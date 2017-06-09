Очередной брифинг для журналистов главный федеральный инспектор в Тюменской области Андрей Руцинский посвятил развитию массового спорта, популяризации здорового образа жизни среди населения.

Андрей Иванович подчеркнул, что формирование здорового образа жизни остается одним из приоритетных направлений в деятельности органов государственной власти. Согласно стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации к 2020 году 40 процентов населения должно быть вовлечено в систематические занятия спортом. Сейчас, за три года до часа «икс», эта цифра составляет 32 процента. Физическим занятиям уделяют внимание 43 миллиона человек. Если говорить о Тюменской области, то здесь цифры несколько выше. 35 процентов населения дружит со спортом. В абсолютном исчислении это около 514 тысяч человек. С 2011 года отрасль совершила качественный скачок вперед. За это время ряды любителей спорта пополнили 148 тысяч человек.

— Тюменская область входит в пятерку лучших регионов нашей страны по вовлеченности населения в систематические занятия спортом. Если говорить о субъектах численностью населения менее 2 миллионов человек, то здесь мы уже два года удерживаем пальму первенства, — подчеркнул Андрей Иванович.

Привлекать земляков в спорт позволяет солидная материально-техническая база, которая насчитывает около 3500 объектов. Половина из них является плоскостными сооружениями, оставшаяся часть — закрытые спорткомплексы и залы различной направленности. Модернизация и расширение базы проходит регулярно. Сейчас проводятся реконструкция спорткомплекса «Олимпия» в Тюмени и строительство новой спортивной арены в Боровском. Кроме того, идет проектирование нового спортивного объекта для поселка Ярково.

Активно жители Тюменской области подхватили и новый тренд — выполнение нормативов ГТО. С упражнениями комплекса наши земляки справляются вполне успешно — 32 процента участвовавших в этой акции выполнили нормативы.

А 539 жителей региона успешно сдали на золотые, серебряные и бронзовые значки ГТО. Вслед за школьниками к сдаче нормативов приступили взрослые.