства и меценат Савва Иванович Мамонтов. Его памяти посвящён творческий фестиваль, который проводится здесь с 1994-го. Ежегодно на конкурс съезжаются коллективы из разных городов страны.

К слову, семья Мамонтовых в Ялуторовске прожила всего несколько лет, однако легендарного земляка здесь не забывают. Что удивительно, до 1991 года горожане (за редким исключением) не знали, что Сибирь — малая родина Саввы Мамонтова. Музейным работникам удалось найти в метрической книге запись от 2 октября (по старому стилю) 1841 года. В этот день и был «рожден Савва Мамонтов в семье Ивана Федоровича Мамонтова и его жены Марии Тихоновны». Крещён в ялуторовской церкви Вознесения Господня.

Островок стабильности

— Ежегодно в наш регион приезжает около двух миллионов туристов, — рассказал заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров. — Из них порядка 50 тысяч — иностранцы. Люди едут к нам в первую очередь по делам. Кроме того, лечиться и отдыхать. Одна из визитных карточек нашего региона — санатории, термальные источники. Ещё немного цифр: в области более 200 тур­операторов, 170 коллективных средств размещения, 27 санаторно-курортных объектов, более 100 туристических маршрутов… Несмотря на это, Тюменская область заняла лишь 57-е место в рейтинге развития туризма в субъектах РФ, в который вошли 85 регионов страны. Лидерами российского туризма признаны Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Краснодарский край.

Что примечательно, в список ведущих субъектов по темпам развития туризма вошли Калужская, Вологодская, Свердловская, Московская, Тульская, Ярославская, Нижегородская, Калининградская и Новгородская области, Алтайский край. Регионы оценивались по системе показателей, специально разработанной Министерством культуры России совместно с экс­пертным и бизнес-сообществом, а также Московским государственным университетом. В числе критериев оценки — состояние туристской инфраструктуры, обеспеченность средствами размещения, эффективность управления, привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов, развитие транспортной инфраструктуры, продвижение региональных туристских продуктов, наличие туристских информационных центров, участие региона в российских и международных выставках…

— Глядя на этот рейтинг, стоит задаться вопросом: что вообще привлекательно для туриста? Проанализировать ситуацию — и продолжать развитие в выбранном направлении, — рассуждал Александр Анатольевич. — Почему стоит уделять столь пристальное внимание именно туризму? Один рубль инвестиций в эту сферу даёт от трёх до пяти рублей прибыли. На одно рабочее место в сфере туризма приходится 3-5 в смежных областях. Именно туризм сейчас, когда цены на сырьевые ресурсы нестабильны, может стать островком стабильности. Гарантировать определённый результат.

— Тюменская область привлекательна для зарубежных гостей, — настаивал заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн. — Китайцам интересны советские времена. Один из наших брендов. Почему бы ему не уделить внимание? Тобольск — наша жемчужина. Этот ресурс надо максимально использовать для привлечения туристов. У Ялуторовска — свои изюминки. Эти города дополняют друг друга. Поддерживая туризм, получаем массу плюсов: развитие территории, воспитание чувства любви, уважения к своей истории, своей малой родине. Впереди большая, кропотливая работа. Не место Тюменской области в шестой десятке туристического рейтинга! У нас есть необходимые ресурсы, интересные задумки. Есть что показать туристам. На выездном заседании сами в этом убедились. Ялуторовск лучше один раз увидеть, чем получить отчёт на бумаге.

Добавим, что депутаты посетили также памятник архитектуры конца ХIХ века «Торговые ряды». По окончании ремонтно-реставрационных работ здесь планируется разместить экспозицию краеведческого музея, посвящённую жизни уездного города, выставочный зал, конференц-зал, музейное кафе с видом на Сретенский собор и сувенирную лавку. Познакомились парламентарии и с экс­позицией краеведческого музея, побывали в домах декабристов Муравьёва-Апостола и Якушкина. Благодаря этой поездке народные избранники оценили значительный туристический потенциал гостеприимного сибирского городка.