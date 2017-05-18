Глава региона Владимир Якушев принял участие в торжественной церемонии по случаю ввода в эксплуатацию новых цехов и водоочистных сооружений птицефабрики «Пышминская».

Капитальная реконструкция птицефабрики началась в 2015 году. К этому времени основные производственные мощности уже были изношены на 90 процентов. По завершении первого этапа модернизации введены три новых высокотехнологичных птичника, линия транспортировки, сортировки и упаковки яиц, а также водоочистные сооружения. Общий объем инвестиций в проект, с учетом средств господдержки, превысил миллиард рублей.

— Сегодня на нашем предприятии не просто завершился первый этап реконструкции — мы отмечаем свой второй день рождения, — заявил председатель совета директоров предприятия Василий Шевчик. — Без поддержки со стороны нашего губернатора и регионального правительства модернизация производства была бы просто невозможна.

Василий Шевчик также сообщил, что на территории птицефабрики располагаются двадцать старых птичников. Размещать в них новое оборудование экономически нецелесообразно. Поэтому запланированы еще два этапа модернизации. В ближайшее время будут снесены десять старых птичников, а на их месте появятся три новых. На третьем этапе — в 2019 году — исчезнут остальные старые птичники, взамен построят современные, оснащенные самым высокотехнологичным оборудованием. В итоге производство обновится практически полностью.

— Открытие такого производства свидетельствует, что экономика Тюменской области продолжает успешно развиваться, — подчеркнул Владимир Якушев. — Нам не страшны никакие санкции, мы можем создавать предприятия любой мощности и открывать высокотехнологичные производства, выпускающие качественную конкурентоспособную продукцию.

По словам главы региона, модернизация птицеводческих предприятий — важная задача для бизнес-сообщества, региональных и муниципальных органов власти. Когда реконструкция какого-либо предприятия проводится в несколько этапов, первый из них особенно важен: именно в этот период обкатываются все технологии. Птицефабрика успешно завершила первый этап. Была проведена серьезная аналитическая работа, привлечен большой объем инвестиций. Но останавливаться на достигнутом, безусловно, нельзя: предприятие следует модернизировать полностью.

— Тюменская область обеспечена куриными яйцами, — отметил губернатор. — Более того, две наши птицефабрики — Пышминская и Боровская — поставляют продукцию за пределы региона. Для успешной конкуренции наших предприятий с другими производителями очень важно, чтобы себестоимость яиц в Тюменской области была как можно ниже. Для этого необходимо переоснащение, уменьшение расходов и постоянная работа над качеством выпускаемой продукции.