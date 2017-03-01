Порой кажется, что стало уже тенденцией жаловаться на услуги здравоохранения и образования, ругать и обвинять в своих болезнях врачей, а учителей винить в плохом воспитании собственных детей.

В системе образования я проработала почти 10 лет. А вот с системой здравоохранения лично мне приходилось сталкиваться нечасто. Но, к сожалению, родители наши не молодеют.

Мама заболела на майские праздники. Анализы в порядке, неоднократно вызванные специалисты скорой помощи не нашли причин для госпитализации. А маме становилось все хуже.

Тогда я приняла решение обратиться в приемный покой.

В приемном отделении областной больницы №23 города Ялуторовска мы нашли не только медицинскую помощь, но и настоящую эмоциональную поддержку. Такая поддержка нужна как больному человеку, так и его близким. Маму окружили заботой и вниманием, а мне подарили уверенность в том, что все будет хорошо.

Я хочу выразить благодарность докторам Титенко Леониду Васильевичу, Шубиной Любови Александровне, Фатеевой Наталье Николаевне за внимательное, профессиональное и очень трепетное отношение к моей маме.

Особые слова искренней признательности и благодарности я хочу сказать медицинской сестре Селиверстовой Людмиле Васильевне. Это человек, одаренный от природы большой душевной щедростью, добротой и искренним, неподдельным интересом к людям и их проблемам. Она обладает настоящим талантом находить нужные слова как для больного, так и для тех, кто переживает в данный момент за своих близких.

Проведя несколько часов в приемном отделении среди врачей и их, таких разных, пациентов, я увидела, насколько у медицинских специалистов сложная, многозадачная, трудная как морально, так и физически работа. А еще я в очередной раз убедилась, что работа медика — благородная и очень ответственная, ведь они спасают самое дорогое, что есть у человека, — это его жизнь.