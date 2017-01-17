Коллектив ООО «Газпром добыча Ямбург» понёс невосполнимую потерю. На 72-м году ушёл из жизни легендарный ямальский журналист Борис Михайлович Касаев. Свой долгий, насыщенный творческими событиями трудовой путь Борис Михайлович завершил в газодобывающей компании. Служба по связям с общественностью и СМИ проводила своего любимого коллегу на пенсию 6 лет назад. 14 июня 2017 года его не стало…

Светлая память Борису Михайловичу Касаеву

40 лет в ямальской журналистике

Борис Михайлович Касаев родился 19 октября 1945 года в Ставропольском крае, в селе Новоромановка. Профессионально журналистикой занимался с 1967 года, когда был принят литературным сотрудником в редакцию газеты «Восход» на Ставрополье. На Ямал приехал в марте 1971 года. Этот край стал для него второй малой родиной. Здесь родились и выросли его дети, теперь растут внуки.

Многие годы возглавлял редакции городских газет «Северный луч» и «Правда Севера». Большую популярность принесла Борису Касаеву его литературная деятельность. Писатель выпустил более ста рассказов о Ямале, Севере и его людях. Им написаны такие сборники прозы и публицистики, как «Зоя из Уренгоя», «Невесомость любви», «Большая охота», «В тундре, близ Ямбурга», «Газовые океаны Ямбурга», «Зегзица», «Брызги и дребезги», «Чаянные встречи». 27 лет возглавлял новоуренгойское отделение Союза журналистов России.

Борис Касаев удостоен званий «Заслуженный работник культуры РФ» и «Золотое перо газовой промышленности», «Легенда тюменской журналистики». Награжден почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом». Он является лауреатом премии МТЭА имени Н.К. Байбакова. Имеет почетные грамоты ООО «Газпром добыча Ямбург», губернатора ЯНАО, обладает юбилейным памятным знаком к 80-летию ЯНАО.

Вектор, указывающий путь

(Борис Касаев — журналист)

Для журналистов Нового Уренгоя Борис Касаев был вектором, указывающим, в каком направлении осваивать информационное пространство. К нему прислушивались, ему подражали, приводили в пример, им гордились.

Мужчины его уважали, а женщины очаровывались вниманием и галантностью. Всегда вежливый, деликатный, с тонким чувством юмора, журналист, который не только владел словом на бумаге, но и знал, как его применить в устной речи. Свой первый рассказ Борис Касаев написал в армии в 1966 году — он служил в городе Енисейске в космических войсках. Материал опубликовали в газете «Енисейская правда». Затем стали появляться публикации в военной прессе. Начинающий журналист писал фельетоны, очерки. Борис Михайлович рассказывал, что в советское время журналистская работа приносила неплохую прибыль: гонорары могли составлять до 50 рублей. Пытливый ум молодого публициста искал новых знаний, новых эмоций, и вместе с женой в 71-м году они отправились покорять северные информационные просторы. За его плечами журналистская деятельность в тазовской газете «Советское Заполярье» и «Светлый луч» города Тарко-Сале. Талантливого журналиста, а к 1981 году уже и грамотного руководителя, выпускника высшей партийной школы при ЦК КПСС, заметили и пригласили в Новый Уренгой. Борис Касаев возглавил первую в городе газету «Правда Севера».

В день по строчке

(Касаев — писатель)

В день по строчке — принцип работы Бориса Касаева-писателя. Рассказы он писал на злобу дня — современные, реалистичные. Его образы просты и понятны, юмор острый, иногда пикантный. В центре большинства описанных событий — Север, Ямал, его люди. «Как Антон Чехов — только рассказы, как Пушкин — небольшими тиражами», — любил шутить Борис Михайлович.

За свою творческую деятельность Борис Касаев написал больше сотни рассказов, тысячи репортажей, информационных заметок и пресс-релизов.

В непосредственной близости от производства

(Борис Касаев — пиар-менеджер)

Пропагандистско-агитационной структурой считал службу по связям с общест-венностью «Газпром добычи Ямбург» Борис Касаев — пиар-менеджер. 10 лет в газодобывающей компании — финишная прямая на трудовом пути. Так от острых социальных тем он перешел к производственным. Уже на склоне лет решил журналист взять курс на освоение новых знаний — газодобывающие технологии, экология. Все получилось! Уважение и почет заслужил своим каждодневным трудом, талантом, неподдельным интересом к деятельности предприятия и людям, которые здесь работают.

Внуки — самое главное…

(Борис Касаев — муж, отец, дед)

Трое детей, шестеро внуков были главной гордостью Бориса Михайловича — отца и деда. Внукам Борис Касаев отдавал всю теплоту своего сердца, все свободное время. Внуки — самое главное, говорил он. Женой, подругой, единомышленником была для него Нина Васильевна. Первый помощник во всех начинаниях. С мужем они прожили на Севере 40 лет, подняли на ноги детей и в 2011 году, выйдя на пенсию, вернулись в родные края, в дорогой их сердцу Краснодарский край.

Сегодня, 14 июня 2017-го, его не стало.

Его уважали за большое трудолюбие и высокую компетентность, ценили как честного, отзывчивого, порядочного человека, опытного наставника, доброго друга!

Светлая память Тебе, Борис Касаев, светлая память Вам, Борис Михайлович!

Редактор Борис Касаев

Печальное известие пришло в Тюмень из черноморского города Анапа. Ушёл из жизни наш коллега, известный журналист и писатель Борис Михайлович Касаев.

Полвека он отработал в журналистике, из которых более сорока лет — на Ямале, где прошёл настоящую школу жизни и творчества. Работал в тазовской районной газете «Советское Заполярье», редактировал пуровскую районную газету «Северный луч» и новоуренгойскую газету «Правда Севера». При этом был не просто отличным журналистом, но чутким наставником и прекрасным воспитателем, который умело и искренне растил молодых коллег. Многие его «крестники» достигли немалых высот в нашей профессии и всегда благодарны своему учителю — большому человеку во всех смыслах этого слова.

Многолетняя ежедневная работа в редакции — это творческая «соковыжималка», требующая максимальной отдачи. При этом редактор, подписывая «в печать» очередной номер газеты, несёт персональную ответственность за каждый материал. Это — постоянный стресс, и советские журналисты шутили: «Слово — не воробей, но поймают — вылетишь». Может, поэтому в условиях постоянной строгости Борис Михайлович любил шутку, юмор, смех, умело «травил» бесконечные журналистские байки. Благо наша профессия позволяет знакомиться со множеством людей, которые позднее становились героями произведений. Его лёгкое и оптимистичное перо «выдало» около десятка добрых, весёлых и одновременно мудрых книг — настоящих учебников для всех, кто живёт в нашем далёком от совершенства мире.

Авторитет Бориса Касаева признавали власти и уважали коллеги. Среди его наград почётные звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Легенда тюменской журналистики», «Легенда СМИ Ямала», «Золотое перо газовой промышленности России», знак Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Поэт сказал: «Чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, строчки и другие добрые дела!» Борис Касаев воплотил свой добрый талант в тысячи строчек блестящей публицистики и прекрасной прозы. В библиотеках и архивах страны хранятся тысячи экземпляров газет с его подписью: «Редактор Борис Касаев». В сердцах тысяч людей навсегда сохранится память об этом светлом человеке.

Прощай, наш дорогой друг и коллега!

Правление Союза журналистов Тюменской области