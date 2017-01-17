Даже в летние каникулы некоторые школьники посещают уроки. Правда, не совсем обычные: час биологии в лесу, русский язык на траве, математика в сражениях…

Уже не первый раз в оздоровительно-образовательном центре санаторного типа «Серебряный бор» на развивающую смену «Интеллект» приезжают ученики 1-й гимназии, которые хотят во время летних каникул не просто отдохнуть, но и узнать что-то новое. Занятия, которые проводят с ними преподаватели гимназии, проходят в форме игр, в хорошую погоду — на свежем воздухе.

На очередную смену приехали около 100 гимназистов. Ученики среднего звена могли выбрать, на какое направление пойти: гуманитарное или физико-математическое. Школьники с 1 по 4 класс занимаются на общеинтеллектуальном направлении.

— На «Интеллекте» у нас по профилям занимаются и «гуманитарии», и «физики», — объясняет «Тюменским известиям» заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе Екатерина Оплетаева. — И для всех мы организуем занятия по биологии, географии тематического характера. Ну как не рассказать, находясь на природе, о правилах поведения в лесу? Тем более что все экспонаты, как говорится, в шаговой доступности — трава, деревья, насекомые…

— А мы старинные русские меры длины проходим, по ним проект в конце смены будем защищать! — бодро отчитались пятиклассники — бойкая ватага ребят, — сейчас пойдем этими мерками расстояние от ворот учебного корпуса мерить!

Первая группа, с которой мы познакомились, — те самые пятиклассники из физико-математического направления. Наперебой рассказывают, чему научились в лагере.

— Мы в логическую настольную игру «Го» играли! — с восторгом вспоминает Иван Прокофьев, — а еще в лаборатории Будущего собираем идеального человека. Чтобы получить формулы доступа к нему, надо участвовать в мероприятиях — создавать свои логические игры, например.

— А я уже создал свою настольную игру! — радостно сообщает Георгий Жуков. — В ней есть элемент теории вероятности, а еще она привязана к электронному прибору, который задает игрокам вопросы со всего мира. Только названия игры еще не придумал.

В классе робототехники изучают детали легоконструктора.

— В гимназии робототехникой ученики занимаются со 2 класса, — рассказывает преподаватель легоконструирования Владислав Гиренко. — А на смене самые юные наши гимназисты познакомятся с деталями, изучат простые механизмы, а потом мы соберем зоопарк с двигающимися животными — это будет наш командный проект!

Гуманитарии 7-8 классов на защиту командного проекта решили представить… основы публицистического стиля. За смену они подготовят интервью, блиц-опросы, заметки, репортажи с вожатыми, педагогами-организаторами. Примечательно: приехав в лагерь, мы сразу попали на занятие по теме «Как готовить репортаж». Интересное совпадение, однако…

До 17 июня в «Серебряном бору» гимназисты будут не только заниматься по выбранным направлениям, но и укреплять здоровье во время различных санаторных процедур. А в конце смены им предстоит защищать командные проекты, после чего они получат дипломы за успешное прохождение курса «Интеллект». Плюсы этой смены очевидны — новые знакомства, открытия, эмоции, опять-таки отдых на свежем воздухе. А еще — умение работать в команде и обретение уверенности в собственных возможностях. Одним словом, «Интеллект» — достойный вариант летнего отдыха для юных исследователей мира.