Тысячу участников и тысячи зрителей собрал XXIII областной фестиваль национальных культур «Мост дружбы», приуроченный ко Дню России.

Торжественное открытие состоялось в полдень на Цветном бульваре. В парадном шествии приняли участие около 30 национально-культурных объединений Тюменской области. К собравшимся с приветственным словом обратился губернатор Тюменской области Владимир Якушев:

— Дорогие земляки! У нас стало доброй традицией в День России проводить фестиваль «Мост дружбы». Тюменская область — многонациональный регион, в котором проживает 150 этносов.

— Сегодня мы показываем наше единство и силу. Только вместе, сообща мы можем сделать могучей и нашу область, и нашу страну! — заключил Владимир Якушев.

После официальных слов поздравлений прозвучал Гимн России — ему вторили и участники, и зрители. По традиции глава региона вместе с другими почетными гостями фестиваля посетил национальные подворья. На концертных площадках выступали творческие коллективы, посетителей привлекали выставки декоративно-прикладного творчества, различные мастер-классы, интерактивные зоны.

Самая первая из них расположилась недалеко от главной сцены. Здесь все желающие могли сдать нормы ГТО. В программе — силовые упражнения, прыжки, отжимания, наклоны… Более ста человек попробовали выполнить нормативы, а около 80 претендентов целенаправленно пришли с официальным допуском и успешно справлялись с заданиями.

У любителей творчества был большой выбор мастер-классов. Многие с удовольствием раскрашивали деревянные игрушки, изготовленные Святославом Шитовым, а также дымковские глиняные заготовки. Художники из творческой студии «Азур» давали уроки рисования, тоболяк Антон Козлов при помощи топора строгал мазыкские игрушки — товар коробейников: животных и солдатиков.

Шумно и весело было на подворьях! Звучали национальные песни, чеченцы отплясывали лезгинку, русские водили хоровод… А на цыганском подворье танцевали все — и зрители, и участники.

Что касается национальных обрядов, и тут было на что посмотреть. Немцы приготовили сценку встречи Рождества, киргизы и таджики — обряд укладывания в люльку новорожденного, казахи показали выкуп невесты. И, конечно же, на празднике не обошлось без обряда встречи почетного гостя — такой существует у каждого народа. На фестивале его представили белорусы, украинцы, татары, цыгане.

А сколько памятных снимков сделано в этот день! На одном из них курсант ТВВИКУ из Йемена Альката Халид. Он пришел на фестиваль в белоснежном национальном костюме, чтобы представить свою страну. И был очень тепло встречен тюменцами. Дружеская атмосфера царила на празднике весь день. Хозяева подворий заходили в гости к соседям: представители малочисленных народов Севера пили чай в юртах казахов и киргизов, татары угощали русских чак-чаком, азербайджанцы наливали гранатовый сок цыганам, белорусы потчевали казаков драниками и колдунами…

— Наш фестиваль стал прекрасной площадкой для общения, которая ещё раз продемонстрировала солидарность всех народов, живущих в Тюменской области., — резюмировал Владимир Якушев, обойдя все национальные подворья.