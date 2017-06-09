В областном центре завершилась восьмая Юридическая неделя. Около десятка мероприятий было проведено для того, чтобы сотни бизнесменов и юристов-практиков смогли обменяться опытом, обсудить новые идеи и подискутировать.

Юридическая неделя по традиции проводилась Тюменской областной Думой совместно с Западно-Сибирской правовой палатой при поддержке Тюменского делового клуба. Большинство мероприятий прошло в стенах регионального парламента. Активным участником проекта от лица законодательной власти стала депутат, председатель комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной Думы Инна Лосева.

Исполнительные и законодательные органы власти региона ведут большую совместную работу для того, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат в области. Каждый принятый закон оказывает положительное воздействие на развитие этой сферы. Не зря создание законодательной базы для развития бизнеса и промышленности считается одним из приоритетных направлений работы, закрепленных в стратегии регионального парламента.

Предпосылки успешных инвестиций

Инна Лосева в докладе на панельной дискуссии «Юридические предпосылки успешных инвестиций» отметила, что промышленность Тюменской области с 2012 года демонстрировала выраженную положительную динамику. Индекс промышленного производства в 2016 году, исчисленный к уровню производства промышленной продукции в 2011 году, составил 167,7 процента. Причём объём производства в секторе добычи полезных ископаемых прирос на 88,9 процента по отношению к 2011 году, а в секторе обрабатывающих производств — на 75,2 процента.

В прошлом году, по информации Тюменьстата, промышленный рост замедлился, однако специалисты прогнозируют увеличение его значений в связи с реализацией в 2014-2017 годах мер, направленных на развитие промышленного потенциала региона. За это время появилось 25 крупных производств, семь из которых построены иностранными компаниями. На них было открыто более четырех тысяч новых рабочих мест. В 2016 году Тюменская область оказалась пятой в интегральном Национальном инвестиционном рейтинге.

К настоящему моменту создан обширный массив областных законов, посвященный проблематике развития производственного потенциала региональной экономики. Установленная областным законодательством система стимулирования инвестиционной активности в Тюменской области предусматривает широкий перечень финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки держателей инвестиционных проектов: субсидирование за счет средств областного бюджета, льготы по уплате налогов в областной бюджет, административное сопровождение инвестиционных проектов. Сочетание этих форм позволяет держателям инвестиционных проектов эффективно решать вопросы, связанные с покупкой нового оборудования (в том числе за счет кредитных средств), приобретением земельных участков и объектов недвижимости, получением разрешений на строительство, техническим подключением к сетям.

В 2015 году был принят областной Закон «О зонах экономического развития в Тюменской области». Для потенциальных инвесторов, резидентов зон, был предусмотрен льготный порядок налогообложения, а также возможность предоставления государственной поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности. Например, субсидирование за счет средств областного бюджета части затрат на оплату процентов по договорам кредита, информационно-организационное и консультационное содействие.

Закон «О промышленной политике в Тюменской области» в 2015 году был изложен в новой редакции. Его положения согласованы с содержанием принятого Закона «О зонах экономического развития в Тюменской области». Меры по стимулированию деятельности в промышленной сфере на территории области распространены в том числе на субъекты промышленности, производственные мощности которых находятся в стадии строительства или реконструкции, а не только на действующие предприятия, уже имеющие в наличии введённые в эксплуатацию производственные мощности.

В 2016 году в рамках реализации областного Закона «О зонах экономического развития» созданы две зоны экономического развития в форме индустриальных парков: «Боровский» (27,9 гектара) и «Богандинский» (267,9 гектара) на территории Тюменского района. Все резиденты индустриальных парков, заключившие соглашение об осуществлении деятельности в зоне экономического развития с управляющей компанией зоны экономического развития, получают льготную ставку по налогу на прибыль в размере 14% в соответствии с Законом Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов отдельным категориям налогоплательщиков». До 2019 года они будут освобождены от налога на имущество.

Сегодня обсуждаются возможности создания зон экономического развития и в других муниципальных образованиях региона, например в Ялуторовске.

В Тюменской области на стадии вложения средств и строительства инвестору оказывается государственная поддержка путем предоставления полного пакета налоговых преференций. При переходе к стадии промышленной эксплуатации применяется механизм поэтапного увеличения налоговой нагрузки через частичное освобождение от уплаты налогов. Данный подход отвечает как интересам налогоплательщиков, так и интересам бюджета.

Начиная с 2015 года, с принятием Закона Тюменской области от 21.11.2014 № 92 «О предоставлении налоговых льгот на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов отдельным категориям налогоплательщиков» налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков установлены в виде снижения ставки по налогу на прибыль организаций до 14 процентов установления дифференцированных льготных ставок по налогу на имущество организаций. Уже в 2015 году в него были внесены изменения, расширяющие перечень льготируемых категорий налогоплательщиков по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций и транспортному налогу на 2015 – 2017 годы в связи с необходимостью поддержки проектов социально-экономического развития Тюменской области, принятием областного закона «О зонах экономического развития в Тюменской области». Кроме того, снижены по сравнению с утвержденными ставки налога на имущество организаций отдельным категориям налогоплательщиков. С 2015 года в качестве дополнительной меры законодательно закреплено освобождение от налога на имущество инвесторов, вкладывающих в экономику региона более 300 миллионов рублей. Эти налоговые льготы сохранены в 2016 и 2017 годах.

Законом Тюменской области от 31.03.2015 № 37 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области» установлена ещё одна норма, направленная на упрощение реализации мероприятий по социально-экономическому развитию региона (в частности, создания зон экономического развития). Предусмотрено, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39,6 Земельного кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка, в частности для реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных проектов показателям, которые установлены в приложениях к закону.

Эти законодательные изменения существенно облегчают и вхождение инвесторов на территории районов Тюменской области, и работу государственных и муниципальных органов по реализации политики содействия развитию инвестиций. Следующий шаг — конкретные меры по расширению географии открытия новых производств. На форуме «Всероссийская ярмарка инвестиций» в мае губернатор региона Владимир Якушев озвучил перспективную задачу: создание в каждом муниципалитете Тюменской области крупных проектов в сфере сельскохозяйственной переработки и подкрепление их малыми проектами.

Более 500 человек посетили мероприятия VIII Юридической недели.

Малому бизнесу

Характеризуя меры поддержки малого предпринимательства, Инна Лосева подробно рассказала о трех важных областных законах, принятых региональным парламентом в 2015-2016 годах. Речь идет, во-первых, о Законе Тюменской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0% для отдельных категорий налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения». В производственной сфере налоговые каникулы распространяются на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, обрабатывающие производства. В социальной сфере — на образование, физкультурно-оздоровительную деятельность, спорт, деятельность в области культуры, медицины, туризма. К научной деятельности отнесены исследования, разработка программного обеспечения и консультирование. Предприниматели могут воспользоваться каникулами в течение двух лет со дня их регистрации, а те, кто трудится по патентам, — в течение двух календарных лет.

Второй, не менее значимый, — Закон Тюменской области «О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». В Тюменской области устанавливается налоговая ставка в размере 5% для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при применении упрощенной системы налогообложения на период до 31 декабря 2019 года включительно.

Законом Тюменской области «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области или муниципальной собственности, при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества» максимальный срок рассрочки установлен равным восьми годам. Это положение оказывается существенным обстоятельством при принятии решения предпринимателями о приобретении арендуемого ими областного или муниципального недвижимого имущества, поскольку позволяет значительно уменьшить размер выплачиваемых ими регулярных платежей, снизить финансовую нагрузку на бизнес. На февральском заседании Тюменской областной Думы в 2017 году в этот закон внесено изменение, придавшее ему обратную силу. Его действие было распространено и на договоры купли-продажи недвижимого имущества, принадлежавшего Тюменской области или муниципальным образованиям региона, заключавшиеся с субъектами малого и среднего бизнеса до 8 ноября 2016 года.

Комплекс мер по развитию региональной промышленности, малого и среднего предпринимательства приносит свои результаты, выражающиеся в реализации значимых для области инвестиционных проектов, создании новых производственных мощностей, которые обеспечивают рост показателей развития областной промышленности и предпринимательства. Областное законодательство в сфере промышленной политики и государственной поддержки предпринимательства адаптируется к требованиям меняющейся социально-экономической ситуации с целью повышения эффективности государственного регулирования, стимулирования экономического развития региона.

О правовой грамотности

Как отмечает Андрей Артюхов, первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, руководитель депутатской фракции «Единая Россия», секретарь Тюменского регионального отделения партии, не случайно одним из организаторов Юридической недели в Тюмени является Тюменская областная Дума. Совет областной Думы по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения проводит просветительские мероприятия: для жителей муниципалитетов, молодежи, граждан пожилого возраста, а также для представителей профессионального юридического и предпринимательского сообщества, органов власти и управления, государственных и муниципальных учреждений.

«Необходимым условием успешного предпринимательства является юридическая грамотность, знание законов и умение использовать возможности, предоставляемые действующими правовыми нормами, сложившимся правовым регулированием, — считает Андрей Артюхов. — Это жизненно важно для обеспечения безопасности бизнеса, корректного выстраивания отношений с деловыми партнерами и потребителями, общения с представителями органов власти.

В динамичной конкурентной среде комплексное знание правовых основ предпринимательства, включая информированность о законодательных нововведениях, само по себе является еще одним конкурентным преимуществом. Это позволяет ориентироваться в системе государственной поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также избегать совершения правонарушений, которые могут привести к дополнительным непродуктивным расходам по компенсации ущерба и оплате штрафов. В формировании правовых знаний и правовой культуры непосредственное участие принимают органы государственной власти Тюменской области. В Тюменской областной Думе такая работа ведется Советом по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения с 2008 года».

справка «ТИ»:

В рамках «Юридической недели — 2017» прошли: панельная дискуссия на тему «Юридические предпосылки успешных инвестиций», круглые столы «Банкротство: последние тенденции, новые реалии», «Применение профессиональных стандартов в сфере юриспруденции и в других отраслях», «Правовая защита бизнеса в современных условиях», сессия, посвящённая навыкам юриста, а также главное событие — VIII юридическая конференция «Новеллы законодательства: что важно знать бизнесу».

справка «ТИ»:

К настоящему моменту создан обширный массив областных законов, посвященный проблематике развития производственного потенциала региональной экономики: «О промышленной политике в Тюменской области», «О порядке предоставления государственных гарантий Тюменской области», «О льготном налогообложении в Тюменской области», «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области», «О зонах экономического развития в Тюменской области». Развиваться малому предпринимательству помогают законы: «Об установлении налоговой ставки в размере 0% для отдельных категорий налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения», «О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области или муниципальной собственности, при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества».