Может ли большая Тюменская область называть себя культурной? Пространный вопрос. Но если разбить его на составляющие? Каков общий уровень культурной жизни нашего региона? А культурные запросы его населения? Одинаково ли успешно жители сельскохозяйственного юга области, северных округов и областной столицы могут удовлетворить свои потребности в духовной пище? Где созданы наиболее благоприятные условия для организации содержательного досуга и творческой самореализации людей? Что способен сделать депутат для развития культуры своего края? Эти вопросы мы адресовали Андрею Артюхову, первому заместителю председателя Тюменской областной Думы, секретарю регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Мы также поинтересовались у Андрея Викторовича и его коллег, как сами они проводят свободное время, какие книги читают, какую музыку слушают, любят ли бывать в театрах и на выставках…

Дело — в человеке

— Культурная жизнь нашего региона, я считаю, находится на достойном уровне. У жителей области есть возможности смотреть интересные постановки профессиональных и любительских театров, слушать классическую и современную музыку в качественном исполнении местных артистов и приезжих звёзд, бывать на вернисажах самобытных художников, читать лучшие образцы отечественной и зарубежной литературы (благо сегодня не существует дефицита книг) и, конечно, самостоятельно заниматься творчеством. Было бы желание!

И дело не в том, в каком месте проживает человек. Дело всегда в самом человеке. Я глубоко убеждён, что и в Салехарде, и в Ханты-Мансийске, и в Тюмени живут люди с самыми разными культурными запросами. Кто-то испытывает необходимость в том, чтобы посещать выставки, концерты, спектакли, и использует все возможности для собственной творческой реализации. А кому-то это совершенно не нужно. Конечно, в больших городах и возможностей больше. Но сегодня для искусства нет границ. Не место формирует культуру человека, а сам человек. Я жил и в Новом Уренгое, и в Салехарде, и в Питере, и в Москве. Могу сравнивать. Среди жителей культурной столицы немало таких, которые вообще не ходят ни в театры, ни в концертные залы.

Каждая территория, безусловно, располагает разными культурными ресурсами. В Тюмени, Ханты-Мансийске и Салехарде их больше, чем в райцентрах. Однако смотрите, интересные музеи есть не только в городах, но и в посёлках. Приведу примеры: этнографический парк-музей села Варьёган в Ханты-Мансийском округе, музей «Коми-изба» в ямальском селе Мужи, в 2016-м по версии Министерства культуры России названный «событием года». А музей Распутина в селе Покровском Ярковского района!

И в южных, и в северных районных центрах — почти повсюду хорошие дворцы культуры. Областные депутаты, кстати, охотно помогают клубным работникам решать проблемы с закупкой музыкальных инструментов, технического оборудования, мебели. В сёлах активно развивается народное, самодеятельное творчество. В школах и при клубах работают различные кружки и студии. Если есть желание себя проявить, и на селе это можно сделать. Да, в деревнях нет профессиональных театров и симфонических оркестров. Но тот, кто стремится обогатить свой культурный уровень, всегда найдёт для этого возможность.

Многие активные жители даже из отдалённых муниципалитетов время от времени посещают в Тюмени театры, филармонию, цирк, музеи. В командировку или в отпуск часто приезжают северяне. А в областной столице, согласитесь, сегодня есть куда сходить и на что посмотреть. Можно найти предложения на любой, даже самый взыскательный вкус. Наши театры регулярно ставят новые спектакли. Динамично развивается и любительское театральное движение, что очень радует. Недавно в городе открылся молодёжный театральный центр «Космос», в котором занимается около 30 коллективов.

Как на юге области, так и в округах проводится множество фестивалей: «Лето в Тобольском кремле», «Алябьевская осень», фестиваль театров малых городов России, фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс», фестиваль документального кино «КинЗА», фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», этнофестиваль «Небо и Земля». Их много, все не перечислишь. И они собирают тысячи зрителей.

В разных уголках нашей области время от времени появляются новые памятники различным историческим личностям, в том числе деятелям искусства, которые связаны с нашим регионом. Свежий пример: месяц назад в сквере у Тюменского драматического театра открылась скульптурная композиция, посвящённая народному артисту РСФСР Георгию Дьяконову-Дьяченкову. Инициатором идеи выступило региональное отделение Союза театральных деятелей России. Но замысел не реализовали бы в обозримом будущем, если бы к делу не подключились члены партийной фракции «Единая Россия» в Тюменской областной Думе. Памятник стоил 3,5 миллиона рублей. Сумма крупная, однако в складчину вполне подъёмная. Я и мои коллеги-депутаты решили, что дело стоящее. В городе должны быть такие знаковые места. Ведь история Тюмени держится не только на нефтяниках и геологах. Большой вклад в её развитие внесли и люди искусства. Мы должны помнить об этом. И нельзя забывать, что без развития культуры не будет и развития государства.

Благотворительность и исполнение наказов

— Депутаты областной Думы стараются оказывать финансовую помощь интересным творческим проектам, учреждениям культуры, коллективам. Так делают все. Недавно в Большом зале областной Думы состоялась презентация альбома «Азбука Тюмени. Город глазами юных художников». На выпуск этого альбома пошли средства из моего депутатского фонда. Не сомневаюсь, это было нужное дело. Верю, что из ребят, чьи работы вошли в издание, вырастут настоящие художники!

Талантам надо помогать. В XIX веке представители элиты охотно поддерживали писателей, художников, музыкантов, которые потом принесли славу России. Наш тюменский купец Николай Чукмалдин покровительствовал художнику Ивану Калганову, помог ему перебраться в Москву и поступить в училище живописи. Ещё один наш купец Андрей Текутьев подарил Тюмени первый драматический театр, до конца своих дней содержал его и выплачивал артистам зарплату. Хорошие примеры для сегодняшних состоятельных людей, не правда ли? И сейчас такие меценаты есть.

Депутаты тоже занимаются благотворительностью, но в большей степени они нацелены на исполнение наказов своих избирателей, перед которыми отчитываются о проделанной работе. Полный отчёт в газете не поместишь. А если вкратце, часто помогают учреждениям культуры: выделяют деньги на пошив сценических костюмов, приобретение театрального инвентаря, музыкальных инструментов, ремонт залов, репетиционных помещений, реализацию выставочных и книжных проектов.

В депутатском фонде 2017 года порядка 6 миллионов рублей. На то, чтобы покрыть все нужды, этого не хватает. Приходится учитывать значимость проблемы, на решение которой необходимо выделить деньги. Большая часть средств, как правило, уходит на школы, поликлиники, детские сады. И, конечно, на культуру. Финансирование большого и дорогостоящего проекта одному депутату не потянуть. Мы с коллегами по фракции нашли выход — начали объединять усилия. И это стало доброй традицией. Допустим, в решении какого-то вопроса участвуют пятеро депутатов, каждый выделяет из своего фонда 200 тысяч рублей. В итоге на реализацию проекта уходит миллион! Таким способом мы смогли в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне обеспечить постановку спектакля «Эшелон» в Тюменском драматическом театре (она, кстати, стала большим культурным событием!). И установить в Тобольске памятник тюменскому фотожурналисту Александру Ефремову, погибшему в Чечне.

Складчина позволяет браться за серьёзные дела. Мы формируем разные группы, учитывая территориальные интересы депутатов. Ведь любой народный избранник старается помочь прежде всего своим избирателям. По Тобольску работаем вместе с Владимиром Майером, по Ишиму — с Виктором Рейном и так далее. Каждый вкладывается частично, а набирается приличная сумма. При этом у парламентариев остаются средства и на другие проекты. Верна русская пословица: «Один в поле не воин». Поэтому действуем сообща.

Иной раз практикуем и сбор личных средств. Собираем деньги для помощи ветеранам, пострадавшим от паводка в Ишиме и Приишимье, а также многодетным семьям. Этим летом будем сдавать три дома. Один из них в Нижнетавдинском районе получит семья, в которой растут семеро детей. А наш депутат Богдан Богославец сам строит дом для многодетной семьи в Сорокино. Один, без всякой складчины! Это, конечно, не связано с культурой. Но с другой стороны, спросите людей, у которых нет приличной крыши над головой, каковы их культурные запросы?

Лично от себя хочу поблагодарить за помощь в строительстве домов для многодетных сельских семей также депутата Государственной Думы Николая Брыкина, депутата областной Думы Игоря Нака, заместителя секретаря политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Шевчика, директора ТДСК Николая Щепелина и члена регионального политсовета Виталия Красноштанова. Большая честь для меня работать с этими людьми.

Если книга, то историческая

— У меня два способа отдохнуть: почитать книжку или послушать музыку. Из книг больше всего люблю исторические. Предпочитаю документальную прозу. Как политик я хочу иметь чёткие представления о важных событиях в истории нашей страны. С одной стороны, отдыхаю с книгой, а с другой — у меня формируются представления о политических процессах в разные периоды российской государственности. В истории можно найти ответы и на вопросы сегодняшнего дня. Ведь со временем только технологии меняются, а люди остаются прежними. Сейчас дочитываю книгу известного историка Сергея Ольденбурга «Царствование императора Николая II». Она интересна тем, что автор максимально объективно рассказывает и о нём, и о тех исторических событиях, которые происходили в годы его правления. Автор и сам жил в это время, всё видел своими глазами. Очень интересно читать! Рекомендую. Это одна из лучших книг о Николае II.

Если музыка, то лучшие образцы

Люблю музыку. Самую разную. Иногда хожу в филармонию, но в основном, конечно, меломаню дома. У меня большая коллекция CD- и DVD-дисков. Есть на любое настроение. В числе моих предпочтений лучшие образцы разных жанров, таких как джаз, рок-н-ролл, классика. С удовольствием слушаю Чайковского, Бетховена, Листа, Шопена. Люблю песни Александры Пахмутовой в исполнении Муслима Магомаева и Дмитрия Хворостовского и, конечно, «Битлз» в целом и Пола Маккартни в частности.

Если отдых, то в уединении

В театры редко хожу. У меня активная политическая жизнь, от неё устаёшь. Поэтому предпочитаю отдых в уединении. А театр требует сосредоточенности. Иногда, если честно, на это совсем не остаётся сил. К тому же толковых выходных у меня почти не бывает. В субботу, к примеру, открываю велопарад, в воскресенье общаюсь с пограничниками. Иногда надо просто побыть дома одному, чтобы восстановиться. Поэтому остаюсь в компании с музыкой и книгами. Доставляет удовольствие и просмотр интересного фильма.

Небо в рабочем кабинете

Моему мироощущению созвучно творчество таких современных тюменских художников, как Александр Павлов и Геннадий Губин. Работы этих мастеров дарят мне хорошее настроение и душевный покой. С Павловым, кстати, мы давно знакомы. Я неоднократно бывал у него в мастерской. Мне нравится его почерк. Даже в рабочем кабинете у меня висит работа Александра Николаевича. Он выполнил её по моему заказу. Написал речку, бездонное небо, храм и лес вдали. То, что я и хотел увидеть...

Творчество полезно

В детстве я ходил в музыкальную школу. Четыре года учился по классу фортепиано. Но поскольку был очень активным мальчишкой, в конце концов мне наскучило перебирать клавиши и захотелось заниматься плаванием. Записался в бассейн. Тем не менее занятия музыкой внесли большой вклад в формирование моего мировосприятия и вообще отношения к жизни. Сейчас я редко сажусь за фортепиано. Но если потренируюсь чуть-чуть, довольно сносно могу исполнить какое-нибудь программное произведение. А вот сын мой играет хорошо! Он окончил музыкальную школу благодаря маме. Я глубоко убеждён, что занятия музыкой (живописью, танцами, театром) полезны любому ребёнку. Надо постараться дать ему такую возможность. Это способствует развитию гармоничной личности.

блиц-опрос

1. Каков ваш круг чтения?

2. Книги каких писателей Тюменской области можно найти на вашей книжной полке?

3. Какие у вас музыкальные предпочтения?

4. Давно ли вы были в театре? Какие спектакли вам запомнились?

5. Привлекают ли вас выставки местных художников?

6. Занимались ли вы в детстве творчеством? Каким?

Владимир Нефедьев

депутат Тюменской областной Думы, председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам:

1. Мне как читателю близок бразильский писатель Пауло Коэльо. Его произведения сочетают в себе и глубинную философию, и юмор. Можно перечитывать вновь и вновь.

2. Библиографические издания, в том числе есть книга Владимира Ульянова «Эпоха и личность». Сейчас читаю книгу уральского писателя Алексея Иванова «Тобол. Много званых». Автор, конечно, не тюменский, но он очень ярко описывает в своём романе Сибирь времён Петра I. Думаю, эта книга точно найдет место на моей книжной полке.

3. Люблю бардовскую песню. В юности увлекался горным туризмом, а песни — это неотъемлемая часть походов. Нравятся романсы, советская эстрада.

4. Прошлым летом побывал на концертах молодых солистов Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга Анны Шульгиной и Михаила Гаврилова. Очень талантливые исполнители, в репертуаре которых и сложные оперные партии, и песни советской эстрады.

5. Конечно. Заслуженный художник России Александр Павлов даже подарил свою книгу с персональной подписью.

6. Занимался в школе в драматическом кружке. Пытался рисовать, но не получилось. До сих пор мечтаю приобрести мольберт и краски. Теперь думаю, этим надо заняться вплотную.

Галина Резяпова

заместитель председателя Тюменской областной Думы, член комитета по государственному строительству и местному самоуправлению:

1. За последнее время мне удалось прочитать роман «Тобол» Алексея Иванова, книгу Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», познакомиться с творчеством Евгения Водолазкина, Халед Хоссейни.

2. У меня есть работы Анатолия Омельчука и Леонида Иванова. Поскольку чтение для меня ежедневная потребность, эти книги я прочла. Омельчука цитирую теперь. Рассказы Иванова меня очень тронули, они глубокие и сердечные.

3. Люблю слушать романсы и авторские песни. Мне нравится, как поёт Евгений Дятлов. Я его верная поклонница.

По сердцу песни Визбора. Среди любимых исполнителей также Олег Митяев.

4. В этом году была на «Маскараде» в постановке Валерия Фокина, в театре имени Вахтангова на спектакле «Мадемуазель Нитуш». Мне удалось посмотреть «Коварство и любовь» в исполнении актёров Малого драматического театра (Театра Европы) Льва Додина. Причём в Сургуте! В нашем городе построили Дворец искусств «Нефтяник», который обладает потрясающими техническими возможностями. Сургутяне теперь имеют культурное счастье смотреть и слушать великих мастеров на своей городской сцене. Например, посещать концерты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.

5. Я с удовольствием бываю в мастерской заслуженного художника России Александра Павлова. Знаю все его работы. У меня есть три картины Александра Николаевича. Одна украшает мой рабочий кабинет в Тюменской областной Думе. Горжусь, что в Тюмени есть художник, выставки которого проходят в Русском музее.

6. Я шила себе платья! Сама придумывала фасоны. Первое платье — беленькое в красный горошек — сшила в пятом классе на Новый год.