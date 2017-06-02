15 июня археологи Научного центра изучения Арктики открывают полевой сезон.

Из Научного центра изучения Арктики в этот день отправляются сразу две экспедиции. Одна под руководством научного сотрудника сектора археологии Александра Гусева продолжит антрополого-археологические исследования уникального комплекса памятников Зелёный Яр. Вторая группа, возглавляемая старшим научным сотрудником сектора археологии кандидатом исторических наук Ольгой Тупахиной, приступит к изучению поселения Салехард-4, расположенного в устье реки Полуй в нескольких километрах от окружной столицы. Еще одна экспедиция стартует 5 июля. Под руководством старшего научного сотрудника Андрея Плеханова будут проведены археологические раскопки на памятнике Нгарка-Едётаяха- 1 в Ямальском районе.

Поселение Салехард-4 относится к эпохе бронзы, оно было открыто ямальскими археологами Андреем Гусевым и Ольгой Тупахиной в 2009 году. Найденные фрагменты керамических сосудов эпохи бронзы и Средневековья, одно каменное орудие эпохи бронзы дали археологам основания предполагать, что памятник был заселен в разные периоды. Здесь ученые ожидают обнаружить немало интересных археологических находок, проливающих свет на древнюю историю региона.

На средневековом комплексе Зеленый Яр ученые планируют продолжить начатые в прошлые годы раскопы, а также установить окончательные границы памятника. Известно, что комплекс состоит из двух могильников VIII-IX и XIII веков. Руководитель экспедиции Александр Гусев выдвинул предположение, что некрополь представлял собой захоронения средневековой элиты, на котором 90 процентов погребений составляли мужские захоронения и странным образом сочетающиеся с ними детские.

Памятник Нгарка-Едётаяха-1, по предварительным данным, относится к VII-IX векам. По словам археолога Андрея Плеханова, культурный слой памятника насыщен фрагментами керамики, каких в ямальской тундре встречается мало, что послужило основанием для начала археологических исследований на нем в этом году.

Как рассказала заведующая сектором археологии кандидат исторических наук Наталья Фёдорова, в Ямало-Ненецком автономном округе насчитывается более пятисот археологических памятников. Они являются единственным источником знаний о древней и средневековой истории региона, так как более или менее подробные письменные источники для территории севера Западной Сибири появились лишь в XVIII веке.