Ямальские учёные приняли участие в туристическом походе с восхождением на гору Чёрная, приуроченном ко Дню России.

Гора Чёрная находится на Полярном Урале, высота — 1030 метров. Восхождение на нее в День России — традиционное мероприятие, в этом году пятое по счету. Участие в походе приняли 23 человека из разных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе сотрудники Научного центра изучения Арктики. Организовал восхождение Совет молодых учёных и специалистов при губернаторе ЯНАО при поддержке Российского центра освоения Арктики.

— Специфика похода заключается в том, что за 10-12 самых активных часов восхождения участники должны переправиться через бурную горную реку Енгаю с полным снаряжением, пройти по болотистой тундре к подножию горы, разбить базовый лагерь и только потом с самым необходимым снаряжением взойти на её вершину, где установлен триангуляционный пункт, — рассказал директор Научного центра изучения Арк-тики, один из организаторов восхождения Антон Синицкий.

Восхождение на гору Чёрная сопровождалось сложными метеоусловиями — снегопадом, низкой температурой и шквалистыми ветром на вершине. Слаженная работа команды, хорошее настроение и вера в успех помогли преодолеть эти трудности. Геолог Полярно-Уральской геолого-разведочной экспедиции, ныне пенсионер Иван Иванович Попов сопроводил поход интересным рассказом о геологическом строении и истории Уральских гор, где проходит главный уральский разлом, чем отличаются горные породы массива Рай-Из и горы Чёрная.

На вершине участники похода по традиции подняли флаг России. Каждый из туристов получил памятный диплом.