У вас появился четвероногий друг, и теперь без него никуда? Вместе и на утреннюю пробежку, и в парк с детьми или друзьями, на дачу и даже на море и в Европу… И никаких передержек и домашних гостиниц?! Тогда вам необходима специальная переноска для мохнатого-хвостатого. Это сгладит все возможные неудобства перемещения на автомобиле, в поезде, на корабле или самолете. Надо только правильно выбрать: важно, чтобы она своими размерами не стесняла собачку, пропускала достаточно воздуха, соответствовала сезону, давала возможность собаке принимать разные положения (сидеть и лежать).

Маленьким собачкам для перемещения на небольшие расстояния (к ветеринару, в торговый центр) подойдут ПЛЕЧЕВЫЕ СУМКИ-ПЕРЕНОСКИ, очень похожие на типичную женскую сумочку, только внутри у нее не пудреница, а любимый питомец. А еще в ней предусмотрено отверстие для головы питомца. Изделие имеет молнию, несколько лямок — короткие и длинные. Удобной для собаки такую модель назвать сложно, ведь смена поз животного в ней не предусмотрена, да и дышит оно в ней с трудом. Пляжную модель женских сумок можно назвать более комфортабельным вариантом.

ДОРОЖНЫЕ РЮКЗАКИ — для активных хозяев маленьких собачек. Подходят любителям велопрогулок, к примеру, ведь питомец не всегда может поспевать за хозяином в дороге, а рюкзак позволит сделать небольшую передышку. Однако долго в этой сумочке не посидишь — смена поз не предусмотрена. Есть варианты рюкзаков в закрытом и открытом исполнении. Первый предполагает абсолютное нахождение питомца внутри. Второй оснащен отверстием для передних лап и морды. Покупая такую сумку, в любом случае необходимо уделить внимание прочностным характеристикам фурнитуры и качеству материалов.

СЛИНГ (для собак весом до 8 кг). Габаритного товарища вряд ли удастся длительно носить на себе. Из сумки-слинга, в отличие от рюкзака, для животного открывается боковой обзор, а не передний. Слинг намного предпочтительнее, нежели рюкзак, поскольку предусмотрено лежачее положение.

МЯГКАЯ ПЕРЕНОСКА для собак карликовых и средних пород может быть разного размера и дизайна, шьются также сезонные варианты: утепленный зимний, дышащий летний. Снаружи сумка должна быть пошита из натуральной ткани, а изнутри — из искусственной, не восприимчивой к собачьим когтям и зубам.

ПЛАСТИКОВЫЙ КОНТЕЙНЕР более надежный и прочный. Такой домик принимают в багаж при полетах. Имеют различные габариты, среди которых можно легко подобрать необходимый вариант. У некоторых переносок есть специальные пазы для ремня безопасности в машине, так переноску можно ставить на сиденье в авто и пристегивать, чтоб не улетела. Можно прикрутить колесики (запрещены некоторыми авиакомпаниями, перед полетом нужно откручивать) и прицепить плечевой ремень для переноски. Пластиковая переноска легко моется, хорошо пропускает воздух, собаке доступен обзор происходящего.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КЛЕТКА предназначена для собак крупных пород. Подходит для перевозки в салоне автомобиля либо самолета. Наличие в ассортименте разногабаритных клеток позволяет подбирать подходящую модель под конкретный тип багажника авто. Не рекомендуется летом, поскольку металл нагревается.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЕЛЕЖКА НА КОЛЕСАХ удобна больше для самого хозяина, особенно когда он берет с собой многочисленную поклажу. Однако в отношении животного такая сумка вряд ли является комфортной. Какой питомец усидит спокойно, слыша грохот колес и видя мелькающее множество человеческих ног перед глазами.

РАЗМЕР ПЕРЕНОСКИ

Конечно, лучше всего уточнить требования авиакомпании, услугами которой вы собираетесь воспользоваться. Ручная кладь, к коей причисляется переноска для собак в самолете, должна соответствовать размерам — 25 на 35 на 45 см. Ею может стать контейнер либо клетка. Животных с массой тела до 3 кг разрешается транспортировать в плетеной корзине. Более тяжеленьких принимают на борт исключительно в металлических конструкциях, в которых постелен влагоизолирующий материал (например, полиэтиленовый).

Главное условие собачьего комфорта — соответствие габаритов переноски размерам животного. Высота конструкции должна превышать рост питомца на 3-5 см. По ширине контейнер выбирают такой, чтобы он был шире в два раза ширины собаки, измеряемой в плечах. Требуемая длина высчитывается как сумма длины собаки от носа до точки начала хвоста и длины вытянутых передних лап. Проще говоря, выбирая размер сумки, можно поместить собаку внутрь и посмотреть, сможет ли она разворачиваться на 360 градусов. Если нет — вариант не подходит.

Что ещё взять с собой питомцу:

- паспорт животного (в случае путешествия за границей нужны международный паспорт и таможенные документы);

- бутылку воды и миску;

- корм и миску;

- намордник;

- подстилку;

- любимые игрушки и расчёску;

- аптечку (бинт, перекись водорода 3%, вату, антисептик, капли для глаз и ушей, мазь для лечения различных травм, необходимые медикаменты для животных с хроническими заболеваниями).