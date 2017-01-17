Мы идём по зеленой поляне, залитой солнечным светом. Выбираем куда ступить: под ногами — ковёр из нежнейших подснежников. Жадно пытаемся надышаться здешним воздухом, пропитанным запахом полевых трав. Мы на необитаемом острове.

Незабываемую прогулку по острову Козлов мыс на озере Андреевском устроил нам тюменский натуралист Павел Ситников. Уже несколько лет подряд он проводит экотуры по заповедным местам нашего края. Экскурсия на остров, входящий в список особо охраняемых природных территорий, обычно проходит в дни, когда цветут местные подснежники, по-научному — прострелы желтеющие. Тут их видимо-невидимо! Встречаются не только желтые, но и розовые экземпляры, внесенные в Красную книгу Тюменской области.

До острова можно добраться только вплавь. Пока нашу большую компанию по частям переправляют на лодке, ребятня собирает незабудки и жует проклюнувшийся на берегу щавель, прямо с земли — здесь так можно.

Перебравшись, мы неспешно шагаем по открытой поляне, вдоль берегов огороженной березами, ивами и соснами, причудливо искривленными, словно отдающими поклон. Павел Ситников утверждает, что перекошенные деревья — следствие не только частых ветров, но и отрицательного излучения, исходящего из геологического разлома в толще земной коры. Геопатогенная зона.

— Здешняя природа сохранилась лучше, чем на других памятниках природы, не случайно: этот остров никогда не распахивался и не затапливался, — рассказывает натуралист.

На берегах Козлова мыса гнездятся чайки, утки и даже аисты. Последние обитают на дальнем берегу, их мы не видели. Зато полюбовались на гнездо синицы-ремеза. Его сразу и не приметишь: на первый взгляд — зацепилась за ветку шерстяная свалявшаяся варежка.

— Это прошлогоднее жилище. Каждый год самец строит гнездо заново, второй раз не использует, — рассказал Павел Ситников и срезал старое гнездо на сувенир — подарить кому-нибудь на новоселье.

В центре острова — место для привала: высокий холм, с кострищем и бревнами, чтобы сидеть. Здесь мы бросили рюкзаки и пошли дальше. По дороге не раз наткнулись на норы барсуков, которые они приспособились рыть в ложбинках, оставшихся после археологических раскопок 20-летней давности.

— По этим местам редко ступает нога человека, разве что рыбаки посидят на берегу или приедут раз в год мусульмане из ближайших деревень. Для них остров — вроде паломнического места. Более тысячи лет назад на нем были похоронены первые мусульманские миссионеры, — рассказал Павел Ситников.

Земля и время сровняли могилы, никаких бугров тут уже нет. Лишь несколько железных оградок, которые, как видно, регулярно подкрашивают. А вокруг тут и там валяются монетки разного номинала и года выпуска.

— Жители Андреевских юрт следят за этим островом. Есть легенда, будто на нем живет дух Андреевского озера, который наказывает тех, кто нерадиво здесь себя ведет, — предупредил Павел Ситников и посетовал: — Пока, к сожалению, не наказывает, поэтому мы видим бутылки и мусор.

Экотуристы в легенды не верят, но правило «прибери там, где находишься» соблюдают. По традиции на обратном пути отряд Ситникова собрал и вывез с острова весь встретившийся мусор.