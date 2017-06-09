До 1 сентября 2017-го на Ямале осталось расселить аварийные дома площадью свыше 47 тысяч квадратных метров. И тем самым исполнить указ Владимира Путина.

«Что нам негоже…»

Пять лет назад вновь избранный глава государства своим указом поручил федеральному правительству совместно с органами исполнительной власти регионов разработать комплекс мер по ликвидации аварийного жилищного фонда. Комплекс разработали. В сентябре 2013-го его утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев, конкретизировав задачу — до 1 сентября 2017-го всех без исключения граждан переселить из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012-го. В целом по стране речь шла о более чем 700 тысяч россиян и 11,2 миллиона квадратных метров. На Ямале переселению подлежали 15630 человек, снести предстояло 231,3 тысячи квадратов.

Все эти годы ход реализации указа находится на постоянном контроле. На последнем совместном заседании Государственного совета РФ и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ Владимир Путин отметил: большинство регионов — несмотря ни на какие сложности сегодняшнего дня! — выполняют поставленную задачу по сносу бараков и разного рода времянок, лишённых элементарных удобств. И предложил правительству подумать о поощрении передовиков. А губернаторам, не укладывающимся в установленные сроки из-за очевидных управленческих промахов, взять на себя персональную ответственность за срыв программы.

— Одновременно хочу предостеречь тех, кто в погоне за соблюдением сроков пытается навязывать людям дома, где крыши текут, штукатурка осыпается, то есть по принципу «возьми, боже, что нам негоже», ну и просто чтобы отчитаться, — обратился к руководителям глава государства. — Важны не только сроки, но и качество жилья! Также прошу детально разобраться с теми случаями, когда люди по формальным, зачастую надуманным причинам не были включены в программу переселения. Поручаю правительству совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, а на переходный период предлагаю продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность.

Исполнение — 80 процентов

Следом за Госсоветом о реализации сложнейшей задачи говорили на заседании комитета Законодательного Собрания Ямала по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Львиная доля затрат по расселению различных бараков, в том числе и сталинского ГУЛАГа, и всевозможных времянок, поставленных в своё время лишь на период промышленного освоения арктического края, легла на плечи автономного округа. Из 19 миллиардов рублей, необходимых для реализации региональной программы, Федеральный фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за все эти годы вложит только 689 миллионов рублей.

— Указ полностью исполнен в четырёх муниципалитетах — Салехарде, Муравленко, Губкинском и Лабытнанги, — докладывал парламентариям Юрий Теряев, директор окружного департамента строительства и жилищной политики. — Немногим более двух десятков квартир осталось расселить в Ноябрьске, Надымском и Красноселькупском районах. В надымском Кутопьюгане уже завершается отделка в трёх двухквартирных домах. В красноселькупской Тольке два двухэтажных дома сдадут к августу. В Ноябрьске остался один собственник, деньги на его переселение перечислены.

В целом по округу программа исполнена на 80 процентов. Расселили уже 4218 аварийных квартир площадью свыше 194 тысяч квадратов. Остались 1078 квартир. Почти половина из них находится в Тазовском и Шурышкарском районах. Причём в шурышкарском селе Мужи у дома для переселенцев заложен лишь фундамент, хотя сдать его должны были ещё в прошлом году. Отставание от утверждённого графика в регионе зафиксировано по 323 домам, в том числе по 39-ти площадью почти 9 тысяч квадратных метров, оно превышает 3 месяца.

До 1 сентября остаётся немного времени. Однако большинство муниципалитетов обещают наверстать упущенное. На отдалённые территории основные строительные материалы заблаговременно завезли по зимникам. В Приуральском районе до конца лета обещают заселить сразу пять домов — в Аксарке, Белоярске и Катравоже. В Тарко-Сале, столице Пуровского района, сдаётся пятиэтажный дом. Жителей аварийных деревяшек Нового Уренгоя ожидает новенькая многоэтажка в микрорайоне Тундровый. Ямальский район заявляет о высокой степени готовности всех возводимых объектов. Для завершения программы точно в срок правительство Ямала выделило муниципалитетам субсидии на покупку квартир.

Недоделки устранят!

Ямальские парламентарии обратили внимание чиновников на качество сдаваемого жилья. Далеко не везде оно соответствует установленным требованиям. Переселенцы из Нового Уренгоя и Ноябрьска, Тазовского и Ямальского районов жалуются своим депутатам и в прокуратуру округа на плесень в новых квартирах, трещины на стенах, плохо смонтированные водопроводы и канализацию. Народных избранников убедили, что застройщиков обяжут устранить все выявленные недоделки.

По итогам обсуждения представленной информации депутаты отметили высокую степень исполнения указа президента. И выразили надежду, что набранные темпы работ по ликвидации аварийного жилья не будут снижены и после 1 сентября.