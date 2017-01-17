18 июня — День отца. Отмечают его во многих странах нашей планеты. «Пальма первенства» принадлежит американцам: ещё на заре ХХ века жительница города Спокан штата Вашингтон Сонора Додд обратилась к мэру с предложением установить торжественный день для поощрения отцов. На подобную инициативу Сонору вдохновил настоящий семейный подвиг её собственного папы: мужчина в одиночку воспитал шестерых детей.

Впервые отцы семейств удостоились поздравлений в 1910 году, а спустя полсотни с лишним лет президент США Линдон Бэйнс Джонсон присвоил празднику законный статус. За Америкой потянулись другие государства: о заслугах отцов вспомнили граждане Великобритании, Голландии, Испании, Италии, Франции, Маврикия, Турции, Сингапура, Эквадора, Филиппин, Кот-д‘Ивуара.

В России День отца носит пока «общественный» характер: во всяком случае, это не «красный день календаря». Где его празднуют? В Ульяновской, Курской, Архангельской, Волгоградской областях, в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Вопрос нашим читателям мы сформулировали так: кто сегодня заинтересован в том, чтобы у отцов был собственный «день»? Нужен ли он? Надо ли в Тюмени возводить скульптурные композиции, посвящённые отцам? И наконец — какие отношения у вас складывались с вашим родителем?

Наталья Пушникова,

дизайнер:

— Мой папа — замечательный человек со спокойным, добрым, уравновешенным характером. Руки золотые, всё умеет делать, по профессии он аккумуляторщик. Я росла благополучным послушным ребёнком. Естественным было ощущение, что рядом есть отец, он и поможет, и поддержит. И сегодня у меня с папой прекрасные доверительные отношения — я могу открыть ему любую, даже «женскую» тайну. И если бы все мужчины были такими родителями, как мой, думаю, многих серьёзных проблем в современном мире просто бы не существовало. День отца нужен обязательно, его надо внедрять! И скульптура символического отца наш город только украсит, главное, чтобы выполнена она была талантливо и со вкусом.

Василий Глушко,

плотник:

— Я отцом доволен, на плоды его воспитания не жалуюсь. В детстве, помню, мы с братом набедокурим — мама ругается, а папа заступается: они же парни, что им, как девчонкам, сидеть смирно да в куклы играть? В крайнем случае погрозит: ух, я возьму ремень! И однажды он этот ремень всё-таки взял, и вот по какому поводу. Мне было одиннадцать лет, мы жили в деревне. Слоняюсь я по улочке, вижу — трактор стоит, а дверь в кабину приоткрыта. Ну как мальчишке устоять перед соблазном? Залез внутрь, давай вертеть ручку — двигатель завёлся, трактор поехал, да ещё и скорость развил! Остановить я его не могу — силёнок не хватает. Принялся орать благим матом — трактор чешет вовсю! За мной несётся разъярённый тракторист и ещё какой-то дядька. Короче говоря, трактор догнали, а меня привели домой для «принятия воспитательных мер». Папа напустил на себя самый суровый вид, достал ремень и отхлопал меня по мягкому месту. Я не обиделся — понимал, что наказан справедливо! Насчёт памятника отцу? Я не против, пусть ставят. И отмечать День отца — мысль неплохая, пусть ребятишки пап поздравляют.

Екатерина Пачорская,

хореограф:

— Я бы отнеслась с осторожностью к нововведению. Не стоит приветствовать на ура каждую инициативу, пусть и высказанную с благими намерениями. День отца всегда рискует превратиться в бюрократическое мероприятие с галочкой. Мальчики и девочки из садиков и школ дружно и хором начнут перечислять, какие расчудесные у них папы, а рядом будут стоять их сверстники — дети мам-одиночек и разведённых родителей — и глотать слёзы. Чужие папы будут побеждать в конкурсах — эта радость не для всех ребят. Полагаю, не надо напоминать, насколько уязвимы дети в нежном возрасте...

Дмитрий Сказов,

инженер-конструктор:

— Ещё на закате Советского Союза я, молодой специалист, работал в одном НИИ. Тамошний профком решил устроить какой-то праздник, «направленный на укрепление советской семьи». Планировались «Весёлые старты» для папаш с чадами. А у нас в отделе двадцать мужиков, и только у четверых «образцовые» семьи. Остальные либо холостяки, либо разведенцы, либо женаты третьим браком. Но строго велено было участвовать всем. Кто притащил племянников, кто «взял напрокат» детей своего друга, а кто позаимствовал малышей у соседей. Детей проинструктировали, чтобы имена «папочек» выучили и ненароком не перепутали, объяснили им, что это игра «секретная» такая. Прыгали-бегали, мяч гоняли, детям понравилось. Но один пацанёнок всё же ляпнул во всеуслышание моему товарищу: «А мой настоящий папа быстрее тебя бегает!» Конфуз кое-как замяли... Мораль сей басни такова: не повторится ли подобное сейчас, с празднованием этого нового Дня отца? Со своим отцом, он у меня уже старенький, я дружу и во всём ему помогаю...

Кирилл Яровитин,

представитель художественного бомонда:

— День отца? А почему нет? Мне приятно будет. Я сам папенька двух уже выросших дочек. Были маленькие — никогда не ругал. Как мог подавал собственным поведением пример для подражания, а не сажал на диван слушать длинные нотации. Наверное, наиболее трудное в отцовстве — это когда после трудового дня приходится провернуть кучу домашних дел (жена в командировке или задерживается на работе), а потом разбираться, почему мои девчонки опять повздорили. Говорят, мы воспитываем детей так, как родители воспитывали нас. Ко мне, когда я был ребёнком, и родители, и бабушка уважительно относились, зря не бранили. Правда, в углу кухни висела миниатюрная плёточка из ремешков, для «устрашения». Было мне годика четыре, я сильно нашкодил — папа меня пару раз ею шлёпнул. Больше плёточка не применялась...

Саша Слиньков, пятилетний тюменец:

— Я за День всех пап! Мой папа классный, я нарисую ему подарок. Мы с папой гуляем, ездим на машине, едим мороженое. Я люблю папу за всё. И просто так!

Виктор Строгальщиков,

писатель, номинант литературной премии «Русский Букер», победитель первого открытого конкурса «Российский сюжет», финалист Национальной премии «Большая книга»:

— Идея Дня отца мне не близка. Приведу в качестве примера журналистику: чем меньше свободы, тем больше фестивалей. Чем меньше в обществе насыщенной содержательной жизни, тем больше календарных праздников, этаких виньеточек-открыточек. Если жизнь полноценна, зачем лишние праздники? В Америке, в странах Запада царит «благополучный» застой — вот там День отца (а там есть и мероприятия похлеще) отмечают. Для нормального главы семейства День отца — это каждый день. Это не значит, что надо водку пить — это значит, что надо заботиться о своих детях. Ну, а про скульптуру отца скажу так: если бы её изваял Михаил Шемякин или Эрнст Неизвестный, то — да, нужна. А так у нас уже есть «золотая мама» — предел помпезной пошлости. Что, такой же ещё и папа нужен?

Елена Кашкарова,

депутат Тюменской областной Думы, член комитета по социальной политике, координатор двух партийных проектов «Единой России»: федерального — «России важен каждый ребёнок» и регионального — «Создавая будущее», председатель Тюменского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»:

— Недавно я вернулась из командировки — в Подмосковье проходил Второй всероссийский форум социальных инноваций. На нём, в частности, шла речь о роли традиционных семейных ценностей в современном обществе. День отца отмечается сегодня во многих регионах нашей страны: я считаю, что этот праздник совсем не лишний не только в Тюменской области, но и на государственном уровне. Ко Дню отца можно приурочить интересные и познавательные мероприятия, в которых бы участвовали и папы, и мамы, и дети. И сейчас в нашей области проходит множество мероприятий, призванных объединить семью. В рамках нашего партийного проекта проводятся семейные игротеки «Конструктория», чемпионаты для малышей, в которых с каждым годом принимает участие всё больше пап. В День любви, семьи и верности 8 июля «Моя территория» проводит уже второй фестиваль отцов «ПАПАТУТ».

Нынешних мальчишек следует ненавязчиво ориентировать на то, что в будущем им предстоит стать отцами, ответственными за своих детей. Можно к этому благородному делу подключить кумиров молодёжи: мы восхищаемся знаменитыми спортсменами или актёрами, но знаем ли мы, кто из них является ещё и превосходным любящим родителем? А что касается архитектурных композиций, призванных поднять престиж отцов, то я думаю, отлично будет смотреться в Тюмени скульптура не только образцового папы, но и всей крепкой дружной семьи.

Опрос провела

Наталья Ковалёва