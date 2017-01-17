Вчера отмечался Всемирный день донора — для десятков тысяч тюменцев это родной праздник. Можно сказать, кровный.

В Тюменской области насчитывается 4 тысячи почетных доноров СССР и Российской Федерации, ежегодно кровь сдают 25-28 тысяч жителей нашего региона, 10-15% из которых — впервые.

Об этом на вчерашней пресс-конференции в Доме журналистов рассказал главный врач Областной станции переливания крови Александр Гаврилей. По его словам, в настоящий момент в ряде стран мира ведутся работы по созданию искусственной крови. Но сегодня еще не создано лекарство, которое могло бы заменить кровь человека. А значит, нет альтернативы этому способу спасения жизни и здоровья.

В областной Службе крови работают 250 специалистов. В год они заготавливают 28 тысяч литров крови — результативность каждого сотрудника в среднем в два раза выше, чем в других регионах. Также есть два филиала — в Ишиме и Тобольске, которые обслуживают ряд южных муниципальных районов.

Понятно, что главную роль в достижении этих показателей играют рядовые добровольные помощники медиков — доноры. В Тюменской области они активны, сознательны, всегда готовы принять участие в акциях.

Например, сейчас в Ялуторовске и Ялуторовском районе работает передвижная станция переливания крови. Она пробудет здесь четыре дня. Александр Гаврилей заметил, что жители Ялуторовска очень активно сдают кровь, поэтому передвижная станция к ним ездит достаточно часто — по 3-4 раза в год. Нынче ожидается не менее пятисот доноров…

Главный врач отметил, что в настоящий момент список показателей, по которым назначают переливание крови пациентам, заметно сузился по сравнению с советскими временами. Тем более что внедряются все новые и новые технологии кровесбережения.

Однако есть случаи, когда без донорской крови не обойтись. К таковым относятся травмы с большой кровопотерей, акушерство, гематология. Для больных доноры — настоящее спасение.

Ну, а чтобы стать донором, требуется не только желание, но и здоровье: отсутствие хронических заболеваний и еще ряд показателей. Почетным донорам для получения звания необходимо сдать кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз.

Обладателям почетных званий государство дает льготы — ежегодные единовременные выплаты, льготы на проезд в общественном транспорте и на региональных маршрутах, обслуживание в медицинских учреждениях вне очереди.

Добавим, что за январь-май 2017 года сдали кровь 13247 тюменцев, каждый десятый — впервые. Заготовлено 13,8 тысячи литров цельной донорской крови, почти 7 тысяч литров плазмы.