По внешнему облику и манере держаться считываешь сразу — офицер. Всё в нём, чувствуется, подчинено внутренней дисциплине. Отсюда — уверенная походка, расправленные плечи, открытый, спокойный взгляд. Службе в органах внутренних дел Сергей Медведев посвятил свыше 20 лет. Здесь он, бывший заводской токарь, неожиданно для самого себя оказался на своём месте. Начинал рядовым милиционером. Приобретя опыт, возглавил Ленинский РОВД, затем — областное управление по борьбе с организованной преступностью. Завершил службу в должности заместителя начальника РУБОП по Уральскому федеральному округу.

Не потерять поколение

Вот уже 17 лет, как Медведев служит не системе, а народу. Но в конечном итоге и в ОВД, и в парламенте его деятельность всегда была подчинена поддержанию порядка в городе, области, а значит, и в стране в целом. И не случайно, надев гражданский костюм госслужащего, Сергей Михайлович обратил внимание на патриотическое воспитание детей и молодёжи. На его глазах в 1990-е годы страна на руинах советских ценностей потеряла целое поколение, не верившее больше ни в чёрта, ни в бога, ни в КПСС. Хаос, в который тогда погрузилась Россия, не должен повториться, считает Медведев. Решением этого вопроса он и занялся на посту председателя городской Думы.

— Первыми шагами в патриотическом воспитании нового поколения стали городские целевые программы: «Молодёжь Тюмени» (1999-2003 гг.) и «Наши дети — наше будущее» (2001-2005 гг.), — рассказывает Сергей Михайлович. — Депутаты городской Думы вместе с администрацией города Тюмени начали создавать кадетские классы в образовательных учреждениях. Позднее к этой работе подключилась общественная организация «Содружество», объединяющая ветеранов различных родов войск, и Ассоциация работников правоохранительных органов. При появлении средств в бюджете и в дальнейшем при поддержке областных парламентариев удалось оборудовать учебные классы плакатами, образцами обмундирования, оружия, боеприпасов, мультимедийными установками.

К преподаванию ОБЖ привлекли офицеров, в том числе участников боевых действий, прошедших Афганистан и Чечню. Сделали упор на военно-патриотическое воспитание. И первый результат получили немедленно: посещаемость уроков стала стопроцентной! Оказалось, ребятам это интересно. В кадетских классах свои порядки, дисциплина там жёстче. Кадеты занимаются спортом, учатся обращаться с оружием, углублённо занимаются историей. В остальном они — обыкновенные школьники. Я хочу, чтобы вы поняли: кадетские классы работают не по программе военных училищ. Ребята живут не по армейскому уставу. Но они носят форму, и, знаете, у них даже походка меняется. Потому что форма обязывает. И, кстати, дисциплинирует не только самих кадетов, но и других учеников школы. Недостатка в желающих попасть в кадетские классы нет. Такую форму обучения выбирают те семьи, которые хотят, чтобы их дети воспитывались в патриотическом ключе, и те, что стремятся оградить сыновей и дочерей от дурного влияния. А зачастую выбор делают сами школьники. Учёба в кадетских классах не обязывает ребят поступать потом в военные училища. Они сами смогут определиться, чем им заниматься в дальнейшем.

— Почему в России патриотическое воспитание чаще всего связывают с армейской службой? Даже поговорка есть: «Пойдешь в армию — там тебя научат Родину любить»…

— Да, сложился определённый стереотип о том, что патриоты — это прежде всего военные. Хотя учёные, изобретатели, мыслители, художники тоже любят Россию и работают ей во благо. Просто в обычной жизни человек может и не проявить себя столь ярко, как в бою. Приведу примеры. Наш парень из Нариманово Раушан Абдуллин окончил обычную школу. И ничем примечателен не был. Жил простой жизнью, как все его сверстники. Но во время грузино-абхазской войны Раушан ценой своей жизни спас сослуживцев. Ему присвоили звание Героя России. Второго Героя я лично знал — Тимур Мухутдинов. Он погиб в Дагестане. Охранял пункт временной дислокации сводного отряда спецназа и первым заметил «УАЗ», гружённый взрывчаткой, за рулём которого находился террорист-смертник. Тимур расстрелял автомобиль, сам погиб от взрыва. Но спас около полусотни спецназовцев из нескольких регионов страны, в том числе из Тюмени. Тоже был самым обыкновенным парнем. И таких ребят у нас много. В гражданской жизни они не совершают громких подвигов. Работают в мастерских, ведут научные исследования, дома строят, добывают нефть и так далее. Окружающие этого не замечают — все так живут. А на войне люди оказываются в других обстоятельствах. Там до смерти действительно четыре шага. И сразу видно, способен ли человек на смелый поступок. Поэтому, когда боец жертвует своей жизнью, выручая товарищей или выполняя ответственное задание, никто не сомневается в том, что он — патриот.

Делать своё дело...

— Чтобы тебя признали патриотом, надо умереть?

— Защитить кого-то, прикрыть собой, подвиг совершить. Такие поступки всегда находят горячий эмоциональный отклик. При этом изобретение молодого учёного, способное принести пользу огромному числу соотечественников и стране в целом, скорее всего, не вызовет народного восхищения. Кто знал раньше Сергея Королёва, основоположника практической космонавтики? Узнали, когда умер.

— Вот я и говорю…

— Увы, чаще всего так и бывает. Но ведь истинные патриоты никогда не задумываются об этом. Они просто любят свою страну и делают своё дело.

— Патриотизм — сколько определений ему дано разными мыслителями! Официально же принято трактовать этот термин как преданность своему Отечеству и готовность к любым подвигам во имя его интересов. А вы как можете объяснить значение этого громкого слова?

— Философский вопрос. Я бы сказал так: чтобы быть патриотом своей Родины, не обязательно брать в руки автомат, искать возможность совершить подвиг. Для этого достаточно просто жить по совести и добросовестно работать на благо своего города и страны.

— Говоря о патриотизме, часто смешивают два понятия: любовь к Родине и преданность государственной системе. Мол, одно от другого неотделимо. А вы как считаете?

— Думаю, это разные вещи. Родина — та страна, в которой ты родился. А государство — политическая и экономическая структура управления этой страной. Человек может любить Родину, но при этом не разделять политику государственной власти. Возьмём, к примеру, меня. Люди не обязаны почитать Сергея Медведева только за то, что он — депутат Тюменской областной Думы. Это я своими делами должен заслужить их уважение. Уверен, если представители власти будут делать всё для того, чтобы населению страны жилось лучше, народ оценит их усилия. Подчеркну: правителей не любить нужно, а обдуманно выбирать.

— Пётр Чаадаев признавался: «Я не научился любить свою Родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит её». Царское правительство признало его сумасшедшим за критику действительности русской жизни. Как вы думаете, можно ли быть патриотом и при этом критиковать свою страну?

— Человек не может критиковать страну. Страна — это мы все! Можно критиковать власть, если недоволен её действиями. Это нормальное явление.

— Власть не любит критику…

— Никто не любит! Когда нас критикуют, мы внутренне возмущаемся, считаем, что это несправедливо. А потом задумываемся: зерно-то есть! Значит, мы дали основание для критики. Во власти сидят такие же люди. Им тоже не по душе, когда народ недоволен. Но ведь слушают и делают выводы. Ищут способы, чтобы исправить ситуации, на которые им указывают. Не всегда это получается, правда. Я, например, тоже ошибки допускаю. И когда мне говорят о них, возмущаюсь, конечно. Но, остыв, понимаю: мой критик в чём-то прав. Значит, в следующий раз я постараюсь не допустить промаха. Так и остальные госслужащие. Вы что думаете, они глас народа пропускают мимо ушей? Это не так. Слышат и анализируют! Но создать процветающую страну, в которой всем бы жилось хорошо, за короткий срок невозможно. Мы отстаём от развитых стран. Они шли к капитализму 200 лет, а у нас новый виток истории начался четверть века назад.

Патриотизм в дефиците?

— Когда говорят, что надо воспитывать патриотизм, я задаюсь вопросом: у нас с ним дефицит?

— Дефицита в патриотизме не будет, если никого насильно не заставлять! Основы воспитания закладываются в семье. Родители должны любить своих детей. Создавать им условия для нормального взросления и самореализации. Вот и всё. Остальное само придёт.

— Выходит, поддержка со стороны органов власти в этом деле и не нужна?

— Когда мы начинали эту работу, поддержка была необходима. В 1990-е годы страна потеряла целое поколение! Всё происходило на моих глазах: бандитские разборки, подростковая наркомания, нищета. Ничего святого не было… Сегодня представители этого поколения (очень многие со сломанной судьбой, искалеченной психикой) хотят, чтобы их дети выросли нормальными людьми. От того, как мы воспитаем нынешнюю молодёжь, зависит, сможет ли Россия сберечь себя, стать эффективно развивающейся страной, перспективной и в то же время сохранить свои лучшие традиции. Поэтому и сейчас в деле патриотического воспитания государственная поддержка должна быть постоянной и системной. Эту работу можно вести с помощью молодёжных и военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов. Просто ничего не надо навязывать...

— В последнее время часто слышу, что необходимо обратиться к опыту патриотического воспитания в Советском Союзе? Что вы думаете об этом?

— Советский опыт копировать полностью не стоит, сейчас время другое. Но можно взять из него много полезного. Пионерское движение, к примеру. Сама его идея была позаимствована у скаутовского движения, которое в начале XX века завоевало популярность за считаные годы. Создал движение английский генерал-майор Баден-Пауэлл. Его цель была воспитать из мальчишек настоящих мужчин — через дух приключений и дружбы, дисциплину и физическую подготовку. И это прекрасная идея! Я бы ещё вернул в школы уроки по истории родного края с изучением достижений его населения. Чтобы дети гордились тем, какой вклад в процветание малой родины внесли их родители, бабушки и дедушки.

— Главное, чтобы инициативы, распространяемые через государственные структуры, не стали формализованными, как это случилось незадолго до распада СССР...

— Вот именно. Работа с детьми не должна делаться для галочки. Нет необходимости в 8 утра вытягиваться в струнку в школьных кабинетах и слушать гимн. Подобный подход не разовьёт в юных душах чувство патриотизма. У вас такого не было? А мы каждый день перед началом первого урока включали радио и слушали гимн СССР. По стойке «смирно».

— Какие чувства у вас вызывало это?

— Сначала торжественные. А потом приелось. Хотелось поскорее сесть за парту.

— Патриотизм, как говорил российский культуролог Даниил Дондурей, это прежде всего воспитание человеческого достоинства, которое невозможно без создания достойной жизни для людей…

— Я с ним полностью согласен! Но зачастую люди сами не прилагают никаких усилий, чтобы сделать свою жизнь лучше. Выучится парень на буровика, а на Север ехать не желает. Он мечтает получать большую зарплату, сидя в тепле. Многие кинулись за высшим образованием, чтобы быть руководителями, управляющими, менеджерами. С азов профессии, с нижнего звена никто не хочет начинать. Всем надо попасть в начальники, хотя бы в маленькие. А как они опыт приобретать собираются? Ну, не бывает такого, чтобы только получил диплом — и сразу на хорошую должность с высокой зарплатой. А ведь вакансий много. Но они не устраивают соискателей…

— Потому что зарплаты низкие. А цены в магазинах и тарифы ЖКХ высокие!

— Можно найти тысячу причин, чтобы не работать. Проще лежать на диване. Я удивляюсь, когда мужики сидят дома, а их жёны выкладываются на двух работах, чтобы прокормить семью. Уверен, нормальный мужик всегда найдёт возможность заработать. Я, будучи студентом, разгружал вагоны по ночам. Одно время был слесарем-наладчиком и ходил с ног до головы в мазуте, солидоле и масле. Зато всегда в кармане деньги водились.

Любой, кто уважает свою землю...

— Сергей Михайлович, вы заметили, что в России в последние годы пышно расцвела мода на патриотизм? Сейчас престижно быть патриотом. Те же «диванные» мужики любят порассуждать о том, как они гордятся своей страной и как порвут всех супостатов, пусть только сунутся!

— Всё зависит от внутреннего содержания человека. Сегодня он шагает гордо с георгиевской ленточкой на груди, а завтра едет на пикник и оставляет после себя кучи мусора. Есть такие. А мода на патриотизм, я думаю, является следствием того, что СМИ стали больше внимания уделять патриотической теме. Эта мода, может, и уйдет. А настоящие патриоты останутся.

— Кто же, по-вашему, может именоваться настоящим патриотом?

— Любой гражданин, который уважает свою землю, предков и их традиции, воспитывает детей и участвует в развитии страны.

— Патриотизм и национальная гордость — одно и то же, или это все-таки разные вещи?

— Думаю, национальная гордость — это одна из составляющих патриотизма.

— Некоторые люди приходят к истинным патриотическим чувствам в течение жизни, постепенно — согласны?

— Безусловно. Со временем человек всё чётче понимает, какое место он занимает в своей стране, а какое она — в его сердце. Некоторым, чтобы разобраться в своих чувствах, нужно прожить полвека. В этом нет ничего плохого. Со временем формируется зрелое отношение к Родине.

Досье «ТИ»

Сергей Михайлович Медведев родился 12 января 1957 года в деревне Русаково Аромашевского района Тюменской области. Окончил Тюменский машиностроительный техникум по специальности «Строительные машины и оборудование». Начинал токарем на Тюменском заводе автотракторного электрооборудования. После службы в армии работал в органах внутренних дел. Окончил Омскую высшую школу милиции по специальности «Правоведение» и Уральскую Академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В декабре 1999 года Медведев был избран депутатом Тюменской городской Думы, в 2000-м — её председателем, а в 2008-м — высшим должностным лицом города — главой муниципального образования городской округ город Тюмень, председателем Тюменской городской Думы. С 2011 года — депутат Тюменской областной Думы пятого созыва. В 2016-м избиратели Ленинского округа Тюмени вновь отдали за него свои голоса. Сергей Михайлович — заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению областной Думы, а также член комитета по бюджету, налогам и финансам. Член фракции «Единая Россия», первый заместитель секретаря Тюменского городского отделения партии «Единая Россия». Кандидат юридических наук. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За безупречную службу» II и III степеней, «200 лет МВД России», знаками «За отличную службу в МВД», «Отличник милиции». Почетный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области.