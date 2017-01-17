Пункт 20 Стратегии деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва содержит приоритеты, которые определяют для себя депутаты в сфере здравоохранения. Список их отражает основные направления развития медицинской отрасли в целом и здравоохранения в частности. Это «законодательное обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья»; «содействие обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями»; «содействие развитию комплекса медицинской реабилитации, паллиативной помощи взрослым и детям, повышению уровня правовой ответственности пациента за свое здоровье при получении медицинской помощи»…

Когда человек сталкивается с серьезным заболеванием, в неё оказываются вовлечены все — пациент, родственники, знакомые, врачи...

Одна из основных целей этого перечня — «содействие повышению доступности, эффективности и качества оказания медицинской помощи».

Какова сегодня степень доступности медицинской помощи? Как влияет она на качество оказания медицинских услуг? Порассуждать на эту тему согласились Альберт Суфианов, Сергей Морев, Владимир Нефедьев, Владимир Ермолаев и Артем Зайцев. Перед тем как предоставить слово депутатам Тюменской областной Думы, представим аналитические данные страховых медицинских компаний и Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Тюменской области по обращениям пациентов.

По данным Тюменского филиала ООО «АльфаСтрахование-ОМС» (ОАО СМК «Югория-Мед», осуществлявшая ранее свою деятельность в Тюменской области, с 3 мая 2017 года продолжает свою работу уже в качестве компании «АльфаСтрахование-ОМС»), за 2016 год в «Югорию-Мед» поступило 9 799 вопросов и обращений за консультацией (92% всех обращений — это устные вопросы на телефонные звонки в контакт-центр страховой медицинской организации, 8% — обращения на электронную почту). Число обращений в страховую компанию в 2016 году увеличилось на 33,5% по сравнению с предыдущим годом.

Основная доля обращений традиционно связана с вопросами обеспечения полисами ОМС — 51%. Вопросы доступности медицинской помощи интересовали граждан в 13,5% обращений: 1009 вопросов связаны с организацией работы медицинских организаций, 222 вопроса касались лекарственного обеспечения и 148 вопросов — платных медицинских услуг.

Из 99 письменных жалоб в 2016 году 51 признана обоснованной (51,5%). Жалобы на доступность составили 31% от общего числа: 8 — на организацию работы, 7 — на необоснованное взимание денежных средств, 1 — на лекарственное обеспечение.

В 1 квартале 2017 года поступило 4 786 вопросов и обращений за консультацией, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

По вопросам доступности медицинской помощи застрахованные обращались в 18% случаев: 576 вопросов по организации работы медицинских организаций, 180 вопросов по лекарственному обеспечению и 53 вопроса по поводу оплаты медицинских услуг.

Письменных жалоб в 1 квартале 2017 года поступило 24 (из них признано обоснованными 11 жалоб (46%). На доступность застрахованные письменно обоснованно пожаловались в 6 случаях (54%).

Основными поводами для обращений граждан являются вопросы организации работы медицинских учреждений: длительная очередность к врачам-специалистам на консультации, длительное ожидание на плановую госпитализацию по профилям «оториноларингология» (в том числе для детей), «детская неврология», «офтальмология», нарушение порядка направления пациентов на диагностические и лечебные мероприятия (на платной основе).

Длительная очередность в поликлиниках, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, наблюдается к врачам следующих специальностей: «кардиология», «неврология», «оториноларингология», «стоматология». В областных специализированных учреждениях — к врачам-ревматологам, кардиологам, к детскому урологу. В обращениях граждане отмечали длительное (больше месяца) ожидание обследований: холтеровское суточное мониторирование ЭКГ и АД, ультразвуковая допплерография сосудов, магнито-резонансная (МРТ) и компьютерная томографии (КТ).

Немногим отличается характер обращений пациентов, застрахованных в Тюменском филиале АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». В минувшем году в компанию поступило 11 960 обращений граждан, из них 1,2% обращений, связанных с ограничениями в доступности получения медицинской помощи. За 1 квартал 2017 года зарегистрировано 6301 обращений, из них 1,6% связаны с ограничениями в получении медицинской помощи. Жалобы на длительную очередность к врачам узких специальностей, врачам-терапевтам участковым, на диагностические исследования (эхокардиография, ультразвуковые исследования органов брюшной полости, щитовидной железы, компьютерная томография, МРТ).

В филиале ООО «РГС — Медицина» в Тюменской области в 2016 году зарегистрировано 1264 обращения. Из них 382 касались медицинской помощи. Основные жалобы связаны с проблемами доступности диагностических исследований (жалоб на ожидание очереди на УЗИ больше всего), приема узких специалистов, лекарственного обеспечения и взимания денежных средств.

В 1 квартале 2017 года поступило 612 обращений. 224 касались медицинской помощи, из них 62 связаны с проблемами получения медицинской помощи в части: 11 — диагностическое исследование; 11 — прием узких специалистов; 6 — оперативное лечение, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; 26 — лекарственное обеспечение; 8 — взимание денежных средств.

По словам специалистов компании, в связи с введением института страховых представителей количество обращений в компанию увеличилось, доверие населения к страховым медицинским компаниям растет, и поэтому увеличилось фактически количество обращений по всем темам.

Статистика Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Тюменской области (ТФОМС): в 2016 году зарегистрировано 1106 обращений, обоснованных жалоб — 118, отказов в оказании медицинской помощи — 3, взимание денежных средств — 26. В первом квартале 2017 года: 250 обращений, 24 обоснованные жалобы, 3 случая отказа в медицинской помощи, 9 жалоб на взимание денежных средств.

Ну, а теперь слово депутатам.

Больной должен быть во главе угла

Альберт Суфианов

главный врач Федерального центра нейрохирургии (ФЦН), профессор, член фракции «Единая Россия»:

— Если говорить о доступности медицинской помощи, я бы хотел коснуться такого аспекта: доступность — это прежде всего сам факт наличия медицинской услуги мирового уровня и специалистов, способных ее оказать, не где-то далеко, а рядом с пациентом, в регионе.

Не секрет: если пациент сталкивается с реально серьезным заболеванием, особенно требующим инвазивного лечения, ему приходится искать так называемых узких специалистов, которые занимаются оказанием высокотехнологичной помощи по своему профилю. Начинается цепочка поиска, в которую вовлечены все: пациент, родственники и знакомые, врачи, которые патологию выявили или заподозрили. И не секрет, что наши земляки и соотечественники нередко обращают внимание на услуги столичных и даже зарубежных клиник, благо они очень хорошо представлены в интернете.

В этом плане позвольте вернуться на несколько лет назад, к национальному проекту развития высоких технологий в медицине. Считаю, что идея строительства в нашей стране монопрофильных центров для оказания высокотехнологичной помощи просто блестящая. И мы только сейчас начинаем понимать все ее преимущества, видеть отдаленные результаты и перспективы. Такие центры являются реальными драйверами, локомотивами развития высоких лечебных технологий, становятся обучающими центрами мирового уровня для узких специалистов.

Но следует заметить, что выход на европейский, мировой уровень медицинской услуги меняет очень много в мировосприятии самих врачей, которые в этих центрах работают. Они обязаны быть конкурентоспособными на мировом уровне. Это активная конкуренция за самые передовые технологии. Это конкуренция за самых лучших специалистов. И это конкуренция за самого пациента, который обязан быть во главе угла. Это требует от врача реально непрерывного самообразования. Причем, как правило, за рубежом. Активного повседневного взаимодействия, лучших технологий в своей специализации и привнесении их в регион. При этом, безусловно, должны перениматься и элементы зарубежной передовой медицинской культуры, когда важна не только услуга — это просто обязательное условие, по умолчанию. Но прежде всего — отношение к пациенту, высочайший уровень доброжелательности, доверия, комфорта, сервиса, сопровождения, информированности, пунктуальности. Важно, чтобы эта часть работы тоже соответствовала стандартам зарубежных клиник. Вот задачи, которые нужно решить, чтобы пациент не искал лечения за пределами страны. Мало иметь хороший центр, хороших врачей. Нужно, чтобы информация доходила до конечного потребителя — пациента. И не только российского. Это важный раздел работы. Сегодня практически нет зарубежных клиник, которые замкнуты только на ближайшие территории.

Немаловажно наличие в клинике образовательных технологий. Это обязательное условие и гарант того, что лучшие лечебные технологии будут своевременно в эту клинику приходить и развиваться. Например, в ФЦН в год проходит до 20 краткосрочных образовательных циклов, на которых мировые лидеры нейрохирургии обучают врачей — как наших, так и приезжающих на эти мероприятия. Я считаю, это неоценимый вклад в технологическую эволюцию и развитие центра. И, в конечном счете, вклад в то, чтобы пациент не уезжал за нейрохирургической помощью из региона или из страны, а получал ее здесь, на тюменской земле.

Тридцать ФАПов на одного главврача

Артем Зайцев

член фракции ЛДПР:

— В области здравоохранения Тюменская область — передовой регион среди других субъектов Российской Федерации. Мы много в чем преуспели. В хорошие годы, когда федеральный центр не забирал налоги, мы успели провести капитальный ремонт во многих больницах, построили новые учреждения. Например, я, как пациент и папа, посещаю поликлинику № 1 в Заречном микрорайоне и вижу, как изменилось здание: сделан замечательный ремонт, почти на 100% заменено оборудование, при этом сохранен зал физиолечения … Посмотрите, какой отличный Медицинский город растет в Патрушево.

Но, к сожалению, мы не успели масштабно провести реконструкцию областной больницы № 2 — это огромная инфраструктура. И сегодня больница требует капиталовложений. Я думаю, регион справится с этой задачей. Главное, есть понимание: без качественной медицинской помощи современному человеку сложно поддерживать качественный уровень жизни.

В этом году губернатор Тюменской области Владимир Якушев пообещал, что большие средства будут направлены на закупку оборудования для учреждений городов юга Тюменской области — Ялуторовск, Ишим, другие муниципальные образования. Ведь проблем больше всего там: больницы требуют ремонта, возникают сложности с оборудованием… Не говоря уже о текущих вопросах: постоянно меняются стандарты и требования, и администрации больниц просто не успевают за всеми этими новшес­твами. На это просто нет дополнительных средств. Недавно общался с главным врачом одной из больниц: едва успели привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности помещения, как вновь — новые правила. Откуда брать деньги, если бюджет последние годы не увеличивается?

Например, в Ялуторовской больнице № 23 сегодня денег хватает только на то, чтобы больница сохранила все штатные единицы, поддерживала материально-техническую базу, в том числе и работоспособность оборудования. А на развитие денег уже нет. И с этой проблемой сегодня остались муниципалитеты.

Если говорить непосредственно о доступности медицинской помощи, в первую очередь отмечу такой положительный фактор, как повышение зарплаты медицинским работникам: когда врачи и медицинский персонал стали получать за свой труд достойную зарплату, их отношение к пациентам стало гораздо лучше. Врачи чувствуют себя увереннее, этот их настрой чувствуется. Поэтому сегодня гораздо приятнее приходить на прием к врачам, чем лет 15 назад. Поверьте, я говорю об этом со знанием дела: у меня мама всю жизнь проработала врачом, только в этом году вышла на пенсию.

В то же время сложно не заметить негативные последствия оптимизации, которые происходят в городах и районах юга Тюменской области. Вновь приведу в пример город Ялуторовск: к больнице № 23 «привязано» больше 30 ФАП! При этом работает один главный врач! Ну как она может проконтролировать их работу? Даже за год их сложно объехать, они расположены на расстоянии 100-150 километров от самой больницы! Проблема логистики и контроля — одна из основных для таких территорий как Ялуторовск, Ишим, Ялутровский, Ишимский, Сорокинский районы. Ведь нередко от решения главного врача зависит очень многое в работе ФАПов. Опять же — главный врач не может находиться там все время. Еще одна проблема — обиды внутри коллектива, которые неизбежно появляются, когда речь идет об объединении учреждений. К сожалению, все эти факторы негативно сказываются на качестве работы здравоохранения. Но будем надеяться, что после завершения процесса оптимизации эти проблемы исчезнут, изживут себя. Но пока этот переходный период очень напряженно сказывается на людях — самих медицинских работниках и на их пациентах.

Есть проблема и в Тюмени: после начала работы централизованной лабораторной службы многие поликлиники и больницы или закрыли свои лаборатории, или сократили их до минимума. Но сегодня выясняется, что централизованная лабораторная служба не справляется с существующей нагрузкой. И появилась проблема: если раньше результаты анализов были готовы в течение суток, то теперь их приходится ждать три-четыре дня. И это неправильно. Качество оказания медицинской помощи напрямую зависит от возможности своевременно провести диагностическое исследование, своевременно ставить диагноз, своевременно назначать лечение.

В целом же я считаю, что в Тюменской области нам повезло с медициной. У нас проблем гораздо меньше, чем достижений. Судя по тому, что за медицинской помощью к нам приезжают из соседних регионов, Тюменская область в сфере здравоохранения весьма привлекательна для людей.

Разделять ответственность

Владимир Нефедьев

в медицине с 1984 года, с 1998 по 2002-й — главный врач Няганской городской больницы, член депутатской фракции «Единая Россия»:

— По степени значимости и важности вопросы доступности медицинской помощи стоят в следующем ряду после проблем, связанных со сносом ветхого и аварийного жилья, переселения, оказания качественных жилищно-коммунальных услуг.

В первую очередь необходимо отметить, что по уровню развития здравоохранения и возможности территорий оказывать специализированную медицинскую помощь (я имею в виду и Тюменскую область, и Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, и Ямало-Ненецкий автономный округ) наш регион занимает одно из ведущих мест в России. Более того, возможности Тюменской области позволяют оказывать помощь не только местному населению, но и жителям других регионов. Федеральный центр нейрохирургии, кардиологический научный центр и другие учреждения — это ведущие центры здравоохранения РФ. В качестве примера могу привести прошедший недавно в Тюменском кардиологическом научном центре международный конгресс «Кардиология на перекрестке наук»: в нем приняли участие специалисты из девяти европейских стран. Это подтверждает мой тезис о том, что сегодня Тюменская область с ее потенциалом в здравоохранении является ведущей в России. Недаром к нам приезжают лечиться пациенты из других регионов, мы активно развиваем медицинский туризм.

Что касается вопросов доступности медицинской помощи, по моему мнению, в этой проблеме много субъективных факторов, особенно когда речь идет о получении помощи узкого специалиста. Ко мне на прием приходят избиратели с жалобами: не можем получить консультацию невропатолога, гастроэнтеролога, кардиолога… Как врач я интересуюсь: есть ли экстренные показания для получения такой помощи? Для получения консультации узкого специалиста должны быть показания. Одного желания пациента недостаточно. Поэтому я напоминаю о том, что существует служба участкового терапевта — вот первый шаг, который должен сделать пациент. Сегодня именно терапевт определяет необходимость консультации того или иного специалиста. Если нет экстренных показаний, на прием к узкому специалисту можно попасть в плановом порядке — это соответствует нормам, которые существуют в здравоохранении. К тому же в Тюменской области нет проблем с наличием узких специалистов в учреждениях здравоохранения, кадрового голода нет. Я не имею в виду сельские, районные больницы — там есть вопросы, но проводится соответствующая работа для подготовки необходимых кадров.

Я уверен: пациенты должны разделять ответственность за свое здоровье с докторами. Настало время, когда люди должны уделять должное внимание своему здоровью. А для этого им необходимо знать факторы риска, которые приводят к тому или иному заболеванию: вредные привычки, стрессы, культура питания. Человек должен уметь бороться со стрессом и другими негативными последствиями жизни, должен понимать, что он — первое звено, которое отвечает за свое здоровье. Для этого, конечно, необходимо вести здоровый образ жизни.

Повторюсь: Тюменская область занимает одно из ведущих мест по уровню здравоохранения. Имеет прекрасную материальную базу, чтобы оказывать специализированную медицинскую помощь, имеет высококвалифицированных специалистов. Я как врач горжусь, что в нашем регионе располагаются такие учреждения, как федеральный нейроцентр, кардиологический научный центр и другие.

Студенты-медики — хорошее подспорье

Владимир Ермолаев

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлиническому разделу работы городской поликлиники № 2 г. Нефтеюганска, член фракции «Единая Россия»:

— Чтобы оценивать доступность медицинской помощи, необходимо обратиться к такому документу, как Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, в котором регламентируются сроки оказания того или иного вида медицинской помощи.

Читаем: терапевтическая помощь оказывается в первые 24 часа с момента обращения. Сегодня эта норма исполняется в полном объеме. Когда пациент приходит на прием к терапевту, врач оценивает состояние его здоровья. Тактика дальнейшего лечения зависит от того, есть ли угрожающие для жизни состояния или нет.

Участковая служба допускает ожидание в течение 14 календарных дней. Нередко приходится слушать жалобы людей на то, что они долго ждут приема. Но, как выясняется, проблема связана не со сроком ожидания, а с представлениями людей о том, что прием врача должен быть «здесь и сейчас». Как правило, показаний к экстренным мерам в таких случаях не бывает.

Выполняется сегодня и показатель по узким специалистам. Попасть на прием к хирургу, травматологу, кардиологу — достаточно просто. Да, иногда бывают «провалы» с возможностью попасть на прием к окулисту или неврологу, но это сезонные проблемы, связанные с уходом специалистов в отпуск.

Довольно четко выстроена работа регистратуры, на приеме у терапевта пациента могут записать на необходимые диагностические исследования, а также на прием к узким специалистам, на повторный прием к терапевту.

Сегодня проблемы с участковой службой есть в Тобольске. Но при этом программа госгарантий выполняется. Я думаю, это временные трудности, поэтому одна из важных задач, стоящих перед профильным департаментом, — в ближайшее время решить вопрос с обеспечением кадров.

Неплохо решен вопрос с доступностью специалистов в женских консультациях.

Соблюдаются сроки и диагностических исследований: общего анализа крови, мочи, биохимических исследований и других. Срок ожидания более сложных исследований, в том числе и эндоскопических — 10 дней, КТ, МРТ — в течение месяца, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы — 10 дней.

Большим подспорьем в обеспечении сроков доступности медицинской помощи являются студенты Тюменского государственного медицинского университета и колледжа, которые приходят в лечебно-профилактические учреждения на практику.

Я знаю, что в поликлиниках бывают проблемы с доступностью, например, диагностических исследований, в частности УЗИ. К сожалению, нередки случаи, когда врачи необоснованно назначают исследования, идя на поводу желаний пациента, чтобы не создавать конфликтных ситуаций. Тогда и возникают вопросы с доступностью.

Но в целом необходимо отметить, что доступность медицинской помощи в нашем регионе повышается.

Думают о рентабельности — забывают о милосердии

Сергей Морев

член фракции «Справедливая Россия»:

— Степень доступности здравоохранения существенно влияет как на качество здоровья нации, так и на социальное самочувствие граждан, и может стать фактором социальной напряжённости в обществе. Доступным здравоохранение делают и развитость учреждений здравоохранения, и достаточность медицинских кадров, и наличие в лечебных учреждениях современной медицинской техники, технологий и методик, и действующая в стране система лекарственного обеспечения, и возможность пациентов получить качественную реабилитацию в санаториях и на курортах, и реальная возможность получить медицинскую помощь бесплатно.

Самым очевидным показателем доступности и качества здравоохранения в стране является уровень смертности. К сожалению, в 2015 году впервые за последние 10 лет смертность в России превысила рождаемость. И виной тому не экономический кризис. Это — диагноз бесконечным экспериментам над здравоохранением и ответ на системные ошибки правительства.

Так называемая оптимизация, сокращение коечного фонда и числа врачей, ликвидация фельдшерских пунктов на селе, повальная коммерциализация любой медицинской помощи — все словно специально сделано, чтобы выдавить граждан из бесплатной системы в платную. Задача любой оптимизации — это экономия. А когда к здравоохранению подходят, думая о рентабельности, то забывают о милосердии и лечении пациентов.

По данным Тюменьоблстата, обеспеченность населения больничными койками в Тюменской области в расчёте на 10 тысяч человек с 2011 года сократилась с 76,5 до 69,3, мощность амбулаторно-поликлинических организаций — с 304,5 до 287,9, численность врачей всех специальностей — с 54,7 до 48,4, а по некоторым специальностям ещё больше.

И при этом растут цены на платные медицинские услуги. В нашем регионе (без автономных округов) стоимость первичного консультативного приема у врача-специалиста с 2011 по 2015 годы выросла на 49%, стоимость удаления зуба под местным обезболиванием — на 42%, а стоимость анализа крови — на 37%. Качественная диагностика, лечение, хирургические операции всё больше становятся привилегией богатых.

Ситуация становится нетерпимой и для самих медицинских работников. По данным опроса 4 300 медицинских работников из 84 субъектов России, опубликованного 7 июня Фондом независимого мониторинга «Здоровье», три четверти российских медработников считают, что продолжающаяся в 2016-м и в I квартале 2017 года оптимизация здравоохранения привела к снижению доступности медицинской помощи. А более половины врачей и медсестер утверждают, что из-за роста профессиональной нагрузки качество их работы ухудшилось. Коэффициент совместительства в среднем по отрасли составляет 1,5. То есть медперсонал работает в полтора раза больше нормы. А это, по данным международных исследований известно, серьезно увеличивает риск смертности пациентов и нежелательных последствий лечения.

Среди причин роста объема платной медицины на первое место медицинские работники поставили кадровый дефицит в государственных и муниципальных медицинских организациях (46,8% опрошенных), на второе место — низкие тарифы ОМС (25,4%).

На федеральном уровне до сих пор не разработан главный инструмент расчета финансирования — стандарты медицинской помощи, которые могли бы показать истинную потребность в средствах на здравоохранение. А это приводит к тому, что тарифы, предложенные Минздравом, в ряде случаев не покрывают расходов медицинских организаций на лечение, и те вынуждены развивать платные услуги.

Так как сроки ожидания диагностического исследования по полису ОМС зачастую превышают установленные программой госгарантии, пациенты добровольно соглашаются оплачивать исследования. Более 60% опрошенных врачей сообщили, что сроки ожидания диагностических исследований (КТ, МРТ, УЗИ, рент­геновских, включая маммографию) в государственных медицинских организациях не соблюдаются и превышают нормативы, установленные программой госгарантий.

Кроме того, взамен прямого финансирования больниц и поликлиник из госбюджета правительство назначило посредников в виде Фонда медицинского страхования и частных компаний-страховщиков. И теперь около 35% расходов на здравоохранение тратится на содержание региональных ФОМС (фондов обязательного медицинского страхования), а еще 10% забирают страховые компании. То есть почти половина бюджета здравоохранения уходит на армию чиновников и учётчиков, которые фонендоскоп никогда в ушах не держали. И не случайно, что по результатам проверки за 2014-2015 годы выяснилось, что частные медицинские страховые организации получили доход в 50 миллиардов рублей из системы ОМС. За счет этих средств можно было бы содержать в течение двух лет сто тысяч медицинских работников, выплачивая каждому из них ежемесячно среднюю по стране зарплату, обеспечивая, таким образом, например, жителей каждой российской деревни врачебной помощью.

Немало ещё проблем с доступностью медицины в поликлиниках. И самая первая проблема — это запись на приём к нужному врачу. К сожалению, созданная электронная система записи на портале uslugi.admtyumen.ru пока не позволяет выбрать пациенту самый короткий путь на приём к узкому специалисту. Хотя система ОМС не предполагает закрепление его за каким-то лечебным учреждением, если их несколько в населённом пункте, где он проживает. Сегодня, чтобы записаться на приём и оперативно получить квалифицированную помощь, нужно адресно обращаться в каждое учреждение. Хотя чего проще сделать так, чтобы при обращении для записи на приём к конкретному специалисту пациенту бы предоставлялась информация по всем возможным вариантам во всех поликлиниках города в рейтинговом режиме. Не помешала бы при этом и информация об отзывах пациентов о конкретных докторах.

Совершенно специфические проблемы возникают непосредственно в больницах — очередь на плановые операции и госпитализацию, бытовые условия, проблемы общения с персоналом.

Важным элементом оздоровления является и санаторно-курортное обслуживание и реабилитация. Здесь очень часто совершенно необоснованно человеку отказывают в предоставлении бесплатных путёвок. Самым вопиющим фактом для меня стал случай с известным многим тюменцам солдатом-десантником Евгением Фищенко, получившим инвалидность во время срочной службы в армии. Почему-то такую путёвку в санаторий «Тараскуль» он получил только после моих неоднократных обращений. Значит, можно было ему предоставить такую возможность?! Почему же нужны какие-то «толкачи»?

Очень важным инструментом повышения доступности здравоохранения является социальная активность граждан, которые в случаях нарушения их прав незамедлительно сообщают об этом в соответствующие органы власти и управления. Одним из действенных инструментов этого является интернет-портал «Федеральная система мониторинга доступности здравоохранения» — ДОСТУПНАЯМЕДИЦИНА. РФ, посвященный общественному контролю за доступностью бесплатной медицины в России. Любой гражданин, который столкнулся с проблемами при получении медицинской помощи в больнице и поликлинике, может сообщить об этом. Система автоматически составит и направит за него обращение в уполномоченный орган власти. На основании собранных данных аналитики проекта составят интерактивную карту нарушений, а также регулярно будут направлять аналитические отчеты об уровне доступности системы здравоохранения и лекарственного обеспечения в стране в Администрацию Президента РФ, Минздрав РФ, Росздравнадзор, иные органы власти. Портал разработан участниками и сотрудниками движения «Молодые юристы России».

В настоящее время на этом сайте зарегистрировано около 100 обращений жителей Тюменской области. Это значительно меньше, чем в других регионах страны, что отрадно. Обращаются жители Тюмени, Тобольска, Ишима и сельских поселений. Люди жалуются на длинные очереди в поликлиниках, на то, что на вызов не выезжает скорая помощь, что не выписывают направления на анализы или рецепты на лекарства, на грубость врачей и персонала лечебных учреждений… Я думаю, что знать о возможности отстаивания своих законных прав на качественную и доступную медицинскую помощь полезно нашим землякам.

Тему доступности медицинской помощи обсуждают на нашей страничке в «Фейсбуке»:

Светлана Павлова:

— Я попала к терапевту 25 мая, она направила меня к другому специалисту на 6 июня. Сегодня меня отправили к следующему на 20 июня… вот так проходит время… без необходимой помощи…

Татьяна Волчек:

— Даааа, скоростные у нас медики. Свекру операцию сделали своевременно только благодаря добрым связям, которые помогли пройти необходимое обследование быстро. Операция была сделана месяца два назад, а очередь на обследование, назначенное терапевтом, подошла только сейчас. Ну как тут не злиться на наше здравоохранение… свекровь тоже затаскали, по большому счету — пока делает один анализ, второй уже недействителен… вот так мучилась, пока не умерла… сегодня ровно год, как ее не стало… .

Сергей Киселев:

— Знакомая дама легла на операцию. Со своим постельным бельём, очень доступным. Без комментариев. Хотя и мог бы сказать кое-что…

Марина Солотова:

— Засекла время в очереди в регистратуру. 10 (десять) минут на одного человека. По прогнозам подойдем к окну через 50 минут. Желаю оптимизаторам больных зубов по ночам на всю жизнь.

Елизавета Ковальчук:

— Была на приёме у хирурга 2 июня, обещали записать к другому специалисту, записали мой телефон. Сегодня (6 июня) звонок из поликлиники: вас записали на 11 июля, придите за талончиком. А как больше месяца дожидаться приёма???