Завтра мы отмечаем Международный день медицинского работника. Говоря о медицине, мы очень часто ругаем свою, российскую, и хвалим зарубежную. Мнений много. Вот почему интересно было накануне праздника пообщаться с иностранцами, которые готовятся к учебе или уже учатся в Тюменском государственном медицинском университете. Итак, слово нашим собеседникам.

Фарг Шеноуда

студент подготовительных курсов из Египта:

— В Тюмени я уже 11 месяцев, готовлюсь к поступлению на стоматологическое отделение. В Египте вступительные экзамены по этой специальности очень трудны и требуют высоких баллов, так же как и в России. Учеба в медицинском вузе везде тяжела. Кстати, в Египте моя сестра недавно получила диплом стоматолога и скоро начнет работать. Другая сестра учится на лечебном факультете. В общем, у нас вся семья медиков получится.

Когда я приехал в Россию, меня очень удивила погода, я не ожидал, что будет настолько холодно. Но я ни разу не болел за эти месяцы. Зимой съездил на экскурсию в Новосибирск. Поехал с двумя студентами из Египта. Мы пробыли там четыре дня, я узнал много новых слов: «гостиница», «вокзал», «билет»… Я все сам покупал и организовывал. Такие поездки полезны для изучения языка. Я изучаю язык все время, ведь сейчас я живу в комнате с египтянином и русским. Они уже выпускники и во многом мне помогают. После получения диплома я, может быть, останусь в России, все зависит от конкретных условий работы.

Майойа Тили Клавер

первокурсник из Республики Конго:

— У себя на родине я учился 13 лет и по-нашему закончил бакалавриат. Государство помогает мне в получении образования, потому что я учился на «отлично». Я хотел поступить на лечебное отделение, мне очень интересна хирургия. Но при оформлении документов произошла ошибка, и меня направили учиться на сестринское дело. До приезда в Тюмень я учился в Москве на подготовительном отделении семь месяцев. Летом 2016 года приехал в Тюмень и сейчас учу язык самостоятельно. Думаю, что с полученным в России образованием я гарантированно найду работу в Конго. В нашей стране врачи — это богатые люди.

До приезда я думал, что русский язык труден, русские — злые, а погода — холодная. Про русских — не подтвердилось, у меня много русских друзей. Они добрые, открытые, всегда помогают. Также общаюсь с ребятами из Конго, которые учатся в ТВВИКУ.

В первое время учебы было сложно привыкнуть к большому количеству презентаций, которые студент должен готовить дома. Самый сложный предмет — анатомия. В среднем учеба — это три пары в день пять дней в неделю. У меня хватает времени на участие в разных мероприятиях. Например, участвовал в Студвесне, выиграл конкурс «Мистер ТюмГМУ» в номинации «Мистер «Прорыв года» и «Мистер «Блэк стар». Я пою, занимаюсь футболом, болею за «Реал-Мадрид».

Камило Андреас Кастро Моралес

студент курсов повышения квалификации из Колумбии:

— Я приехал пару месяцев назад с женой. Ее зовут Чакуа Гиза Джессика Йоана. Мы врачи: я — офтальмолог, она — гинеколог. Выбрали Тюмень по совету друга Кастро Моралеса Канило Алтареса, который учился в Томске. Он сказал, что Тюмень в плане медицины очень развита: много хороших больниц и есть медицинский университет.

Мы уже побывали в ваших городских больницах. У вас есть бесплатные больницы, где можно получить помощь от хороших врачей. У нас все больницы платные. При этом у нас хорошее оборудование, но лечение обходится дорого.

Мы приехали учиться в Россию, потому что у нас это намного дороже и не так интересно, как у вас. Мне нравится учиться здесь, сама система обучения. Еще хочу сказать, что все стараются нам помочь. Кстати, минусы тоже есть. Во-первых, здесь холодно. У нас субтропический климат, поэтому мне трудно привыкнуть к вашей погоде. Во-вторых, я далеко от своих родственников и друзей. Хотя русские люди очень заботливые и отзывчивые, мне не хватает семьи.