Восстановление рыбных запасов можно ускорить за счёт повышения результативности компенсационных выплат, которые осуществляют промышленные, строительные и энергетические компании, наносящие своей деятельностью ущерб водным биоресурсам и среде их обитания.

В Тюмени состоялось всероссийское совещание на тему «Современное состояние воспроизводственного комплекса Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и основные направления его развития». В его работе приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, представители профильных федеральных ведомств, ведущих рыбоводных регионов Западной Сибири, предприниматели, ученые, эксперты.

Открывая совещание, глава Росрыболовства отметил: ведомство сегодня уделяет повышенное внимание теме воспроизводства водных биоресурсов, особенно ценных видов рыбы. Необходимость в ускоренном восстановлении промысловых запасов вызвана резким снижением популяций вследствие техногенных факторов и браконьерства.

— Сибирский осетр уже находится в Красной книге, — напомнил Илья Шестаков. — Существует угроза, что в ближайшем будущем это может произойти с муксуном. — Начиная с 2014 года, этот вид находится под защитой. Ежегодно Минсельхоз издает приказы об ограничении его добычи, а с 2017 года введен запрет на вылов муксуна в Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Квоты на добычу предоставляются только для научно-исследовательского лова и рыболовства в целях аквакультуры. С 2017 года также установлен запрет на промышленный вылов стерляди в Тюменской области, на добычу нельмы и муксуна в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Томской области.

Для возобновления промысла необходимо восстановить рыбные запасы. Этот процесс можно ускорить, повысив результативность компенсационных выплат, которые осуществляют промышленные, строительные и энергетические компании, наносящие своей деятельностью ущерб водным биоресурсам и среде их обитания. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем повысить эффективность мероприятий по искусственному воспроизводству, модернизировать существующие производственные мощности, определить вектор строительства новых высокотехнологичных и современных рыбоводных предприятий.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов подробно проинформировал о работе по сохранению запасов. Искусственное воспроизводство сегодня осуществляют 107 государственных заводов, подведомственных Росрыболовству. В основном это филиалы Главрыбвода и несколько научно-исследовательских организаций. Кроме того, 120 предприятий, находящихся в региональной и частной собственности, ведут работу по искусственному воспроизводству рыбы в рамках компенсационных мероприятий, а также за счет собственных средств. В 2016 году объемы искусственного воспроизводства составили 9 миллиардов 173 миллиона штук молоди и личинок. Основной объем — 90 процентов молоди и личинок ценных видов — приходится на подведомственные Росрыболовству мощности. Наблюдается позитивная динамика и в рамках реализации компенсационных мероприятий. По сравнению с 2015 годом количество «компенсационной» молоди увеличилось на 187 миллионов штук.

Сейчас Росрыболовство ведет работу по увеличению производственных мощностей государственных заводов, осуществляющих выпуски ценных видов рыбы. Завершается объединение имущественных комплексов в составе вновь созданного ФГБУ «Главрыбвод».

Василий Соколов также остановился на вопросах научного обеспечения искусственного воспроизводства. Наиболее масштабные исследования ведутся подведомственными учреждениями Росрыболовства по осетровым видам. Проводятся работы по мечению, определению выживаемости при выпуске рыб разной навески, эффективности мероприятий в зависимости от места, времени и условий выпуска. При этом используются самые современные подходы, основанные на методах молекулярной генетики.

Одной из первоочередных задач в этой области является разработка Стратегии развития искусственного воспроизводства в Российской Федерации до 2030 года. Документ определит основные направления деятельности всех заинтересованных органов и организаций по совершенствованию искусственного воспроизводства.

Заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов в своем выступлении сделал акцент на воспроизводстве ценных видов рыб. По его словам, в регионе действуют федеральные учреждения, способные производить серьезные объемы молоди. Кроме того, есть коммерческие предприятия, которые готовы участвовать в воспроизводстве. Тем не менее потребность в рыбопосадочном материале, с учетом выполнения компенсационных мероприятий в районе порта Сабетта на полуострове Ямал, очень велика. На дефицит рыбопосадочного материала жалуются и коммерческие рыбоводные хозяйства. Владимир Чейметов обратился к руководителю Росрыболовства с просьбой помочь предприятиям, которые выращивают товарную рыбу, обеспечивают регион рыбной продукцией, — выделить резервы, имеющиеся у государственных заводов.

— В регионе действуют федеральные учреждения, способные производить серьезные объемы молоди, сообщил замгубернатора. — Кроме того, есть коммерческие предприятия, которые готовы участвовать в воспроизводстве. Но эти объемы не покрывают потребности территории. В ближайшее время будет запущен в эксплуатацию центр племенного холодного рыбоводства на озере Волково в Тобольском районе. Уже построены производственные цеха, подведен газ, готова проектная документация на поставку технологического оборудования. В общей сложности для завершения проекта потребуется около 300 миллионов рублей. Центр будет обеспечивать рыбопосадочным материалом товарные хозяйства, а также участвовать в компенсационных мероприятиях.

Первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников рассказал о перспективах пастбищного (озерного) рыбоводства в северном регионе. Он отметил, что в перечень рыбоводных участков округа включили десять озер. По девяти уже проведены аукционы на право заключения договора пользования рыбоводным участком. По их результатам заключили шесть договоров сроком на 25 лет.

Алексей Ситников также сообщил о реализации ямальского рыбного проекта — завода замкнутого цикла водоснабжения по выращиванию осетра производительностью 20 тонн в Салехарде. Завод позволяет за счет внедрения инновационных технологий обеспечить полную независимость производственного процесса от природно-климатических условий и времени года, а также существенно сократить сроки выращивания рыбы.